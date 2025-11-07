Vuelos cancelados en EE.UU.: la metrópoli que ofreció pagar al personal del aeropuerto para evitar el cese de operaciones

En medio del histórico cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya se extiende por cinco semanas, la ciudad de Denver, en Colorado, decidió tomar una medida para evitar el caos aéreo: financiar con fondos propios a los controladores del Aeropuerto Internacional de Denver (DIA). La iniciativa busca impedir la reducción del 10% en los vuelos programada a nivel nacional.

La medida del gobierno de Denver en el aeropuerto local ante el cierre del Gobierno

El alcalde de Denver, Mike Johnston, miembro del Partido Demócrata, confirmó que la ciudad presentó una solicitud formal a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para obtener un permiso que le permita cubrir temporalmente los salarios del personal afectado y así evitar el cierre del aeropuerto.

Viajeros se forman para pasar un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Denver, uno de los más importantes del país

La decisión, según explicó el mandatario estatal, apunta a evitar el impacto económico que implicaría una reducción de operaciones en uno de los principales aeropuertos de EE.UU. Es que, al no recibir salario, los empleados protagonizan ausencias masivas, dado que buscan otros trabajos para sobrevivir durante la paralización del gobierno.

“El Aeropuerto de Denver es quizá el mayor motor económico del oeste de las Montañas Rocosas. Es fundamental no solo para nuestra calidad de vida, sino también para nuestra salud económica”, afirmó el en declaraciones a Politico.

Sin ir más lejos, el DIA es el tercero más transitado del país y un punto neurálgico para el turismo, el comercio y el empleo local. La posibilidad de suspender o reducir vuelos representa una amenaza directa para la actividad económica de la ciudad, que depende en gran medida del flujo constante de pasajeros.

Un avión de Frontier en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) aeromagazine.net

Hasta el momento, la FAA no respondió al pedido de la ciudad, mientras las restricciones federales avanzan y el futuro de la actividad aérea local es incierto.

En este contexto, el secretario de Transporte de la administración Trump, Sean Duffy, anunció que a partir de este viernes 7 de noviembre por la mañana, se recortará un 10% de los vuelos en 40 aeropuertos de Estados Unidos, una medida que podría dejar en tierra hasta 4000 aeronaves en todo Estados Unidos.

Donald Trump: el principal apuntado como el responsable por el cierre del gobierno

El alcalde Mike Johnston responsabilizó directamente a Donald Trump: “El cierre del presidente recién empieza a filtrarse en diferentes partes de la ciudad”. En esa misma línea, continuó: “Sería un golpe devastador para la economía local, que afectaría no solo a quienes más lo necesitan, sino a todos los que dependen del aeropuerto para trabajar, viajar o disfrutar de su tiempo libre”.

El caballo azul Mustang, figura emblemática del aeropuerto de Denver

El Aeropuerto de Denver, bajo supervisión municipal, es un eje clave del transporte y la economía regional. Solo en 2024 movió más de 80 millones de pasajeros, de acuerdo a la Airports Council International. En tanto, el turismo genera empleo para unas 190 mil personas en la ciudad.

Riesgos de cancelar vuelos masivamente y antecedentes

En anteriores paralizaciones, estados como Utah, Colorado y Nueva York no fueron compensados tras haber asumido costos federales, como por ejemplo al financiar parques nacionales durante el cierre de 2013. Pese a ello, Johnston insistió en que los beneficios superan los riesgos.

“Entendemos que existe algún riesgo. Creemos que los mayores riesgos de todos son paralizar la economía al detener los viajes aéreos, que son un importante motor económico para nosotros”, enfatizó.