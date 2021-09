De Julieta Venegas a Skay, Nicolás Pauls reunió a una selección de músicos para un proyecto solidario

Nicolás Pauls aprovechó muy bien el tiempo de encierro obligado por la pandemia. La prueba concreta es que tiene novedades relacionadas con la música por partida doble: el lanzamiento del tercer volumen de Canciones de cuna, un proyecto solidario que sostiene con su hermano Gastón Pauls, y la aparición de un disco propio titulado De otros, Vol.2 que incluye versiones de temas de The Cure, Caetano Veloso, Neil Young y Nick Drake , entre otros artistas notables.

“Estoy necesitando un poco de orden porque también estuve grabando algunas canciones nuevas que compuse para otro disco que quiero terminar pronto -revela Nicolás-. El año pasado edité unos singles, y ya tengo unas cuantas canciones más. Algunas tienen más de veinte años, son temas que hice con Dani Ferrón en aquel momento y que quise recuperar para este próximo disco, que se va a llamar Desnudez. La idea de esta saga titulada De Otros nació en función de mi amor por la música de Nick Drake. Primero pensé en hacer un disco que tuviera solo canciones de él, pero después empezaron a colarse un montón de artistas en la lista, artistas que son mis favoritos de toda la vida, que me han acompañado todos estos años. Yo necesito que la música que escucho me emocione, y la verdad es que la gente que me emociona es la misma desde hace muchos años. La mayor parte de las cosas que suenan más habitualmente en la radio me resultan una especie de pasatiempo, algo para entretenerme. Y yo para entretenerme prefiero jugar a la pelota. Entonces vuelvo siempre a los mismos artistas con los que crecí”.

El título del futuro álbum de Pauls (Desnudez) alude claramente al estilo de sus canciones, mayormente acústicas, serenas, fieles a una convicción que mantiene desde hace un buen tiempo: “La música que me gusta hacer es acústica, tocada a un volumen muy bajo -remarca-. Ya cuando allá por el 2000 empezamos a armar Cuarto Espacio (banda que Nicolás integró con Daniel Ferrón, Matías Camisani y Roberto Horche) , la premisa era tocar a un volumen que exigiera que el espectador tuviera que hacer un silencio absoluto para escucharnos en vivo. Si hablaban fuerte, sus voces iban a estar por encima de la nuestra. Es algo que me sale naturalmente, no es nada forzado. Cuando compongo, de hecho, pienso en canciones sin percusión. Y eso es muy loco, porque yo empecé como baterista, pero en mis dos primeros discos solistas -Comienzo (2016) e Interior (2019)- ya había muy pocas baterías. Busco algo muy despojado, con pocos instrumentos, pocos músicos para acompañarme”.

En ese nuevo disco, que verá la luz seguramente el año que viene, ya tiene un lugar asegurado Dadi Carvalho, un músico carioca al que Caetano Veloso le dedicó una canción hermosa de los años 80 (“O Leãozinho”). Carvalho, quien también fue parte de Tribalistas -el fenomenal trío de Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown-, participa justamente en una versión de un tema de Caetano, “Mãe”, que Pauls incluirá en el repertorio. “Se copó y grabó guitarras, pianos y mandolinas. Garpa muchísimo todo lo que aportó”, resume Nicolás, cuya motivación principal es responder sin reservas al deseo de producir.

“No siento ningún peso relacionado con el éxito, al menos con lo que se suele entender por éxito. Para mí ser exitoso es poder llevar a cabo lo que me gusta hacer. Grabar todas estas canciones ya es un éxito para mí. Siempre fui una persona inquieta, me gusta moverme por distintas áreas, descubrir cosas nuevas. Y la música es el vocabulario con el que más tiempo llevo dialogando: empecé a estudiar a los 11 años, hace mucho ya. La actuación apareció después. Son dos disciplinas que amo profundamente, y por suerte nunca me encontré en la necesidad de tener que escoger solo una. Sí es cierto que algunas veces he tomado distancia de la actuación y casi nunca de la música. Pero todavía son muchas cosas que me intrigan de esta vida tan fugaz y que en algún momento probablemente intente llevar adelante”.

