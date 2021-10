3 vecinos arquitectos. Así potenciaron sus deptos de pocos metros en Palermo

Hormigón visto, líneas sintéticas, espacios continuos y excelentes terminaciones. Estas son las valiosas características de esta obra del el Estudio ATV: un edificio entre medianeras que se presenta como una sucesión de piezas que encastran en la trama. Para estos arquitectos, hoy vecinos, fue imposible resistirse a estas debilidades profesionales.

Es director de Flip Haus, un estudio especializado en reciclar y comercializar viviendas en PH. En su hogar planteó el interiorismo con diseños propios y materiales recuperados de las obras que realiza su estudio. El resultado es una decoración orgánica con guiños industriales.

“Seguí de cerca la construcción porque trabajo a una cuadra. Me interesaron los espacios integrados, la doble altura y la ubicación”.

Con la configuración del departamento, la distribución estaba cantada. Organizó el living junto a los ventanales que dan al balcón. Ahí colocó una biblioteca con estructura de madera y estantes de chapa y laqueados. El mueble sirve como soporte para una pintura de Paula Fodor, que así llega a verse en el entrepiso. En frente, mesa baja hecha con una rodaja de tronco. Y, a continuación de la barra, ubicó una mesa con base de hierro y tapa de pino tea iluminada por una lámpara con exterior mate e interior de cobre (todo de Flip Haus).

En la terraza, escoltado por plantas en canteros, juego de mesa con base de hierro y banco que el dueño de casa hizo con una escalera recuperada.

"No hizo falta modificar nada de la cocina. El espacio de guardado está bien pensado y aprovechado como para una sola persona".

Sobre la barra, escultura de Clara Goldaracena, madrina de Tomás y, escoltando la mesa, máscaras rituales de Mozambique.

El dormitorio tiene cama con base de madera y respaldo entelado (Flip Haus), manta de algodón (Claudia Adorno) y mesas de luz (Eugenio Aguirre). La claridad llega a través del ventanal con cortinas screen y black out. El resto de la iluminación es muy tenue, con lámparas colgantes, de brazo móvil y de mesa.

Como Tomás se impone viajar liviano, al volver tiene lugar para traer objetos significativos: pequeñas esculturas, máscaras rituales o pinturas, como las tintas de Vietnam sobre el respaldo de su cama.

La protección de vidrio no perturba la vista a la terraza ni al cuadro de Paula Fodor, en línea con los que están sobre la cama.

Es una de las fundadoras de HA, su estudio de arquitectura y también es la primera vez que vive sola. En la entrada de su depto, mesa redonda de madera, regalo de un amigo. Además de su uso tradicional, también funciona como espacio de trabajo. La compañó con sillas ‘Bertoia’ (De Sillas) y alfombra (Kalpakian). La cocina de se mantiene igual que como la entregaron: barra de madera, alzada revestida en venecitas y muebles blancos. Dejó abiertos los costados del muro divisor porque le gusta que los ambientes estén comunicados.

"No quería tener una mesa de comedor en el living. Como era necesaria, finalmente le encontré ubicación a esta redonda que se adapta bien al espacio".

En el ambiente principal, el piso de madera y el techo de hormigón visto dan una sensación de continuidad que se proyecta hasta el balcón.

En mi recorrido para encontrar departamento, no vi ninguna opción superadora: me gustan mucho la amplitud, el hormigón, la onda minimalista, que sea abierto y luminoso

Colgados en la misma línea los cuadros sirven para identificar dos espacios diferentes en un ambiente integrado.

"Me tomé el tiempo necesario para decorar. Me gusta el estilo clásico, con una base neutra, fibras naturales, muebles de madera y elementos que den algo de color".

Es en este sector, sillón retapizado y jarrones (La Baulera). Mesa baja, almohadones lisos (Good Luck Casa) y de yute (La Baulera), cuencos (Claudia Adorno) y alfombra de cuero de vaca (Martinika Deco).

"Lo que más disfruto de mi casa es tener luz a toda hora. Es más, no uso el blackout y vivo con las ventanas abiertas".

El muro con espacios abiertos a los costados divide parcialmente el living del dormitorio; las columnas marcan el espacio para la tele, que debajo tiene un mueble de guardado con puertas laqueadas.

"El próximo paso es sumar más plantas y poner un par de cuadros, pero no tengo apuro. Prefiero los espacios despejados y tener solo lo que me gusta mucho".

Junto con su socia, está al frente de Cuarto Estudio. Exigente, se tomó su tiempo para darle su sello personal y lo logró con piezas contundentes, como un mural pintado y una biblioteca escultural, todo diseñado por ella.

Michelle encontró lugar para la mesa entre el toilette y la barra enchapada en guatambú. Cuando hay invitados, se corre hacia el centro.

"No bien entré, decidí destacar el volumen del toilette. Así surgió la idea de llamar a un amigo diseñador gráfico y grafitero para hacer este mural que llega hasta el dormitorio. Fue un trabajo en equipo que duró unas tres semanas".

Con los ventanales de vidrio abiertos o cerrados, el balcón es una feliz prolongación del living y viceversa.

"Cuando me mudé, solo tenía la cama y una reposera. Me gustó ir descubriendo de a poco qué me hacía falta realmente y cómo quería habitar mi primer departamento".