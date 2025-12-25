¿Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que presentó Cristina Kirchner?

Tras ser sometida a una cirugía por apendicitis, la expresidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi por síntomas compatibles con un íleo posoperatorio. Así lo informaron en el último parte médico del nosocomio.

La extitular del Ejecutivo tuvo un cuadro de dolor abdominal en su departamento en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Fue asistida allí y luego trasladada al centro de salud, donde fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Esa noche fue intervenida quirúrgicamente con éxito. Hasta el martes pasado, la expresidenta evolucionaba “dentro de los parámetros esperables”. Sin embargo, el nuevo parte médico indicó que tendría un posible cuadro de “íleo posoperatorio”.

Carteles y simpatizantes acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta del Sanatorio Otamendi Nicolás Suárez

El cuadro se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”, señaló el parte médico firmado por la directora médica del establecimiento, Marina Lanfraconi.

La autoridad del sanatorio informó que la expresidenta continúa bajo “tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal” y que no presenta fiebre hasta el momento. “Se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”, sumó.

La expresidenta fue trasladada desde su departamento en Constitución al sanatorio Otamendi (Foto: X)

La titular del PJ permanece en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, según confirmaron a LA NACION voceros del diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En tanto, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre.

En las puertas del Sanatorio, militantes del kirchnerismo se reunieron con carteles plagados de consignas políticas para acompañar a la expresidenta en su recuperación. En tanto, la concentración que estaba prevista para el fin de semana en las inmediaciones de San José 1111 fue pospuesta. Por ello es que los simpatizantes se decidieron a reunirse en la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, para manifestar su solidaridad con ella.

Militantes mostraron su solidaridad con Cristina Kirchner mientras permanece internada en el Sanatorio Nicolás Suárez

Cristina Kirchner ya había sido intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Otamendi en 2021, cuando fue sometida a una histerectomía. Esta fue la última operación que sufrió antes de este sábado.

Anteriormente, también tuvo otras intervenciones por problemas de salud: en 2012, cuando todavía era presidenta, se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año más tarde, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. También tuvo otras intervenciones por patologías varias, pero de menor gravedad.