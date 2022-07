Green Card para Estados Unidos: qué hacer si me la niegan

Solicitar una Green Card o tarjeta de residencia permanente significa la posibilidad de vivir y trabajar en Estados unidos y los aspirantes primero deben estar en alguna de las categorías permitidas para iniciar su trámite: como a través del empleo, la familia o en el algún estatus especial. Año con año se realizan también las loterías de las visas, pero sin importar cuál es el caso, la realidad es que primero se deben cumplir con los requisitos para saber si se es elegible a obtener la residencia.

¿Qué pasa si la solicitud de Green Card es denegada?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) explica en su sitio web que si se niega la solicitud o se ordena la remoción de alguna tarjeta verde existente, el solicitante recibirá una notificación en la que le explicarán la decisión.

Con esa alerta, también se detallará si se puede o no presentar una apelación. Con ciertas excepciones, podrá presentar una moción para abrir el caso o para que se reconsidere la decisión. No obstante, estas no están disponibles para todos.

Los formularios para presentarla están en el siguiente enlace: https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios

¿Cuáles son las razones por las que pueden negarte una Green Card?

Es indispensable tener la Green Card actualizada Unsplash

Cuando se hace la solicitud, hay que tener mucho cuidado de no cometer errores, porque podrían resultar en la respuesta negativa. Las faltas más comunes son las siguientes.

No traducir los documentos

Como el país al que se aspira a vivir es Estados Unidos, todos los documentos tienen que estar traducidos, incluidos certificados de nacimiento y matrimonio. Esto tiene que ir en su paquete de solicitud y las traducciones tienen que ser certificadas. Esto quiere decir que el traductor debe dejar constancia por escrito que él se ha encargado de los documentos y también se necesita que contenga datos como su nombre, dirección y firma.

No tomar buenas fotos

Aunque parezca algo insignificante, cada detalle cuenta, el paquete de solicitud de residencia necesita que se tomen fotos tipo pasaporte con todos los requisitos que solicita el gobierno de Estados Unidos.

Falta de recursos

Tramitar una Green Card tiene un costo, que varía según la situación.

Firmas incompletas

Durante el trámite de la Green Card, los solicitantes tienen que poner su firma en varias ocasiones y ningún espacio puede quedarse vacío.

Casos con los que la Green Card para Estados Unidos sería negada

Alejados de los trámites, también hay algunos casos que se deben evitar y que descartan a algunos solicitantes de la Green Card.

Si alguien entró al país como turista y pidió una tarjeta de residencia en menos de 60 días tras llegar a Estados Unidos, la solicitud sería denegada, a menos que demuestre que no esa era su intención.

Si el solicitante entró a Estados Unidos de forma ilegal, no puede pedir su tarjeta de residencia. Tendrá que solicitar antes una exención provisional por presencia ilegal.

Quien entró a los Estados Unidos con C-1 / D, “visa de tripulante”, no es elegible para solicitar una tarjeta de residencia dentro de los Estados Unidos, lo mismo quienes están en proceso de expulsión o quienes entraron al país con una visa de prometido patrocinado y no se casó con esa persona.

Cuentan también ciertos antecedentes penales, problemas médicos y mentiras y engaños a los funcionarios de inmigración. Saber que no se recae en alguno de estos casos, es un alivio para los candidatos, ya que que significa que no tendrán problemas en su trámite.