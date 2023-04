Aluminio, tela náutica, más tonos y una estética encantadora: descubrí las nuevas tendencias outdoor

Con pequeñas y sugestivas piezas de mobiliario exterior especialmente elegidas para los balcones del Distrito Quartier, la firma Mike Outdoor Living despunta en la segunda edición de Experiencia Living.

escuchar

Hace años que la tendencia de los exteriores tiene que ver con extender sus usos a lo largo de todo el año, una idea que va de la mano con la necesidad de dotarlos de un mobiliario especialmente cómodo, estético y funcional.

Es precisamente en esa línea que la gente de Mike Outdoor Living está proponiendo para la última edición de Experiencia Living –la muestra de diseño interior y arquitectura que hasta el 30 de abril puede visitarse en el Distrito Quartier- sus colecciones inspiradas en líneas europeas, en este caso con una novedad: el negro como el tono más trendy y protagonista.

“Elegimos mostrar la nueva línea Prana Negra, que aporta un toque muy jugado en el diseño. Lo que se puede ver es una propuesta integral: el esquema de una galería completa con juego de comedor, living, accesorios, camastros y barras, todo haciendo juego”, comenta el propietario de la firma, Mike Lynch.

“El negro es un tono que nos encanta. Pero además se sale un poco de las estructuras clásicas”, agrega y precisa que todas las colecciones son fabricadas en aluminio, el “material por excelencia” para muebles de exterior, ya que resulta liviano y no requiere mantenimiento.

También en el exterior los negros marcan tendencia con sus líneas netas y sobre diseños de vanguardia.

Los tapizados náuticos Sunbrella, fabricada de fibra 100% acrílica, tienen un acabado que le proporciona una muy buena repelencia al agua y resulta además resistente a la tierra y otras manchas comparables. Las tapas de las mesas son de Dekton, ya que su porosidad prácticamente nula conforma una superficie que no se raya, no se quema y no se mancha, por lo que resulta ideal para los exteriores.

Trabajo conjunto

“Habitualmente trabajamos mucho con los arquitectos y diseñadores más reconocidos de la Argentina. Y en este caso también armamos con ellos propuestas de diseño, pequeñas piezas jugadas y con colores nuevos para algunos de los balcones del Distrito Quartier”, explica Lynch, aunque aclara que la mayor cantidad de muebles puede verse en el stand.

En el stand de Mike Outdoor Living en Experiencia Living se puede ver una galería completa con diferentes piezas haciendo juego en el mismo tono negro.

En Mike Outdoor Living fabrican todos los productos en su planta de Don Torcuato –donde abrieron un local enorme–, y cuentan con locales propios en Nordelta, Rosario, Córdoba, Quilmes y próximamente en Tucumán y Mendoza.

Conocé más en www.mikeoutdoor.com

_____________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION