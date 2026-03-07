Gran Hermano: los participantes más buscados por la audiencia

Los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada ya vivieron una semana dentro de la casa y tuvieron su primer eliminado. La primera placa estaba compuesta por Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Brian Sarmiento, Yanina Zilli y Germán Lucero, quien finalmente fue el apuntado por el público para abandonar la competencia con el 54,8% de los votos.

El primer eliminado de Gran Hermano

A pesar de que transcurrieron pocos días del reality, ya hay varios personajes que se hicieron notar. Ya sea por peleas internas, historias de vida o sus divertidas personalidades, muchos llamaron la atención de la audiencia. La herramienta Google Trends permite medir quiénes generaron más consultas en el buscador web.

1) Yanina Zilli

La exvedette Yanina Zilli se declaró "en guerra" contra Andrea Del Boca Telefe

Nació en Arequito, Santa Fe y alcanzó gran popularidad en la década del 90 al ser parte del teatro de revista y ciclos televisivos humorísticos. Participó en Brigada Cola, Los Benvenutto y Rompeportones, además de trabajar con figuras como Hugo Sofovich, Emilio Disi y Ana Acosta. Fue vinculada sentimentalmente con numerosas celebridades locales e internacionales, como Luis Miguel. Pero a los 36 años, Yanina fue madre por primera vez y decidió alejarse de los medios.

Sin embargo, a días de cumplir los 60, regresó a la televisión en esta nueva edición del reality. “Estoy abierta a cerrar la puerta de Gran Hermano, mi prioridad va a ser ganar”, aseguró la vedette en su presentación. Y ya está dando de qué hablar con su “guerra” contra Andrea del Boca, a quien criticó duramente en varias ocasiones por su control de la cocina y “mala onda”. De acuerdo con Google Trends, su nombre tuvo 1,950% de aumento en la última semana.

2) Solange Abraham

Solange Abraham quedó en boca de todos luego de la polémica acusación del marido de su exesposo Telefe

La tucumana de 37 años ya tuvo un paso en Gran Hermano en la edición de 2011. En aquel entonces, tenía 22 años, era chef y quería convertirse en vedette. “Sol” alcanzó el quinto puesto de la competencia y quedó a un paso de la final que coronó a Cristian U como ganador. Luego de su salida de la casa, se dedicó a la actuación y desarrolló una carrera en el modelaje y la conducción televisiva. Estuvo al frente de programas como En estéreo y Fuera de eje, y además dirigió su propio podcast llamado El Casting.

Recientemente, su nombre llegó a los portales de noticias por una charla que tuvo con otro participante en la que se refirió a la separación de su esposo, Marcelo Da Corte. “En una persona que es infiel yo jamás podría confiar”, le comentó a Martín Rodríguez. Luego de varios años juntos, la modelo dijo que la había engañando con su personal trainer Lautaro Marchesini, lo que puso fin al matrimonio. Sin embargo, él salió a desmentirla en sus redes sociales y la tildó de “psiquiátrica”. A partir de esta polémica, “Sol” tuvo un 1,850% de incremento en las búsquedas web.

3) Andrea del Boca

Andra del Boca es una de las grandes sorpresas de esta edición (Foto: @granhermanoar)

La reconocida actriz y directora no se quedó atrás en el ranking de los participantes más buscados. Conoció la fama con solo siete años, cuando protagonizó la telenovela Papá Corazón. Las producciones que más se destacan de su larga carrera son Andrea Celeste, Los cien días de Ana, Perla negra, Zíngara y Esa mujer. También incursionó en el teatro, el cine y la música. Tiene una hija, Anna Chiara Biasotti, fruto de su relación con el empresario Ricardo Biasotti.

Si bien la “reina de las telenovelas” es amada por muchos, dentro de la casa de Gran Hermano no sucede lo mismo. Debido a su control total sobre la cocina y su insistencia en el orden de la casa, se ganó la antipatía de Yanina Zilli y Brian Sarmiento. Por otro lado, en las redes se volvió viral por los monólogos que tiene con su almohadón que lleva la cara de su hija y su perro.

4) Eduardo Carrera

Eduardo Carrera ya participó en el Gran Hermano 2003 y vuelve por su revancha ADRIAN DIAZ BERNINI

El participante de 57 años ya estuvo en Gran Hermano en la edición de 2003 y volvió por su revancha. Cuando ingresó a la casa en aquella ocasión estaba desocupado, y al salir, decidió formarse como actor. Participó en la telenovela Pensionados y luego se mudó a Ecuador para seguir con su carrera. Sin embargo, gran parte de su vida transcurrió fuera de cámaras y, antes de ingresar a la casa, trabajaba en un consultorio dental.

Su nombre resonó en la web durante los primeros días del reality ya que muchos lo recordaban por un violento episodio en la edición de 2003. Dentro del programa, Carrera mantenía una relación amorosa con Romina Orthusteguy, pero, cuando ella decidió terminarla, aventó un vaso de vidrio contra el suelo mientras Romina estaba descalza. Por esta acción, fue sancionado y enviado a la placa de eliminación. “Voy a ser más pensante”, declaró en su reciente presentación. Queda por ver si logrará cumplirlo.

5) Daniela de Lucía

Daniela De Lucía abandonó Gran Hermano por la muerte de su papá, pero regresó con toda la energía Telefe

Daniela de Lucía es escritora, coach, influencer y licenciada en Relaciones Públicas por la UADE. Antes de volcarse al mundo del coach estratégico, trabajó 12 años para una importante empresa multinacional en el área de comunicación. Hasta ahora escribió tres libros de orientación: Estás para más, Desbloquea y La Reina. También participa regularmente como columnista en medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la competencia, su nombre tuvo un 400% aumento en las búsquedas web. Probablemente se deba a que tuvo que abandonar el reality a los pocos días de ingresar debido al fallecimiento de su padre. Sin embargo, el pasado domingo regresó a la casa con toda la energía. “Sé que mi papá así lo hubiera querido”, declaró frente a las cámaras.

6) Brian Sarmiento

Brian Sarmiento llamó la atención dentro de la casa por sus roces con Andrea Del Boca ADRIAN DIAZ BERNINI

El exfutbolista rosarino se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata y a los 17 años se fue a Europa, donde jugó en varios clubes del ascenso español. Luego, regresó a la Argentina y pasó por Racing, Arsenal, All Boys, Banfield y Quilmes. Después de retirarse del fútbol, formó un grupo de cumbia y cuarteto llamado “A Toda Máquina” y participó en varios ciclos televisivos como el Bailando y Súperfútbol.

Su personalidad conflictiva y comentarios picantes le permitieron definir su rol dentro de la trama. Recientemente, tuvo un cruce con Andrea del Boca cuando ella le puso comino a un guiso y él se ofendió porque esa especia le cae mal. Incluso lloró en el confesionario por lo ocurrido: “Me cae mal y lo hizo a propósito”.

7) Luana Fernández

A Luana Fernández se la vio muy cerca de Franco Zunino durante la primera fiesta de la temporada @GranHermanoAr

Esta participante tiene 28 años y nació en José C. Paz. Toda su vida fue modelo y se dedicó a desfilar en pasarelas de alta costura. Recientemente, su nombre tuvo un aumento en las búsquedas web por una incipiente conexión con otro jugador, Franco Zunino. A pesar de que ambos tienen pareja fuera del reality, se los vio muy juntos en la primera fiesta de la temporada y las redes explotaron de especulaciones. Recientemente, decidió finalizar su relación vía el streaming dentro de la casa para “estar tranquila mentalmente”.