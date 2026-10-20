Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario se refirió al crecimiento energético y habló de una “revancha histórica”

Las exportaciones argentinas superaron en septiembre los US$10.000 millones y fueron récord, según datos oficiales, mientras que las importaciones volvieron a caer, en cantidades, en un nuevo signo de que a la economía le cuesta recuperarse.

Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes, se registró un saldo comercial de US$2976 millones el mes pasado, un incremento de US$2039 millones respecto del mismo mes de 2025.