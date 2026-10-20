Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario se refirió al crecimiento energético y habló de una “revancha histórica”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Malvinas: exhiben actos de vandalismo contra placas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá [mostrando un basural entre los pastizales] porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, señala el periodista Samuel Rojas, del Canal Teletrece de Chile, enviado a las Islas Malvinas para mostrar como viven los 190 ciudadanos chilenos radicados en el archipiélago.
Las exportaciones de septiembre superaron los US$10.000 millones y fueron las más altas en la historia
Las exportaciones argentinas superaron en septiembre los US$10.000 millones y fueron récord, según datos oficiales, mientras que las importaciones volvieron a caer, en cantidades, en un nuevo signo de que a la economía le cuesta recuperarse.
Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes, se registró un saldo comercial de US$2976 millones el mes pasado, un incremento de US$2039 millones respecto del mismo mes de 2025.
De esta manera, el comercio exterior argentino mantiene la tendencia de los últimos meses, con una muy buena performance de las exportaciones. De hecho, todos los rubros mostraron un signo positivo, mientras que las importaciones fueron a la baja en su comparación interanual. La suba de precios acompañó tanto a las ventas como a las compras.
Fuerte reclamo de los grandes supermercados al Gobierno por las billeteras virtuales
Una guerra por la “asimetría impositiva y la competencia desleal” se profundiza. Las grandes cadenas de supermercados le reclamaron hoy al Gobierno que interceda ante algunas provincias para que todos los comercios –sobre todo los llamados “supermercados chinos”– paguen Ingresos Brutos, sobre todo cuando hacen pagos con billeteras virtuales.
Más precisamente, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le pidió al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que interceda ante los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe para “lograr su adhesión inmediata al régimen unificado Sircupa”.
La pregunta más incómoda: qué hay detrás del cierre de empresas en la Argentina
En tiempos de “masterclass” permanentes en la órbita del oficialismo, el Gobierno decidió ofrecer una respuesta a la pregunta más antipática del momento. ¿Qué hay detrás del fenómeno de las empresas que cierran?
Primero lo primero: los datos. En el primer trimestre de este año, el Gobierno reconoce que hay 4287 empresas con trabajadores registrados menos con relación al trimestre pasado. En ese período cayeron 34.000 trabajos.
Designan en el Correo Argentino a una funcionaria recientemente desplazada
María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona del núcleo cercano de Karina Milei, desplazada hace un mes de sus funciones junto al personal civil de la quinta presidencial de Olivos, ahora fue designada en el Correo Argentino, según confirmaron a LA NACION fuentes de Casa Rosada.
Las fuentes explicaron que la exfuncionaria que supo tener despacho en el primer piso de Balcarce 50, cerca de la secretaria general de la Presidencia, “ocupa un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación del organismo, aunque al cierre de esta nota no había precisiones sobre el mismo.
El Gobierno posterga el tratamiento del proyecto de Malvinas mientras negocia cambios reclamados desde la oposición y los EE.UU.
En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.
Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.
En Neuquén, Milei destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y lo adjudicó a las desregulaciones del Gobierno
El presidente Javier Milei destacó el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y atribuyó el desempeño del sector a las desregulaciones impulsadas por su administración. Durante su participación en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en Neuquén, el mandatario aseguró que la Argentina alcanzó un récord de ventas al exterior y defendió el cambio de las reglas económicas para incentivar las inversiones. También cuestionó la política energética de las gestiones anteriores y lanzó críticas contra el kirchnerismo.
“Durante una década, Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepos y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, afirmó. Luego, destacó el récord mensual de exportaciones energéticas y aseguró que superaron los US$10.000 millones. “Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos, ¿no?”, ironizó.
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