Día 45 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 13 de abril en su 45° día de guerra. Después de una maratónica jornada de negociaciones, Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo y, en ese marco, el presidente Donald Trump anunció que desde EE.UU. bloqueará los puertos iraníes.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Donald Trump puso fecha y hora para el comienzo del bloque de los puertos de Irán por parte de Estados Unidos.
- El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.
- En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.
- El precio del petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent supera los US$100.
- Desde Teherán señalaron que las conversaciones en Islamabad fracasaron porque Estados Unidos no generó confianza.
Otros hechos de importancia
- Irán afirmó que 3375 personas murieron en la guerra contra Estados Unidos e Israel.
- Trump amenaza a China con aranceles del 50% si da ayuda militar a Irán.
- Putin se muestra dispuesto a participar en la mediación en Medio Oriente durante una llamada con el presidente del país persa.
- Irán aseguró que estaba “muy cerca” del acuerdo en Pakistán.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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