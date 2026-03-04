LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott e Hinojosa ganan las primarias a gobernador y reportes del 4 de marzo

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Las últimas noticias y actualizaciones de Texas
¿Quién ganó las elecciones primarias de Texas?

Las elecciones primarias en Texas del 3 de marzo ya tienen las primeras conclusiones:

  • El actual senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton se enfrentarán en una segunda vuelta republicana el 26 de mayo, ya que ninguno logró superar el 50% de los votos.
  • Por otro lado, la primaria demócrata para el Senado, James Talarico derrotó a Jasmine Crockett.
  • La contienda por la gobernación de Texas quedó definida rápidamente. El actual gobernador Greg Abbott (republicano) y la representante estatal Gina Hinojosa (demócrata) ganaron sus respectivas primarias sin necesidad de segunda vuelta.
Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentarán en las elecciones generales de Texas
De acuerdo con el análisis de la BBC, los demócratas celebran un aumento récord en la votación anticipada, superando a los republicanos por primera vez desde 2020. La elección general será el próximo 3 de noviembre.

Clima en Texas: el pronóstico del miércoles 4 de marzo

Para el clima en este miércoles 4 de marzo, se pronostican temperaturas muy por encima del promedio, con máximas que podrían alcanzar los 80 °F (27 °C) en las llanuras del sur.

Para el miércoles, el riesgo de clima severo se desplazará hacia el noreste de Texas debido al choque de un frente frío con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México.

Noticias en vivo de Texas

