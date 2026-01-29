Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy jueves 29 de enero de 2026
Información al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: tormenta de nieve, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este jueves 29 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada fría aunque soleada el jueves 29 de enero en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22ºF (-5,5ºC), con sensación térmica de entre -5 y 5ºF (-20° y -15 ºC). Los vientos del oeste serán de 9 a 11 millas por hora (14,5 a 17,7 kilómetros por hora).
Por la noche, las mínimas llegarán a 8ºF (-13,3ºC) y la sensación térmica se mantendrá igual que por el día. Los vientos del oeste alcanzarán de 11 a 13 mph (17,7 a 21 km/h).
Qué se sabe del auto que chocó repetidamente con la sede del Jabad Lubavitch en Brooklyn
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió a un comunicado del Departamento de Policía local (NYPD) la noche del miércoles para proporcionar información sobre el vehículo que embistió reiteradamente contra el edificio de la sede mundial del Jabad Lubavitch en Brooklyn. El suceso ocurrió ayer alrededor de las 20.45 hs (hora local) en 770 Crown Heights.
En el aviso oficial, se detalló que un hombre de 36 años oriundo de Carteret, Nueva Jersey, fue detenido en el lugar y se investiga un posible delito de odio. “Esto es profundamente alarmante, especialmente dado el significado e historia de la institución para tantas personas en Nueva York”, expresó Mamdani. Las autoridades incrementaron la presencia policial en sinagogas, según informó Jessica Tisch, 48.ª comisionada de policía de la ciudad de Nueva York.
