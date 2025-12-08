Trump anunciará una partida de 12 mil millones y Newsom criticó la medida con un fuerte dardo: “Perjudica”
Estados Unidos destinará ayuda financiera a los farmers; en respuesta, el gobernador de California criticó la “agenda” del presidente
- 3 minutos de lectura'
Luego de que funcionarios de Estados Unidos adelantaron hace semanas un alivio financiero para el sector agropecuario, finalmente Donald Trump dará a conocer este lunes una partida de 12.000 millones de dólares destinada a este fin. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó el programa de gobierno del republicano y aseguró que sus medidas dañan a los farmers o agricultores.
El gobierno de Trump destinará US$12.000 millones al sector agropecuario de EE.UU.
- Según información de Bloomberg, ya durante el fin de semana se conoció que la administración Trump hará este lunes un anuncio esperado por muchos trabajadores.
- La ayuda financiera tiene como objetivo paliar las consecuencias de distintos fenómenos que afectaron el poder adquisitivo de los productores agrícolas.
Aunque aún resta conocer los detalles oficialmente, los elementos principales del programa serán
- Los montos enviados serán US$11.000 millones cubiertos por el fondo Farmer Bridge Assistance y US$1000 millones adicionales que estarán en otras partidas.
- Para ser elegibles, los interesados deberán tener un ingreso bruto ajustado promedio inferior a US$900 mil en el período de los años fiscales de 2022 a 2024.
- Las personas que califican tienen tiempo hasta el 19 de diciembre para presentar su solicitud, según Bloomberg.
- El gobierno de Trump espera enviar la ayuda a más tardar en febrero de 2026, aunque podría ocurrir antes.
Newsom atacó a Trump tras el anuncio sobre ayuda financiera para los farmers
Por su parte, el gobernador de California apuntó contra el presidente y sus políticas. Newsom dio su opinión a través de una publicación en su cuenta de X.
El líder demócrata citó la noticia y no dudó en cuestionar las políticas del gobierno republicano. "La agenda de Donald Trump resulta contraproducente y perjudica a nuestros agricultores y al pueblo estadounidense“, escribió.
Más allá de la medida en sí, el gobernador manifestó una crítica al impacto que tienen las medidas del republicano en general sobre el sector agrícola norteamericano. Según NBC News, uno de los principales problemas que tuvieron los farmers fue la escalada de tensión entre EE.UU. y China.
En ese contexto internacional, las compras de soja desde el país asiático se detuvieron y golpearon a los productores estadounidenses. Recientemente, esa situación se destrabó a partir de charlas entre Trump, y su par chino, Xi Jinping.
Aunque durante las últimas semanas las compras desde China se reanudaron, el efecto económico para el sector aún se siente. En paralelo, Bloomberg menciona que los aranceles también generaron pérdidas para los agricultores.
Aunque no lo dijo explícitamente, Newsom podría referirse a algunos de estos motivos con su crítica a la “agenda” del presidente republicano.
El gobierno de EE.UU. ya había adelantado la ayuda financiera al sector agropecuario
A fines de noviembre, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, expresó que pronto daría a conocer una medida de ayuda financiera, según Newsweek.
En aquel entonces, no se mencionaron más detalles, a excepción de que la comunicación llegaría en las semanas siguientes.
Finalmente, Trump encabezará el anuncio de US$12.000 millones que serán dirigidos a los farmers a comienzos de 2026.
Otras noticias de Políticos en Estados Unidos
- 1
La historia de Claude, el caimán albino con ojos rosas de San Francisco que murió a los 30 años
- 2
Las nuevas leyes laborales de Gavin Newsom que impactan en trabajadores de California en 2026
- 3
En el Bronx: la nueva oficina del DMV en Nueva York para tramitar licencias y registrar nuevas placas
- 4
Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en diciembre 2025