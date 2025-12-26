Con buenas ideas: 5 baños para mirar y copiar

De lo artesanal a lo escenográfico, cinco proyectos que muestran cómo el diseño, los materiales y la luz pueden transformar el baño en uno de los espacios más atractivos de la casa
Cuando el baño se piensa como proyecto en sí mismo, puede funcionar como un verdadero laboratorio de diseño. Materiales nobles, decisiones arquitectónicas audaces, juegos de luz y color y una mirada integral del habitar lo convierten hoy en un ambiente clave dentro de la casa. En estos cinco ejemplos reales—muy distintos entre sí— aparecen ideas claras para replicar: desde soluciones simples y bien ejecutadas hasta apuestas más expresivas que elevan la experiencia cotidiana.
1. Diseño premiado
En esta casa de espíritu contemporáneo, el baño forma parte de un lenguaje coherente que atraviesa toda la obra. Los pisos de cemento pulido, las paredes pintadas a la cal y el cielo raso revestido en tablones de pino Douglas construyen una atmósfera sobria y atemporal, donde nada sobra y todo está cuidadosamente pensado.
La mesada de obra, acompañada por luminarias escultóricas y espejos que dialogan con la forma de la ventana —con su vidrio inferior esmerilado—, refuerza la idea de un espacio sereno y funcional. El proyecto, reconocido a nivel local y nacional, fue destacado por su escala medida, su integración con el paisaje y un enfoque colaborativo que demuestra que, aun con presupuesto ajustado, es posible lograr una arquitectura duradera, artesanal y disfrutable.
2. Pura fantasía
En un PH histórico reconvertido en la llamada “Casita Hedonista” de Carla Quevedo, el baño se transforma en una declaración personal. Ubicado en la última planta, este ambiente integra dormitorio, estudio y un baño contenido dentro de un volumen cilíndrico, con vistas abiertas hacia una pequeña terraza verde.
El color es protagonista absoluto: inspirados en el tono salmón original del PH, todo el espacio fue pintado en una gama similar, alejándose deliberadamente del blanco tradicional.
3. Tipo spa
La remodelación de esta casa buscó reforzar su vínculo con el entorno natural y trasladar esa sensación al interior, especialmente en la suite principal. Aquí, el baño no se concibe como un recinto cerrado, sino como parte de un gran espacio fluido, donde vestidor, escritorio, sector de descanso y área húmeda se separan apenas por planos de vidrio.
El trabajo en el cielo raso, con un motivo que acompaña una paleta serena y zen, refuerza la idea de calma y continuidad visual. La ausencia de muros opacos permite que la luz y las vistas se filtren desde todos los ángulos, generando una atmósfera que remite directamente a la experiencia de un spa privado.
4. Todo integrado
En este baño, la integración se logra sin resignar carácter. El sector de la ducha se presenta como una caja negra levemente elevada, encastrada dentro del espacio, cuyo material se extiende hacia la mesada y la alzada. El contraste entre las líneas geométricas del box y la suavidad de la bañera genera un juego visual potente y equilibrado.
El resto del ambiente se resuelve con paredes claras y un piso de aspecto cálido, que ayudan a diferenciar áreas sin necesidad de divisiones físicas. La iluminación cumple un rol clave: una tira de LED marca el inicio del box y suma un efecto escenográfico, mientras que el resto se resuelve con luces empotradas. Todo está pensado para maximizar el confort y el disfrute, incluso en detalles como la pendiente exacta del piso o la elección de una sola bacha integrada, más práctica para el uso cotidiano.
5. Verde que te quiero
Este baño reúne muchas de las claves del diseño contemporáneo con vocación atemporal. Mesadas de mineral, grifería negra amurada y espejos de líneas simples se combinan con un varillado de madera que separa sutilmente el área de la ducha, sumando calidez sin perder limpieza visual.
El toque distintivo aparece en los revestimientos: cerámicos de un verde oscuro, colocados con pastina blanca, aportan profundidad y carácter al conjunto. El resultado es un espacio equilibrado, moderno y elegante, donde cada material cumple una función estética y práctica, pensado para mantenerse vigente a lo largo del tiempo.
