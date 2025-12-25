¿Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que presentó Cristina Kirchner?
La expresidenta fue sometida a una cirugía por apendicitis en el Sanatorio Otamendi; permanecerá internada por una complicación
- 3 minutos de lectura'
Tras ser sometida a una cirugía por apendicitis, la expresidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi por síntomas compatibles con un íleo posoperatorio. Así lo informaron en el último parte médico del nosocomio.
La extitular del Ejecutivo tuvo un cuadro de dolor abdominal en su departamento en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Fue asistida allí y luego trasladada al centro de salud, donde fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada.
Esa noche fue intervenida quirúrgicamente con éxito. Hasta el martes pasado, la expresidenta evolucionaba “dentro de los parámetros esperables”. Sin embargo, el nuevo parte médico indicó que tendría un posible cuadro de “íleo posoperatorio”.
El cuadro se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”, señaló el parte médico firmado por la directora médica del establecimiento, Marina Lanfraconi.
La autoridad del sanatorio informó que la expresidenta continúa bajo “tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal” y que no presenta fiebre hasta el momento. “Se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”, sumó.
La titular del PJ permanece en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, según confirmaron a LA NACION voceros del diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En tanto, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre.
En las puertas del Sanatorio, militantes del kirchnerismo se reunieron con carteles plagados de consignas políticas para acompañar a la expresidenta en su recuperación. En tanto, la concentración que estaba prevista para el fin de semana en las inmediaciones de San José 1111 fue pospuesta. Por ello es que los simpatizantes se decidieron a reunirse en la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, para manifestar su solidaridad con ella.
Cristina Kirchner ya había sido intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Otamendi en 2021, cuando fue sometida a una histerectomía. Esta fue la última operación que sufrió antes de este sábado.
Anteriormente, también tuvo otras intervenciones por problemas de salud: en 2012, cuando todavía era presidenta, se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.
Un año más tarde, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. También tuvo otras intervenciones por patologías varias, pero de menor gravedad.
Otras noticias de Cristina Kirchner
La Cámpora le dedicó un mensaje en Navidad. Qué se sabe de la salud de Cristina Kirchner hoy, jueves 25 de diciembre
"Síntomas compatibles con íleo posoperatorio". Qué se sabe de la salud de Cristina Kirchner hoy, miércoles 24 de diciembre
Para negar un acuerdo. Un error de Milei en beneficio de Cristina
- 1
Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
- 2
“Ya estamos en rojo”: Villarruel volvió a quejarse porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado
- 3
Las causas que sobrevuelan el universo AFA y que inquietan a la cúpula del fútbol
- 4
Cristina Kirchner quedará internada por un cuadro de “íleo postoperatorio” tras la cirugía de apendicitis