Noticias de New York, en vivo: Hochul pide despidos en el ICE y CBP y actualizaciones de hoy, jueves 5 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Kathy Hochul pidió despidos en el ICE y CBP por el caso del refugiado que falleció en Buffalo
La gobernadora Kathy Hochul pidió responsabilidades al gobierno federal tras el fallecimiento de Nurul Amin Shah Alam, refugiado de Myanmar que murió tras ser liberado por el ICE y la Patrulla Fronteriza en Buffalo. En diálogo con Sirius XM, la mandataria aseveró: “Para Kristi Noem, la jefa de esta agencia, debería haberse puesto de pie y decir: ‘Quienquiera que haya estado involucrado en esto, está despedido’”.
Hochul reclamó que la secretaria de Seguridad Nacional debería liderar su propia investigación, en lugar de que su administración lo solicite. “Quiero traer a todos estos niños a casa y decirles que van a estar bien, que este no es el país al que sus padres los trajeron”, concluyó.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este jueves 5 de marzo
Nueva York tendrá un jueves frío y lluvioso. La temperatura máxima alcanzará los 40 grados Fahrenheit (4 °C) y la mínima se ubicará en 37 grados Fahrenheit (3 °C), según AccuWeather.
La probabilidad de precipitaciones es del 93%. Con el avance del día, la lluvia disminuirá y dará paso a lloviznas.
