Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo hoy jueves 30 de octubre

De acuerdo con la más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac, publicada el 27 de octubre, el candidato demócrata Zohran Mamdani lideró la carrera a la alcaldía de Nueva York con el 43% del apoyo entre los votantes probables, seguido por el independiente Andrew Cuomo con un 33% y por el republicano Curtis Sliwa, que obtuvo 14%. En tanto, un 6% de los encuestados se declaró indeciso y un 3% prefirió no responder.

Según el último sondeo de Quinnipiac, la distancia entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo al día de hoy es de 10 puntos a favor del legislador Captura de pantalla/Telemundo 47

En comparación con el sondeo anterior, difundido el 9 de octubre, Mamdani descendió tres puntos —había registrado 46%—, mientras que Cuomo mantuvo su base de apoyo y Sliwa retrocedió apenas un punto.