Noticias de New York en vivo: hasta cuándo sigue el frío extremo y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: tormenta de nieve, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Así se ve en Nueva York la tormenta de nieve que azota EE.UU. en enero 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 26 de enero de 2026 otro día crudo de inviernoANGELA WEISS - AFP

Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 26 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 26 de enero de 2026 otro día crudo de invierno, con nieve y lluvia helada temprano y ambiente muy frío el resto de la jornada.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que por la mañana habrá hasta un 30% de probabilidad de nieve y lluvia engelante antes de las 8, con posibilidad de algunos copos aislados hasta alrededor de las 10, para luego pasar a un cielo nublado que irá despejando hacia condiciones mayormente soleadas.

Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

