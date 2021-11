Antes y después. Un dos ambientes en Boulevard Cerviño, renovado con pequeñas y precisas reformas

La brújula interior marcaba el boulevard Cerviño, un departamento al frente con mucha luz y una cocina integrada al living. Con esa clarísima imagen en mente, Juan Grillo empezó un rastreo online hasta dar con este dos ambientes, apenas a dos cuadras de donde vivía. Cuando revisó las fotos, recordó haber visto el departamento publicado en Living. “Lo visité con todo bastante conocido”, comenta divertido. “Tenía los metros justos, estaba en un edificio sólido y, por si fuera poco, en buen estado. Igual, sabía que iba tener que hacerle algunos cambios para sentirlo propio”, cuenta.

Lo que al principio iban a ser detalles, se convirtió en un trabajo más extenso junto con la arquitecta Silvia Feijóo. Cambiaron todos los pisos y aberturas, agregaron una puerta hacia el cuarto y pintaron de gris pleno varias paredes, además de modificar la cocina. El estilo, entre neoyorquino y minimalista, responde al gusto del dueño de casa.

Acá (y en el dormitorio), Juan limitó las cortinas a las roller, que le resultan más netas e igual de eficientes sin sumarles otras de tela. Además, se cambió el piso flotante en mal estado por un porcelanato italiano símil madera (Barugel Azulay) que instalaron hasta en el balcón. La sola excepción fue el baño.

"La dueña anterior me regaló el mueble de TV y biblioteca. Como no me convencía que ocupara toda la pared, la arquitecta propuso cortarle la alzada: quedó como uno nuevo". Hoy, despejada y gris, el color favorito de Juan, casi en el mismo tono del sillón que traía.