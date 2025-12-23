¿Pueden cancelar tu ceremonia de naturalización en EE.UU. aunque ya esté aprobado el trámite?: un abogado responde

Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) aprueba el Formulario N-400, incluidos los exámenes y entrevista, programa una cita para acudir a la ceremonia de naturalización. Pero, es posible que la agencia la pueda cancelar, como se ha reportado en las últimas semanas.

¿Uscis puede cancelar la ceremonia de naturalización?

El proceso de obtener la ciudadanía requiere de que el solicitante preste el Juramento de Lealtad en una ceremonia de naturalización como culminación. La persona no obtendrá el beneficio hasta que no lo haga y reciba el Certificado de Naturalización una vez haya prestado dicho Juramento.

Si Uscis aprueba la Solicitud de Naturalización, programará una cita para que se preste el Juramento de Lealtad Eric Gay - AP

Pero, de acuerdo con abogados, el Uscis sí puede cancelar o posponer una ceremonia de juramento incluso después de la aprobación del N-400.

Ceremonia de ciudadanía: últimas actualizaciones

A raíz de lo sucedido a finales de noviembre de 2025, cuando un inmigrante disparó y mató a un miembro de la Guardia Nacional e hirió a otro cerca de la Casa Blanca, la Administración Trump decidió cambiar algunos procesos para los ciudadanos de 19 países considerados de interés.

En un memorando emitido el 2 de diciembre, la agencia estableció que aquellos sujetos a la directiva podrían tener que someterse a “un exhaustivo proceso de revisión, que incluye una posible entrevista y, si es necesario, una nueva entrevista, para evaluar completamente todas las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Abogados de inmigración han reportado que desde principios de diciembre, a algunos de sus clientes se les ha dicho que no se presenten a su ceremonia, el paso final y necesario que los solicitantes de ciudadanía deben completar después de haber aprobado investigaciones y entrevistas.

Con motivo de las nuevas directrices, el Uscis ha enviado avisos de cancelación de la ceremonia de naturalización Wilfredo Lee - AP

De acuerdo ABC News, los avisos señalan: “Le informamos que, debido a circunstancias imprevistas, hemos tenido que cancelar la Ceremonia de Juramento programada (...) Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Le informaremos sobre cualquier medida adicional que se tome en este caso, incluyendo cualquier reprogramación de la cita para la entrevista, mediante un aviso por separado”.

¿Qué pasa si el Uscis cancela mi ceremonia de naturalización?

El abogado Héctor Quiroga, especialista en inmigración, explica que en sitio web que aunque no se pueda jurar todavía, la solicitud no vuelve a cero.

“Si tu N-400 ya había sido aprobado, la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) no permite que Uscis anule tu elegibilidad sin emitir una notificación formal “Notice of Intent to Deny” o “Decision to Reopen”, por lo que una simple cancelación de ceremonia no equivale a una negación“, precisa.

Añade que mientras el N-400 esté pendiente, no se pierde el estatus de residencia permanente (green card), y no se puede colocar al peticionario de ciudadanía en proceso de deportación.

Asimismo, es posible que Uscis solicite una nueva entrevista, “ya que el reglamento les permite volver a entrevistar a un solicitante cuando consideran que deben verificar datos o reevaluar información biométrica”.

¿Qué puedo hacer si se canceló mi ceremonia de Juramento de Lealtad?

El abogado Josh Goldstein, en diálogo con CBS News, dijo que puede haber algún recurso legal para las personas que esperan una respuesta si la solicitud de ciudadanía fue aprobada después de haber sido entrevistadas.

Los solicitantes de ciudadanía deben recitar el Juramento de Lealtad oralmente durante una ceremonia pública para completar el trámite Facebook Uscis

Según las políticas actuales, el gobierno suele tener 120 días para tomar una decisión. Si ese plazo vence sin una, los solicitantes pueden pedir a un juez federal que agilice el proceso o, como sucedió en el caso de un cliente suyo en 2008, que se les tome juramento en el acto.

Goldstein cree que la política del gobierno de cancelar ceremonias para inmigrantes a quienes ya se les ha informado que han sido aprobados probablemente será impugnada en los tribunales.

Quiroga, por su parte, indica que en este escenario, lo más importante es mantenerse informado y proteger el caso. No ignorar ninguna notificación de la agencia, ya que la agencia puede reprogramar la ceremonia o pedir pasos adicionales en cualquier momento.

“Es fundamental guardar la carta de cancelación, porque es la evidencia de que tu caso no fue negado, sino pospuesto”.