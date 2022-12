Narraba fútbol en Mar del Plata y se animó a probar suerte en otro país: “España es abierta y generosa con el inmigrante”

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Un potrero que hacía las veces de patio y cancha de fútbol en su casa de la infancia, en las afueras de la ciudad de la localidad de Sierra de los Padres, marcó su futuro. Rodeado de naturaleza, verde y animales creció alejado del bullicio y del ritmo agitado de los grandes conglomerados urbanos. Quizás fue ese horizonte lejano que veía cada vez que salía a jugar en ese espacio lo que, ya de chico, lo abrió a la posibilidad de soñar a lo grande.

Su adolescencia y, sobre todo su juventud, estuvieron de alguna forma siempre vinculadas por la comunicación y los viajes. Cuando a los 16 años tuvo la oportunidad de comenzar a narrar partidos de fútbol para una radio de la ciudad de Mar del Plata -donde entonces se había mudado y residía- todo cambió. “Empecé a viajar por distintas provincias argentinas y cada trayecto recorrido me permitió descubrir un nuevo paisaje, un nuevo estadio, un acento particular, una ciudad diferente. Por esos caminos incursionaba cada fin de semana con trayectos muy extensos pero los aprovechaba para perderme en el horizonte del paisaje mirando por la ventana del micro”, recuerda Nicolás Gómez.

Un mundial que cambió su vida

Las oportunidades fuera del país no tardaron en llegar. Coberturas de eventos internacionales como los mundiales y la Copa América le permitieron conocer a los profesionales del periodismo que había escuchado y mirado en su infancia y que lo habían inspirado y motivado para dirigir su futuro en la misma dirección.

2014 trazó lo que sería su camino en ese presente, pero también del futuro. “Uno de los viajes que más me marcó fue la cobertura del Mundial de Brasil 2014. Y al año siguiente, en 2015, el viaje a España. Este fue un antes y un después en mi vida. Vine a España (Madrid) por unos pocos meses y me quedé a vivir. Entre junio y julio de 2015, mi mamá me incentivó y motivó, a tomar la decisión de intentar sumergirme en una nueva aventura de vida y profesional”.

La decisión de dejar el país no fue tajante. La premisa no era emigrar sino viajar sabiendo que, para volver, siempre habría tiempo. Esa determinación de probar suerte en el Viejo Continente también estaba acompañada por un motivo: crecer profesionalmente y buscar nuevas oportunidades.

“Tengo que reconocer que la decisión fue más fácil considerando que tenía pasaporte comunitario. El objetivo era seguir colaborando para Radio Nacional España (RNE) con quien tengo un vínculo desde 2010. Desde aquel año colaboraba a distancia para la radio como corresponsal en Argentina con toda la información de Latinoamérica. Este trabajo me impulsó a prolongar mis colaboraciones pero ya no por teléfono o virtualmente sino desde los estudios de Radio Nacional España. A ellos les voy a estar eternamente agradecido por confiar en mí y haberme abierto las puertas”.

Estabilidad laboral, un asunto pendiente

Los primeros meses no fueron sencillos. La seguridad laboral ya no era un piso seguro. Pero necesitaba afianzarse con un trabajo fijo, incluso ajeno a su profesión hasta lograr trabajar en el mundo del periodismo o la comunicación, que es lo que había ido a buscar. Pero todo fue cuestión de tiempo, de saber esperar, no quedarse quieto y conocer gente, cosechar nuevos contactos. Fue un trabajo de hormiga que pronto rendiría sus frutos. Cuando llegó a España, su jornada completa estaba dedicada exclusivamente a enviar currículums tanto digital como personalmente en algunos casos.

“En mi caso, he sido afortunado de tener a mis primos y tíos viviendo en Madrid hace muchos años, ellos me apoyaron y me orientaron. Además, con la fuerte contención desde Argentina por parte de mi madre y la de mi papá desde el cielo. Tal vez, el caso de muchos argentinos es diferente ya que vienen solos sin contar con familiares y conocidos y eso es más meritorio. Pero España es tan abierta y generosa con el extranjero o inmigrante, que tarde o temprano, se consigue lo que uno viene a buscar”.

Era cierto. Cuando había llegado a Madrid, uno de sus primos le había abierto las puertas de su casa durante ocho meses para que Nicolás pudiera estabilizarse laboralmente y alquilar algo por su cuenta. “Son gestos que uno nunca olvida”. Pasado ese tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas muestras de su esfuerzo.

“Soy un agradecido por la posibilidad que me brinda España”

Consiguió un trabajo y se mudó con un argentino con quien compartió piso durante un año. En aquel entonces pagaban 650 euros por mes, más gastos. “Hasta que pude crecer con otras oportunidades de trabajo que me surgieron y me mudé solo, al barrio Tirso de Molina, a dos cuadras de la casa de Joaquín Sabina. Me lo crucé dos veces y una de ellas nos invitó generosamente a su mesa en la terraza de un bar abajo de su casa y hablamos de la vida, el fútbol y la música. Fue memorable allá por 2016. Luego, este año, en julio de 2022 me lo volví a cruzar y yo estaba con mi madre. Fue una tarde especial tanto para ella como para mí”.

Los resultados de su compromiso con su objetivo estuvieron pronto a la vista y pronto consiguió empleo en un medio de comunicación en el extranjero. “Es una de las mejores experiencias y etapas de mi vida profesional”. Ha estado trabajando como redactor y editor de contenidos en Microsoft News desde Madrid. También colabora esporádicamente con medios árabes. Actualmente, y desde 2010, se encuentra en Radio Nacional España (RNE). Anteriormente estuvo vinculado a los programas deportivos y ahora en un programa que se llama ‘Hora América’. Y luego, como editor de video en 20minutos.es, al día de la fecha, el periódico digital de noticias más visto de España. “Soy un agradecido por la posibilidad que me brinda España de poder expresarme con mi acento, tanto en la radio como en los vídeos o contenido audiovisual”.

En paralelo, su pasión por comunicar y brindar información tomó nuevo vuelo cuando dio forma virtual a una comunidad de argentinos en el exterior y con nombre propio en redes: @Argentinosenexterior. “Nació a raíz de varias consultas de argentinos que deseaban emigrar o viajar fuera del país. Considerando que yo había pasado por esa situación y que para ese entonces llevaba cinco años viviendo en España, decidí armar esta red para ayudar u orientar humildemente a los argentinos. Luego se han ido sumado personas de otros puntos de Latinoamérica y Europa. El objetivo de esta comunidad es facilitar información o asesorar a quienes desean emigrar o simplemente brindar tips o consejos de turismo”.

“No me arrepiento de nada”

Cada día de la semana de Nicolás es intenso. Trabaja de 9 a 18 horas en el medio 20 minutos, graba entre semana informes para Radio Nacional España y una vez que llega a su casa le dedica tiempo a planificar y editar contenidos y videos para Argentinos en el Exterior. Algunas de las temáticas que aborda en el contenido son: extranjería, empleo, alquileres, documentación, gastronomía, gastos y servicios, tips de viajes. Todo en formato audiovisual acompañado por la información en la descripción de cada reel o post.

“Tras partir a España gané la posibilidad de creer en mí, de desafiarme a mí mismo, de creer que con humildad, sacrificio, honestidad y paciencia, se pueden cumplir los sueños. He podido crecer profesionalmente, que en definitiva, es lo que vine a buscar. Luego, la vida y el destino también hicieron lo suyo. Me dejé llevar por mi intuición y el apoyo de mi madre desde Argentina. Hoy por hoy, no me arrepiento de nada. Disfruto cada momento sin retroceder y sin pensar más allá del hoy”.

