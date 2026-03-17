¿Tiembla la política en Texas? El fenómeno detrás del “guntuber” apoyado por Trump en las elecciones 2026

El escenario político de Texas experimenta un panorama oscilante con la ascensión de Brandon Herrera, un youtuber y fabricante de armas que cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su vertiginosa carrera tuvo un nuevo triunfo cuando Tony Gonzales retiró su candidatura al Congreso por un escándalo público. Ahora, apunta a vencer al representante demócrata en la boleta electoral de noviembre.

El fenómeno detrás de Brandon Herrera: “guntuber” apoyado por Trump que buscará el escaño en Texas

Los últimos meses fueron agitados para Herrera, pero no es alguien acostumbrado a la pasividad. El “guntuber”, término popularizado para referirse a influencers de YouTube que apoyan las armas, de 26 años, es ahora el presunto nominado republicano para el distrito 23 de Texas en el Congreso.

En las elecciones primarias, fue derrotado por una diferencia relativamente baja por Gonzales. Tras este resultado, los candidatos iban a enfrentarse en una segunda vuelta en mayo, pero el titular se bajó la semana pasada luego de admitir que había mantenido una relación con su secretaria, quien se quitó la vida a finales de 2025.

Ahora, Herrera está frente a un panorama favorecedor dentro del Partido Republicano, sin aparente competencia hasta noviembre. Su perfil, excéntrico y radical con su postura sobre las armas, no es igual al de ningún postulante que haya tenido probabilidades reales de obtener un escaño. A su vez, marca un notable cambio de la visión política de los jóvenes.

La llegada de “guntubers” a la política y el cambio de generación en Texas

En diálogo con The New York Times, los observadores manifestaron que la candidatura de Herrera representa un punto de inflexión potencialmente importante para el cambio de posturas sobre las armas.

“Hemos visto cómo estas personas han logrado una audiencia considerable. Ahora también están tratando de obtener cierta influencia política”, analizó Stephen Gutowski, periodista veterano especializado en armas de fuego.

En esa línea, Erich Pratt, vicepresidente sénior de Gun Owners of America, un grupo de defensa del derecho a portar armas, manifestó: “Si observas el canal de Brandon, verás que no es abiertamente político. Creo que sucede así con muchos de ellos. Solo abordan el tema ocasionalmente”.

No obstante, luego reparó en que “muchos de estos canales, aunque no siempre se involucren en política, sí hablan de ella”.

La irrupción del "guntuber" en la política de Texas marca un cambio generacional en Estados Unidos @RealBrandonHerrera

Desde su lugar, Lucas Botkin, fundador de Adaptiv Defense, una empresa emergente de accesorios para armas de fuego, reflexionó sobre la llegada de la cultura de las armas a las generaciones más jóvenes.

“Las redes sociales y los videojuegos hicieron que las armas de fuego se popularizaran. Mi generación, los millennials y la Generación Z, somos mucho más cínicos, hasta el punto de no tener mucha esperanza en el futuro”, expresó.

A medida que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) perdió terreno, a causa de una mala administración financiera y el rechazo a las armas desde gran parte de la sociedad, los influencers ganaron popularidad.

De cara al futuro, los analistas coinciden en que los “guntubers” y sus audiencias representan un nuevo factor importante en las conversaciones políticas. “Se podría decir, y creo que sin exagerar, que GunTube tiene más influencia en el debate del derecho a portar armas que la NRA hoy en día”, sostuvo Nick Suplina, vicepresidente sénior de Derecho y Políticas de Everytown for Gun Safety.

La polémica en torno al “guntuber” apoyado por Trump en las elecciones 2026

Aunque no tiene un rival directo en las internas y es probable que se presente en la boleta electoral de noviembre, Herrera aún tiene que superar el escrutinio público. El “guntuber” devenido político puede contar con el apoyo de Trump, pero no tiene una gran base de seguidores.

En sus redes sociales, son más de 4 millones de personas las que permanecen atentas a su contenido. Sin embargo, en los comicios de marzo obtuvo poco más de 20.000 votos, y perdió por poco frente a Gonzales.

Además, se vio envuelto en varios escándalos, que no crecieron al nivel que lo hicieron las polémicas de su anterior rival. Tras la retirada de Gonzales, los demócratas y los defensores del control de armas sacaron a la luz grabaciones de Herrera en las que habla sobre su ejemplar de “Mein Kampf” de Adolf Hitler en un podcast en 2024 y material en el que recrea asesinatos históricos.

El “guntuber” se defendió posteriormente en una entrevista con The Times este mes en la que describió su trabajo en videos como “comedia” y calificó de “hipócrita” la difusión de un breve fragmento del podcast.

Los analistas ven en el "guntuber" apoyado por Trump una prueba para determinar si la influencia de estos influencers puede convertirse en una fuerza política real en el Congreso @RealBrandonHerrera

Los observadores consideran su candidatura como una prueba crítica para determinar si la influencia digital de los “guntubers” puede convertirse en una fuerza política real en el Congreso.

En su plataforma, sus principales propuestas se centran en: