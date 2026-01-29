Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy jueves 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada fría aunque soleada el jueves 29 de enero en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22ºF (-5,5ºC), con sensación térmica de entre -5 y 5ºF (-20° y -15 ºC). Los vientos del oeste serán de 9 a 11 millas por hora (14,5 a 17,7 kilómetros por hora).

Por la noche, las mínimas llegarán a 8ºF (-13,3ºC) y la sensación térmica se mantendrá igual que por el día. Los vientos del oeste alcanzarán de 11 a 13 mph (17,7 a 21 km/h).