Noticias de New York en vivo: hasta cuándo sigue el frío extremo y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: tormenta de nieve, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 26 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este lunes 26 de enero de 2026 otro día crudo de invierno, con nieve y lluvia helada temprano y ambiente muy frío el resto de la jornada.
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que por la mañana habrá hasta un 30% de probabilidad de nieve y lluvia engelante antes de las 8, con posibilidad de algunos copos aislados hasta alrededor de las 10, para luego pasar a un cielo nublado que irá despejando hacia condiciones mayormente soleadas.
La temperatura máxima rondará los 30 °F (‑1 °C), pero la sensación térmica se ubicará entre 15 y 20 °F (‑9 a ‑6 °C) por efecto de un viento del oeste de 6 a 10 mph, con ráfagas de hasta 23 mph.
Durante la noche del lunes, el cielo quedará mayormente despejado y el frío se intensificará: la mínima bajará a alrededor de 13 °F (‑11 °C), con valores de sensación térmica de entre 5 y 10 °F (‑15 a ‑12 °C) debido a un viento del oeste que soplará entre 9 y 14 mph.
Cualquier humedad residual en veredas y calles puede congelarse, por lo que las autoridades recomiendan precaución al circular a pie o en vehículo en las primeras horas de la noche y la madrugada siguiente.
Mirando hacia el martes 27, el patrón invernal se mantiene: el NWS prevé un día mayormente soleado, con una máxima cercana a 21 °F (‑6 °C) y sensación térmica entre 0 y 10 °F (‑18 a ‑12 °C), con viento del sudoeste de 8 a 10 mph.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
- 1
La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio
- 2
Reforma laboral: el oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero
- 3
Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo
- 4
Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este