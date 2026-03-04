Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott e Hinojosa ganan las primarias a gobernador y reportes del 4 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima y todo lo que hay que saber
¿Quién ganó las elecciones primarias de Texas?
Las elecciones primarias en Texas del 3 de marzo ya tienen las primeras conclusiones:
- El actual senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton se enfrentarán en una segunda vuelta republicana el 26 de mayo, ya que ninguno logró superar el 50% de los votos.
- Por otro lado, la primaria demócrata para el Senado, James Talarico derrotó a Jasmine Crockett.
- La contienda por la gobernación de Texas quedó definida rápidamente. El actual gobernador Greg Abbott (republicano) y la representante estatal Gina Hinojosa (demócrata) ganaron sus respectivas primarias sin necesidad de segunda vuelta.
De acuerdo con el análisis de la BBC, los demócratas celebran un aumento récord en la votación anticipada, superando a los republicanos por primera vez desde 2020. La elección general será el próximo 3 de noviembre.
Clima en Texas: el pronóstico del miércoles 4 de marzo
Para el clima en este miércoles 4 de marzo, se pronostican temperaturas muy por encima del promedio, con máximas que podrían alcanzar los 80 °F (27 °C) en las llanuras del sur.
Para el miércoles, el riesgo de clima severo se desplazará hacia el noreste de Texas debido al choque de un frente frío con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México.
Las principales amenazas incluyen:
- Ráfagas de viento dañinas.
- Granizo grande.
- No se descarta la posibilidad de un tornado aislado.
- Hacia mediados de semana, un frente frío se desplazará hacia el sureste a través de las llanuras del sur, lo que generará la inestabilidad necesaria para estas tormentas.