Próximamente veremos a Nicolás Pauls en Planners, una serie de Star+ -en la que compartirá elenco con Celeste Cid, Gonzalo Valenzuela y Leticia Siciliani Alejandro Guyot

Si de actuación se trata, también hay trabajo en la agenda de Pauls: a su participación en Planners, una serie de Star+ -la flamante plataforma para adultos de Disney- que protagonizarán Celeste Cid, Gonzalo Valenzuela y Leticia Siciliani , se suma una película que empezará a rodar pronto.

Pero ahora es el momento de promocionar con fuerza Canciones de cuna, producción a beneficio de La Casa de la Cultura de la Calle, una organización no gubernamental orientada a promover la creatividad y el aprendizaje en infancias y adolescencias en situación de desigualdad y exclusión social. “Los tres discos que hicimos fueron trabajos muy arduos -explica Nicolás-. Se sumaron artistas muy importantes, y con algunos hubo más idas y vueltas por cuestiones lógicas de agenda. Tuvimos que estar muy pendientes, pero la causa lo justifica. Me acuerdo que cuando hicimos el primero solo faltaba la canción de Spinetta para cerrarlo y no llegaba, entonces un día me decido y lo llamo para preguntarle cómo venía. ‘Tengo la melodía y la letra, pero no pude animarme todavía a grabarla, no pude encontrar el estado emocional justo para interpretar esa letra pavorosa que escribí’, me contestó Luis. Necesitaba más tiempo y se lo dimos, porque también entendimos que se había tomado muy en serio el laburo”.

Lo cierto es que la lista de invitados de este tercer volumen impresiona: Bill Fay, Julieta Venegas, Jonathan Richman, Mick Harvey, Paloma del Cerro, Daniel Melingo, Skay Beilinson, Gabo Ferro, entre otros. “Nos pudimos dar el gusto de entrar en contacto con artistas que admiramos y queremos mucho. Tiramos con Gastón unos cuantos nombres sobre la mesa y tuvimos mucha suerte. También hubo perseverancia y paciencia, claro. Les dimos a todos una libertad absoluta, pero me ha sucedido con algunos que entregaron la canción y al mismo tiempo abrieron la posibilidad de que hagamos lo que consideramos necesario en la postproducción. Me acuerdo de Jonathan Richman cantándome su tema por teléfono y de Mick Harvey pidiéndome hacer una versión en inglés y otra en español, por ejemplo. Yo le sugerí a Harvey (músico australiano que acompañó a Nick Cave en The Birthday Party y The Bad Seeds ) que invite a una mujer y le propuse a Julieta Venegas. No solo me dio el visto bueno, sino que además me brindó la posibilidad de mezclar los temas. El espíritu de los que colaboraron fue siempre ese. Con Skay, lo mismo: le dejé un mensaje en el contestador automático de su casa y unos días después me llama Poli para que le cuente del proyecto y me pide que le envíe las letras. Se las mandé y fue Skay el que me llamó para decirme cuál había elegido. Cuando tuvo la canción terminada me propuso encontrarnos en un bar para conversar y escucharla. Nos encontramos Poli, él y yo, charlamos, nos reímos un rato y después escuchamos la canción a un volumen altísimo en ese bar. De este disco, las canciones de Skay, de Paloma del Cerro y de Jesse Harris, y del anterior, la del Chango Spasiuk: con todos esos temas pasó que los artistas nos pidieron permiso para incluirlos en sus discos solistas. Que esas canciones sean parte de sus discografías tiene para mí un significado muy grande”.

Mención especial merece la historia con Gabo Ferro, el talentoso cantautor fallecido en octubre de 2020, que dejó su huela indeleble en Canciones de cuna y también una historia singular y sensible: “Con él fue todo muy rápido: a las nueve y media de la noche le envié la invitación y a las diez menos diez me contestó ‘cuenten conmigo desde ya’. A las diez y veinte le mandé las letras y a las diez y treinta y tres él ya tenía la versión de la canción que quedó en el disco. Increíble... Cuando le escribí para agradecerle su participación y contarle de la emoción que me había provocado escucharla, me respondió ‘Me alegro, querido. Si lo que contás no estimula, estamos finitos’”.