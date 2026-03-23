Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La táctica de “inundar la zona”, pergeñada por “los ingenieros del caos” y que con tanta eficacia supo utilizar el mileísmo desde su ingreso en la política, se le está volviendo en contra al Gobierno.

La práctica de anegar la agenda pública de eventos impactantes sin solución de continuidad para mantener el control y la centralidad parece haber dejado de estar bajo su control en estos días. Para peor, la inundación se estaría produciendo de manera inorgánica y sobre la base de sus propios desaciertos, torpezas y acciones reñidas con la pretensión de superioridad moral con la que descalifica a sus oponentes.