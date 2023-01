Trabajó en los mejores centros de ski de Austria pero apostó a un pueblo del país para atraer a turistas del mundo: “El paisaje es mágico”

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Siempre lo pensó y lo soñó a lo grande. No tenía forma de explicarlo con palabras. Pero algo misterioso y mágico sucedía cada vez que ponía sus pies o su bicicleta en ese terreno y se dejaba llevar por la inmensidad del paisaje y la belleza de la naturaleza en su estado más salvaje.

Nacida en la ciudad de Buenos Aires pero criada en San Martín de los Andes, en el noroeste de la Patagonia Argentina, provincia de Neuquén, desde temprana edad estuvo vinculada al deporte al aire libre. “Tengo recuerdos de mi infancia en este lugar divino, de una vida simple. Iba al colegio del estado por la mañana y a la tarde mis padres nos mandaban al club Lacar a hacer algún deporte. Los tres meses del invierno también esquiábamos. Y, en el verano, además de hacer programas con mi familia, íbamos a la colonia. Allí hacíamos campamentos y otras actividades en la montaña como caminatas o paseos en bicicleta”, recuerda Ileana Suffern.

El deporte como estilo de vida

Fueron esos primeros años de vida activa, sencilla, con el cuerpo en movimiento y la mente en paz, que la marcaron para siempre. Ya en su adolescencia, eligió el deporte como estilo de vida y rápidamente incorporó planes de entrenamiento para correr y andar en bicicleta a su rutina diaria. No se quiso quedar con eso y se inscribió en el curso de profesora de esquí, actividad a la que se dedicó durante muchos años. Gracias a sus conocimientos y experiencias, tuvo incluso la posibilidad de hacer temporada en los mejores centros de ski de Austria y de desempeñarse también por 19 años como referente local del deporte en el cerro Chapelco, también en la provincia de Neuquén.

La montaña de algún modo siempre la llamaba. En esos tiempos dedicados al deporte, se acercó a las carreras de aventura. Participó en diferentes competencias de este estilo, aunque también en las de multidisciplinas. Fue ganadora del tetra de Chapelco -una competencia que combina cuatro disciplinas: esquí, mountain bike, kayak y running en uno de los escenarios naturales más impactantes del Parque Nacional Lanín, el Cerro Chapelco y el pueblo de San Martín de los Andes con un recorrido total de aproximadamente 85 k-en las categorías damas y en equipo por varias ediciones.

Una ruta mágica

“Elegí el deporte porque me permitía plantearme objetivos de competencia pero también como estilo de vida. Hoy en día no compito más pero cada día salgo a mover el cuerpo porque es algo que me hace bien y me llena de energía. Siempre entrené y sigo entrenando en mi pueblo sobre la maravillosa Ruta de los 7 Lagos, para mí la más linda del mundo en cualquier época del año. Su paisaje es mágico”.

El camino o ruta de los 7 Lagos une Villa la Angostura con la ciudad de San Martín de Los Andes a través de 110 kilómetros de recorrido con inigualables escenarios naturales conformados por los lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico y Lacar. Y fue en ese lugar tan especial y simbólico para ella que un día tuvo una idea que se prometió llevar a la realidad.

“Pensé que sería hermoso que todos los amantes del ciclismo o del running o simplemente los aventureros tuvieran la experiencia de conocer esta ruta. Y así nació en mi mente las ganas de dar forma a una carrera de bicicletas sobre los 100 kilómetros de la ruta 7 lagos. Quise transmitir lo maravilloso que era recorrer esa ruta, el paisaje es tan inmenso que te dan ganas de compartir y que otros sientan lo mismo que vos”.

“Un día lo viví y lo quise compartir”

Ileana ya tenía experiencia en el área del turismo. Por lo que en poco tiempo pudo organizar un plan de acción para conseguir los permisos y autorizaciones que la provincia requiere para un evento de semejante envergadura (por ejemplo, el día de la carrera, se hace un corte total de la ruta en la que interviene Gendarmería Nacional, Policía Provincial, municipios de SMA y VLA, Vialidad Nacional Y la Agencia de Seguridad Vial de la Nación). Como primera medida sumó a un compañero para que se asociaran en esa “loca” aventura. Tiempo después se sumaron otros integrantes de la familia al proyecto. Catalina, hija de Ileana y su mano derecha en todas las gestiones; Panchi y Nico que atienden a los corredores y Tiani clave en el equipo y organización.

Y así, primero de forma casera pero luego ya con una impronta formal, nació la que hoy es conocida como El Gran Fondo 7 Lagos, una competencia de mountain bike, bicicleta de ruta y también e-bike que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Como lo pensó, vivió y soñó Ileana Suffern, el recorrido está enmarcado en un impactante escenario, entre bosques nativos, montañas y lagos de la RN40 (Ruta de los 7 Lagos). La carrera tiene como objetivo generar un ambiente para que participen todos los amantes del deporte, la aventura, la vida al aire libre y la naturaleza. La competencia cuenta con el aval de las Secretarías de Turismo de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y fue declarada de interés por el Ministerio de Turismo de la Nación.

En la última edición -y luego de once temporadas- la carrera recibió a tres mil ciclistas que se acercaron a la provincia con su familia y grupos de amigos. Mientras, Ileana sigue pensando en crecer, en hacer parte a la provincia entera del evento, que genera turismo en la zona, y promover la bicicleta como actividad física y medio de transporte.

“Amo este pueblo. Para mi es tan lindo que no hay día que no me detenga a observar y agradecer por el paisaje donde estoy. Valoro lo que me dio y todo lo que me enseñó vivir acá. Poder disfrutar de lo más simple, de la naturaleza, para mí es algo inmenso y enriquecedor. Algo tan simple como ir a tomar un mate al lado de un río me produce una felicidad difícil de explicar, pero que me llena el alma. Por eso estoy agradecida de poder transmitir lo que un día se generó en mi mente. Porque un día lo viví y lo quise compartir”.

