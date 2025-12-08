Trump anunciará una partida de 12 mil millones y Newsom criticó la medida con un fuerte dardo: “Perjudica”

Luego de que funcionarios de Estados Unidos adelantaron hace semanas un alivio financiero para el sector agropecuario, finalmente Donald Trump dará a conocer este lunes una partida de 12.000 millones de dólares destinada a este fin. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó el programa de gobierno del republicano y aseguró que sus medidas dañan a los farmers o agricultores.

El gobierno de Trump destinará US$12.000 millones al sector agropecuario de EE.UU.

Según información de Bloomberg , ya durante el fin de semana se conoció que la administración Trump hará este lunes un anuncio esperado por muchos trabajadores.

, ya durante el fin de semana se conoció que la administración Trump hará este lunes un anuncio esperado por muchos trabajadores. La ayuda financiera tiene como objetivo paliar las consecuencias de distintos fenómenos que afectaron el poder adquisitivo de los productores agrícolas.

Trump anunciará ayuda financiera para los farmers en Estados Unidos Shutterstock

Aunque aún resta conocer los detalles oficialmente, los elementos principales del programa serán

Los montos enviados serán US$11.000 millones cubiertos por el fondo Farmer Bridge Assistance y US$1000 millones adicionales que estarán en otras partidas.

y que estarán en otras partidas. Para ser elegibles, los interesados deberán tener un ingreso bruto ajustado promedio inferior a US$900 mil en el período de los años fiscales de 2022 a 2024 .

promedio en el período de los . Las personas que califican tienen tiempo hasta el 19 de diciembre para presentar su solicitud, según Bloomberg.

para presentar su solicitud, según El gobierno de Trump espera enviar la ayuda a más tardar en febrero de 2026, aunque podría ocurrir antes.

Newsom atacó a Trump tras el anuncio sobre ayuda financiera para los farmers

Por su parte, el gobernador de California apuntó contra el presidente y sus políticas. Newsom dio su opinión a través de una publicación en su cuenta de X.

El líder demócrata citó la noticia y no dudó en cuestionar las políticas del gobierno republicano. "La agenda de Donald Trump resulta contraproducente y perjudica a nuestros agricultores y al pueblo estadounidense“, escribió.

El mensaje de Gavin Newsom contra las políticas de Donald Trump en redes sociales Captura

Más allá de la medida en sí, el gobernador manifestó una crítica al impacto que tienen las medidas del republicano en general sobre el sector agrícola norteamericano. Según NBC News, uno de los principales problemas que tuvieron los farmers fue la escalada de tensión entre EE.UU. y China.

En ese contexto internacional, las compras de soja desde el país asiático se detuvieron y golpearon a los productores estadounidenses. Recientemente, esa situación se destrabó a partir de charlas entre Trump, y su par chino, Xi Jinping.

Aunque durante las últimas semanas las compras desde China se reanudaron, el efecto económico para el sector aún se siente. En paralelo, Bloomberg menciona que los aranceles también generaron pérdidas para los agricultores.

Aunque no lo dijo explícitamente, Newsom podría referirse a algunos de estos motivos con su crítica a la “agenda” del presidente republicano.

Gavin Newsom criticó la "agenda" de Donald Trump ante la noticia de la ayuda financiera a los farmers Imagen compuesta

El gobierno de EE.UU. ya había adelantado la ayuda financiera al sector agropecuario

A fines de noviembre, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, expresó que pronto daría a conocer una medida de ayuda financiera, según Newsweek.

En aquel entonces, no se mencionaron más detalles, a excepción de que la comunicación llegaría en las semanas siguientes.

Finalmente, Trump encabezará el anuncio de US$12.000 millones que serán dirigidos a los farmers a comienzos de 2026.