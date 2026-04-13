Día 45 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 13 de abril en su 45° día de guerra. Después de una maratónica jornada de negociaciones, Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo y, en ese marco, el presidente Donald Trump anunció que desde EE.UU. bloqueará los puertos iraníes.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump puso fecha y hora para el comienzo del bloque de los puertos de Irán por parte de Estados Unidos.

para el comienzo del bloque de los puertos de Irán por parte de Estados Unidos. El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

El papa León XIV pidió por la paz en Líbano (Foto AP/Gregorio Borgia) Gregorio Borgia - AP

El precio del petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent supera los US$100.

Desde Teherán señalaron que las conversaciones en Islamabad fracasaron porque Estados Unidos no generó confianza.

Otros hechos de importancia

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: ADEK BERRY and ANNABELLE GORDON / AFP) ADEK BERRY - AFP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Así fue la llegada de la comitiva iraní a tierras pakistaníes Wang Shen - XinHua

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

El estrecho de Ormuz captura