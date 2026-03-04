Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott e Hinojosa ganan las primarias a gobernador y reportes del 4 de marzo

Las elecciones primarias en Texas del 3 de marzo ya tienen las primeras conclusiones:

El actual senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton se enfrentarán en una segunda vuelta republicana el 26 de mayo, ya que ninguno logró superar el 50% de los votos.

el 26 de mayo, ya que ninguno logró superar el 50% de los votos. Por otro lado, la primaria demócrata para el Senado, James Talarico derrotó a Jasmine Crockett.

La contienda por la gobernación de Texas quedó definida rápidamente. El actual gobernador Greg Abbott (republicano) y la representante estatal Gina Hinojosa (demócrata) ganaron sus respectivas primarias sin necesidad de segunda vuelta.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentarán en las elecciones generales de Texas Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa - Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa

De acuerdo con el análisis de la BBC, los demócratas celebran un aumento récord en la votación anticipada, superando a los republicanos por primera vez desde 2020. La elección general será el próximo 3 de noviembre.