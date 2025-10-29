LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Las últimas medidas del gobierno de Milei y reacciones de la oposición
Las últimas medidas del gobierno de Milei y reacciones de la oposiciónLUIS ROBAYO - AFP

Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo

Gabriela Origlia

CÓRDOBA.- Esta vez no hubo demoras. Desde la Casa Rosada comenzaron a convocar a los gobernadores para una reunión el jueves próximo a las 17 con el presidente Javier Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior Lisandro Catalán. Lo hicieron luego de la contundente victoria electoral del oficialismo en las elecciones legislativas del último domingo.

Leé la nota completa acá

Presupuesto: el oficialismo analiza convocar a sesiones extraordinarias y negocia para sancionarlo con la nueva composición del Congreso

Laura Serra

Envalentonado por el triunfo electoral del domingo último, el oficialismo inició negociaciones con gobernadores afines y sectores opositores para postergar hasta diciembre próximo la sanción del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Poder Ejecutivo. El objetivo es que la ley se apruebe antes de fin de año pero con la nueva composición de ambas cámaras, que tendrá una mayor representación libertaria.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Los factores del triunfo de Milei
    1

    Los factores del triunfo de Javier Milei

  2. Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los nuevos bloques libertarios
    2

    Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso

  3. La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner y allanó el camino para el inicio del juicio
    3

    Causa Cuadernos: la Corte rechazó recursos de Cristina Kirchner, De Vido y un grupo de empresarios y allanó el camino para el inicio del juicio oral

  4. Así es la reforma laboral de Milei
    4

    Punto por punto, así es la reforma laboral de Javier Milei

Cargando banners ...