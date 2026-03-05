Noticias de New York, en vivo: Hochul pide despidos en el ICE y CBP y actualizaciones de hoy, jueves 5 de marzo

La gobernadora Kathy Hochul pidió responsabilidades al gobierno federal tras el fallecimiento de Nurul Amin Shah Alam, refugiado de Myanmar que murió tras ser liberado por el ICE y la Patrulla Fronteriza en Buffalo. En diálogo con Sirius XM, la mandataria aseveró: “Para Kristi Noem, la jefa de esta agencia, debería haberse puesto de pie y decir: ‘Quienquiera que haya estado involucrado en esto, está despedido’”.

Hochul reclamó que la secretaria de Seguridad Nacional debería liderar su propia investigación, en lugar de que su administración lo solicite. “Quiero traer a todos estos niños a casa y decirles que van a estar bien, que este no es el país al que sus padres los trajeron”, concluyó.