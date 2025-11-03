Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Sostuvo que es “una incorporación muy positiva” para el Gobierno y afirmó que podrá “articular con los gobernadores”. El exjefe del Estado había cuestionado el otro cambio fuerte en el Gabinete de los últimos días: la llegada de Manuel Adorni como ministro coordinador, en lugar de Guillermo Francos.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente de Pro de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió Macri en su cuenta de la red social X.