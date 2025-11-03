Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Mauricio Macri felicitó a Santilli y lo consideró “una incorporación muy positiva” para el gobierno
El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Sostuvo que es “una incorporación muy positiva” para el Gobierno y afirmó que podrá “articular con los gobernadores”. El exjefe del Estado había cuestionado el otro cambio fuerte en el Gabinete de los últimos días: la llegada de Manuel Adorni como ministro coordinador, en lugar de Guillermo Francos.
“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente de Pro de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió Macri en su cuenta de la red social X.
Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli
Ana Valeria Tamagno tuvo su minuto de fama cuando Javier Milei la invitó a subir al escenario del Luna Park, en mayo de 2024, para cantar con él Panic Show, de La Renga. Quedó encantado. Con el tiempo la incorporó a su grupo de rock, La Banda Presidencial, que tuvo su estreno en el Movistar Arena, en la reciente campaña electoral.
Pero para entonces Tamagno era algo más que una de las coristas del grupo, que ayudaba a disimular los rugidos de Milei: figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Contra todo pronóstico le alcanzó para llegar al Congreso de la Nación: la designación de Diego Santilli como ministro del Interior le permitirá jurar la banca el próximo 10 de diciembre.
La respuesta de Manuel Adorni a las críticas de Mauricio Macri sobre su designación como jefe de Gabinete
Manuel Adorni respondió este domingo por la noche a las críticas del expresidente Mauricio Macri, sobre su designación como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. El líder del Pro dijo que el actual vocero presidencial no contaba con la experiencia necesaria para ejercer el cargo, calificó su nombramiento como una decisión “desacertada” y opinó que Horacio Marín, presidente de YPF, hubiera sido mejor opción.
Entrevistado en La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul, en primer lugar, Adorni aclaró: “Creo que el expresidente Macri tiene el derecho de opinar lo que quiera. Es parte de la libertad de cada uno”.
Más cambios en el Gobierno: Diego Santilli fue designado ministro del Interior y Santiago Caputo sigue como asesor
El diputado Diego Santilli, recientemente ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, fue designado como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del renunciado Lisandro Catalán, y por decisión del presidente Javier Milei. La jugada termina con los rumores que asignaban ese puesto al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo ingreso formal al Gobierno quedó ahora entre paréntesis, y quien por el momento seguirá como asesor, con influencia en distintas áreas de gestión.
El anuncio oficial fue hecho por el propio Presidente, quien puso de ese modo fin a varios días de rumores que daban a Caputo -integrante del triángulo de hierro pero distanciado de Karina Milei- como nuevo ministro, con poderes aumentados en áreas como obras públicas y transporte, hoy bajo la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
- 1
Habló Manuel Adorni como jefe de Gabinete y se refirió a la salida de Francos: “Había un ciclo cumplido”
- 2
Un abogado del sector privado admitió que ayuda al Gobierno en el borrador de la reforma laboral y precisó los ejes del proyecto
- 3
Del domingo de resurrección al viernes de confusión
- 4
Pese a los chispazos del gobierno con Macri, Ritondo reivindicó la alianza con Milei y cargó contra Provincias Unidas: “Su estrategia fue malísima”, sostuvo