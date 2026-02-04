Adiós, Gavin Newsom: lo que dejó el debate de candidatos a gobernador 2026 en California

El primer debate de la carrera por la gobernación de California en 2026 dejó en claro que, aunque Gavin Newsom ya no puede competir por la reelección, su imagen domina la escena política del estado. En San Francisco, su ciudad natal, siete aspirantes —seis demócratas y un republicano— aprovecharon el escenario para discutir propuestas, marcar diferencias ideológicas y, sobre todo, ajustar cuentas con la herencia del actual gobernador.

El debate en California: con Newsom como blanco principal

Aunque ausente, Newsom fue uno de los protagonistas centrales de la noche. Buena parte de las críticas giraron en torno a su gestión, especialmente en temas sensibles como la crisis de personas sin hogar, el costo de vida y algunas decisiones políticas que, según los candidatos, no dieron los resultados esperados, indicó LA Times.

El exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa criticó duramente los 24 mil millones de dólares invertidos por el estado en la crisis de personas sin hogar, al señalar que, a pesar del gasto masivo, la situación ha empeorado Archivo

El exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa fue uno de los más duros al referirse al gasto estatal destinado a combatir la falta de vivienda. Recordó que California invirtió 24 mil millones de dólares para solucionar este problema, además de miles de millones adicionales aportados por condados y ciudades, sin que eso se tradujera en una reducción significativa de la población sin techo. “Gastamos ese dinero y la situación empeoró”, afirmó.

Otros participantes cuestionaron también la intención de prohibir la venta de autos nuevos a gasolina y la oposición de Newsom a una iniciativa electoral contra el crimen que había sido aprobada de manera contundente por los votantes dos años atrás.

Los demócratas divididos y un republicano en busca de espacio dentro de California

Según analizó LA Times, el debate dejó al descubierto una fractura interna del Partido Demócrata, con diferencias notorias entre alas moderadas y progresistas. Mientras algunos defendieron soluciones más pragmáticas, otros impulsaron medidas de fuerte impronta populista para enfrentar el elevado costo de vida en el estado.

Steve Hilton fue el único representante republicano en el debate, en donde pidió a su rival en la interna, Chad Bianco, que abandone la carrera https://stevehiltonforgovernor.com/

En ese contexto, Steve Hilton, el único republicano presente y excomentarista de Fox News, intentó capitalizar el escenario para unificar el voto conservador. Incluso llamó públicamente a su principal rival dentro del Partido Republicano, el sheriff del condado de Riverside Chad Bianco, a abandonar la carrera.

Bianco fue invitado al debate, explicó LA Times, pero no asistió por un conflicto de agenda, y su campaña evitó responder a los ataques. Aun así, la estrategia de Hilton dejó en evidencia el intento republicano por diferenciarse en un escenario dominado históricamente por los demócratas.

Lo que dijeron los candidatos sobre cómo hacer a California más accesible

Uno de los ejes centrales del intercambio fue el alto costo de vida, una preocupación transversal para millones de residentes. Gasolina, alquileres, tarifas de servicios y seguros fueron algunos de los temas más mencionados.

Entre las ideas planteadas, se destacaron:

Xavier Becerra propuso estabilizar los alquileres y congelar los costos de servicios públicos y seguros de vivienda hasta entender por qué continúan aumentando.

propuso estabilizar los alquileres y congelar los costos de servicios públicos y seguros de vivienda hasta entender por qué continúan aumentando. Tony Thurmond planteó subir los impuestos a los multimillonarios y crear créditos fiscales para aliviar el bolsillo de las familias.

planteó subir los impuestos a los multimillonarios y crear créditos fiscales para aliviar el bolsillo de las familias. Villaraigosa y Hilton coincidieron en que reducir regulaciones sobre las refinerías podría bajar el precio del combustible.

coincidieron en que reducir regulaciones sobre las refinerías podría bajar el precio del combustible. Tom Steyer se mostró a favor del control de alquileres y de aumentar la carga tributaria sobre los más ricos.

se mostró a favor del control de alquileres y de aumentar la carga tributaria sobre los más ricos. Steyer y Betty Yee pusieron el foco en reformas de zonificación y permisos para construir más viviendas, especialmente cerca del transporte público.

pusieron el foco en reformas de zonificación y permisos para construir más viviendas, especialmente cerca del transporte público. Matt Mahan y Steyer mencionaron el uso de nuevas tecnologías, como casas prefabricadas, para acelerar la construcción de hogares accesibles.

Costo de vida e inmigración fueron los dos grandes ejes de la noche del debate entre los siete candidatos KTVU FOX 2

Inmigración: un frente común demócrata

La inmigración fue otro de los temas destacados, especialmente tras las recientes redadas federales iniciadas en Los Ángeles y extendidas a otras ciudades del país norteamericano, que derivaron incluso en muertes durante operativos.

En este punto, los candidatos demócratas mostraron una postura unificada de respaldo a las comunidades inmigrantes. Algunos se comprometieron a utilizar la oficina del gobernador para enfrentar de manera directa las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Villaraigosa fue contundente al afirmar que California debe plantarse frente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a cualquier intento de endurecer las deportaciones.

Steyer y Thurmond expresaron su apoyo a la abolición del ICE, mientras que Thurmond y Mahan coincidieron en la necesidad de establecer un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que viven en el estado.