Noticias de New York en vivo: hasta cuándo sigue el frío extremo y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero

La temperatura máxima rondará los 30 °F (‑1 °C), pero la sensación térmica se ubicará entre 15 y 20 °F (‑9 a ‑6 °C) por efecto de un viento del oeste de 6 a 10 mph, con ráfagas de hasta 23 mph.

Durante la noche del lunes, en NYC la mínima bajará a alrededor de 13 °F (‑11 °C), con valores de sensación térmica de entre 5 y 10 °F (‑15 a ‑12 °C) Freepik

Durante la noche del lunes, el cielo quedará mayormente despejado y el frío se intensificará: la mínima bajará a alrededor de 13 °F (‑11 °C), con valores de sensación térmica de entre 5 y 10 °F (‑15 a ‑12 °C) debido a un viento del oeste que soplará entre 9 y 14 mph.

Cualquier humedad residual en veredas y calles puede congelarse, por lo que las autoridades recomiendan precaución al circular a pie o en vehículo en las primeras horas de la noche y la madrugada siguiente.

Mirando hacia el martes 27, el patrón invernal se mantiene: el NWS prevé un día mayormente soleado, con una máxima cercana a 21 °F (‑6 °C) y sensación térmica entre 0 y 10 °F (‑18 a ‑12 °C), con viento del sudoeste de 8 a 10 mph.