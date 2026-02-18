Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

en vivo
El presidente de Cuba recibió a Juan Grabois y pidió “reafirmar lazos históricos” con la Argentina
El diputado nacional Juan Grabois mantuvo una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel este martes y aseguró que su visita al país caribeño se tuvo como objetivo solidarizarse con “un pueblo hermano sometido a un asedio intolerable y la amenaza de una invasión”. El mandatario, por su parte, destacó la reafirmación de “lazos históricos”.
“Autopuesta en peligro”. El Gobierno pide a los periodistas no estar en lugares de conflicto durante la cobertura de la reforma laboral
LN+. Aguiar criticó la reforma laboral y apuntó contra Milei: “El Gobierno tiene que terminar”
"Diálogo fraterno". El presidente de Cuba recibió a Grabois y pidió “reafirmar lazos históricos” con la Argentina
