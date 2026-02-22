A media hora de México y con cientos de puestos de trabajo: la ciudad de Texas que es un “boom” y no para de crecer

En el sur de Texas, Weslaco se presenta como una ciudad en rápido desarrollo a la que pronto llegarán importantes inversiones de empresas multimillonarias. El “boom” del área ubicada a tan solo media hora de México generará cientos de puestos de trabajo para los residentes locales. Además, el área cuenta con diferentes actividades para realizar tanto al aire libre como en el marco cultural.

La ciudad del sur de Texas que es un “boom” y no para de crecer

En el corazón del valle del Río Grande se erige Weslaco, el foco al que apuntan actualmente los empresarios. Con una población de poco más de 40.000 habitantes, el área atrajo en los últimos meses la atención de grandes empresas multinacionales que desarrollarán varios proyectos allí.

Según el medio local My San Antonio, los siguientes desarrollos empresariales tendrán lugar pronto en la ciudad sureña:

Sam’s Club : invertirá US$46,5 millones en la construcción de un almacén de compras a granel en la zona oeste. El proyecto incluye un almacén de 168.000 pies cuadrados y una gasolinera de la marca en un terreno de casi 22 acres (nueve hectáreas). Se espera que genere 200 empleos.

: invertirá US$46,5 millones en la construcción de un almacén de compras a granel en la zona oeste. El proyecto incluye un almacén de 168.000 pies cuadrados y una gasolinera de la marca en un terreno de casi 22 acres (nueve hectáreas). Se espera que genere 200 empleos. HEB : el gigante mexicano de supermercados invertirá US$4,6 millones para renovar su sucursal más grande en Weslaco.

: el gigante mexicano de supermercados invertirá US$4,6 millones para renovar su sucursal más grande en Weslaco. Nuevo centro comercial : con una inversión de US$6 millones, la promotora Garansuay Group Construction, con sede en el Valle y San Antonio, inauguró oficialmente el desarrollo de dos hectáreas el año pasado. Constará de tres edificios de 760 metros cuadrados en la esquina de Westgate Drive y Panther Drive.

: con una inversión de US$6 millones, la promotora Garansuay Group Construction, con sede en el Valle y San Antonio, inauguró oficialmente el desarrollo de dos hectáreas el año pasado. Constará de tres edificios de 760 metros cuadrados en la esquina de Westgate Drive y Panther Drive. Hotel Hilton: el 9 de febrero, los promotores inmobiliarios presentaron los planes para erigir un hotel de la cadena que costará aproximadamente US$3,15 millones. Se espera que la construcción del alojamiento de estancias prolongadas de 63.202 pies cuadrados comience en marzo y finalice en mayo de 2027.

La ciudad a media hora de México se ubica en el corazón del Valle del Río Grande y no para de crecer Weslaco Area Chamber of Commerce

Cómo es Weslaco, la ciudad del sur de Texas

Los datos recopilados en 2023 por DataUSA indican que en aquel año la población de la ciudad ubicada en Texas tenía una edad promedio de 30,2 años y un ingreso familiar promedio de US$54.995.

El 90,1% de los residentes son ciudadanos estadounidenses; sin embargo, la mayoría de habitantes se percibe como mestizo con ascendencia hispana o latina (41,5%).

En ese sentido, el 35% se reconoce como hispano blanco, y solo un 10,5% se percibe como blanco no hispano. Además, el lugar de nacimiento más común para los residentes nacidos en el extranjero es México.

En 2023, el valor medio de la propiedad en Weslaco era de US$119.200 y la tasa de propietarios de vivienda alcanzaba el 57,3%.

El valor medio de una propiedad en la ciudad en desarrollo ubicada al sur de Texas es de US$119.200 Weslaco Area Chamber of Commerce

Qué hacer en la ciudad del sur de Texas que es un “boom” y no para de crecer

En su sitio web oficial, el gobierno de Weslaco remarca que los visitantes tienen diferentes actividades para realizar en la jurisdicción:

Estero Llano Grande State Park : parque estatal ideal para senderismo, observación de aves (más de 200 especies), paseos por humedales y picnics en espacios naturales.

: parque estatal ideal para senderismo, observación de aves (más de 200 especies), paseos por humedales y picnics en espacios naturales. Valley Nature Center : centro de naturaleza y educación ambiental con caminos en jardines de cactus, estanques, programas educativos y actividades familiares.

: centro de naturaleza y educación ambiental con caminos en jardines de cactus, estanques, programas educativos y actividades familiares. Frontera Audubon Society : área de naturaleza gestionada por Audubon con avistamiento de aves y senderos en medio de jardines y humedales.

: área de naturaleza gestionada por Audubon con avistamiento de aves y senderos en medio de jardines y humedales. Gibson Park y Mayor Pablo Peña Park : parques urbanos con espacios para caminar, relajarse, jugar o simplemente disfrutar al aire libre en comunidad.

: parques urbanos con espacios para caminar, relajarse, jugar o simplemente disfrutar al aire libre en comunidad. Harlon Block Sports Complex : complejo deportivo con espacios para actividades físicas, deportes comunitarios y eventos al aire libre.

: complejo deportivo con espacios para actividades físicas, deportes comunitarios y eventos al aire libre. Weslaco Onion Festival : evento anual dedicado a la famosa cebolla 1015; incluye concursos, comida, música, entretenimiento y actividades familiares.

: evento anual dedicado a la famosa cebolla 1015; incluye concursos, comida, música, entretenimiento y actividades familiares. Eventos comunitarios : la ciudad organiza también actividades como el desfile navideño iluminado (“Weslac o Lighted Christmas Parade”) y festejos de 4 de julio, entre otros.

: la ciudad organiza también actividades como el desfile navideño iluminado (“Weslac The Weslaco Museum: museo local con colecciones históricas y exhibiciones sobre el desarrollo de la ciudad y la vida comunitaria.