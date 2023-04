De George Clooney a Tom Cruise, figuras que hasta el día de hoy se arrepienten de haber perdido una gran oportunidad en Hollywood

escuchar

Es contra intuitivo imaginarse que algunas de las estrellas más importantes de la industria del cine hayan sido rechazadas en diversos castings o que hayan -por voluntad propia- renunciado a papeles que los hubieran impulsado directamente a la cima. Aunque es difícil imaginar a alguien que no sea Anne Hathaway como Andy Sachs, Matt Damon como Linus Caldwell o Lisa Kudrow como Phoebe Buffay, hay que saber que... ¡todos esos papeles casi fueron a parar a otras celebridades! Hollywood está lleno de “casis”, “qué pasaría si...” y “podría haber sido...”. No siempre los actores logran reconocer el alcance de un guion cuando lo reciben y terminan arrepintiéndose por dejar pasar un gran papel. Otras veces, en busca del protagonista adecuado, son los directores los que rechazan a figuras de altísimo nivel. A continuación, algunos de los “no” más inesperados en los repartos de las producciones que luego se convirtieron en inolvidables éxitos.

Nicholas Hoult a destiempo y la llamada fallida de Tom Cruise

Tom Cruise en el papel del capitán Pete "Maverick" Mitchell en Top Gun: Maverick

¿Cómo será rechazar a Tom Cruise? Solo Nicholas Hoult parece saber la respuesta. En una reciente entrevista con The Guardian, la estrella de Mad Max: furia en el camino y El Menu reveló que Cruise lo llamó personalmente para que formara parte de la franquicia Misión imposible: Sentencia Mortal Parte I. Si bien en un principio Hoult aceptó el papel, a pocos meses de iniciarse el rodaje se retiró de la película y fue reemplazado por Esai Morales. Según Hoult, su obligación contractual con la comedia de época de Hulu The Great le impidió unirse al film de Cruise. Aquella no fue la primera vez que Hoult quedó fuera de una de las más grandes franquicias de Hollywood: el actor había sido rechazado en Batman y en Top Gun: Maverick.

Nicholas Hoult perdió muchos papeles importantes de forma consecutiva: no lo seleccionaron ni en Batman ni en Top Gun: Maverick y tuvo que rechazar Misión Imposible 7 Grosby Group - LA NACION

“Hice una prueba de cámara para Batman y no me fue bien”, dijo Hoult. “También me probaron para Top Gun y tampoco resultó. Luego recibí la llamada de Tom Cruise: ‘Oye, ¿qué tal Misión Imposible?’ Y la tuve que abandonar porque tenía un compromiso con The Great. El director de Batman, Matt Reeves, seleccionó a Robert Pattinson y s i bien Hoult no reveló para qué papel de Top Gun: Maverick audicionó, lo más probable es que fuera Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller) o Jake “Hangman” Seresin (Glen Powell). Aunque no obtuvo el papel, a Cruise le gustó el trabajo de Hoult y le ofreció Misión: Imposible 7 en su lugar, pero tampoco pudo darse. Así fue que el actor perdió tres increíbles oportunidades de forma consecutiva.

Los que le dijeron que no a George Clooney

George Clooney admitió haber sido rechazado por Johnny Depp y Mark Wahlberg GROSBY GROUP

George Clooney reveló recientemente que tanto Mark Wahlberg como Johnny Depp rechazaron el papel de Linus Caldwell, finalmente interpretado por Matt Damon, en la exitosa película de 2001, La gran estafa. “Algunas personas muy famosas nos dijeron que nos fuéramos a la mierda (sic), como Mark Wahlberg y Johnny Depp, entre otros”, dijo el ganador del Oscar, de 61 años, la semana pasada en el Festival de Cine Clásico de TCM en Los Ángeles, según Entertainment Weekly. Clooney agregó: “Ahora se arrepienten”. La exitosa remake que dirigió en conjunto con Steven Soderbergh se estrenó hace más de 21 años y generó secuelas en 2004 y en 2007.

Rachel McAdams y el costo de su descanso fuera de las cámaras

Rachel McAdams Jordan Strauss - Invision

Rachel McAdams estaba en el apogeo de su carrera -después de protagonizar Chicas pesadas- cuando decidió tomarse un receso en 2005 y alejarse de la actuación por un tiempo. Durante ese descanso, la actriz rechazó algunas películas que se convirtieron en grandes éxitos. Una de las propuestas más tentadoras que recibió fue el papel de Andy Sachs en El diablo viste a la moda, que finalmente fue magistralmente encarnado por Anne Hathaway. Durante una entrevista con Bustle, la actriz se sinceró sobre otros atractivos proyectos que rechazó: Iron Man, Casino Royale, Super Agente 86 o Misión imposible III.

Es posible que la carrera de Rachel McAdams hubiese sido muy diferente si se hubiese unido al Universo Cinematográfico de Marvel en 2008 o si hubiera orbitado en torno al James Bond de Daniel Craig. Por fortuna para ella, su regreso no hizo mella en su trayectoria y desplegó interpretaciones memorables en Spotlight y True Detective, entre otras.

Kristin Davis quiso ser parte de Friends, pero la rechazaron

Kristin Davis Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Fueron muchos los actores que en 1994 intentaron quedarse con uno de los seis protagónicos de Friends. Y entre los candidatos que participaron de las audiciones estaba Kristin Davis, quien unos años después fue elegida para ser parte de otro gran éxito de la televisión norteamericana: Sex and the City.

“¿Es verdad que estuviste muy cerca de ser elegida para interpretar a Monica?”, quiso saber James Corden durante una entrevista con la actriz en The Late Show with James Corden. “No creo que se pueda decir que estuve muy cerca, más bien fui una de las 8000 mujeres que fueron a audicionar para Monica y la que lo ganó fue Courteney Cox”, respondió antes de contar una anécdota junto a la estrella de Friends. Davis no fue la única actriz que casi logra un papel en Friends. Tea Leoni rechazó el papel de Rachel Green para actuar en la sitcom The Naked Truth (La cruda realidad) y debido a esto fue convocada Jennifer Aniston. El rol de Phoebe Buffay fue, antes que nada, propuesto a Ellen DeGeneres, quien lo rechazó porque ya estaba planificando su propio programa y, además, porque los productores le indicaron que el personaje de Phoebe debía cantar y ella no quería.

Juan José Campanella y una decisión de la que se arrepiente

Juan José Campanella rechazó formar parte de Sex and the city Juan Pablo Soler

Juan José Campanella trabajaba en Nueva York cuando estaban buscando directores para hacer la primera temporada de Sex and The City y el productor argentino fue convocado para dirigir la emblemática serie. En una entrevista para el programa CoCine, el ganador del Oscar por El secreto de sus ojos recordó aquel episodio: “Lo primero que pensé fue: ‘¿Por qué me mandan esto a mí? Esto es para chicas. No tengo nada que ver con esta serie’ Y la verdad es que no me interesó. Me arrepentí toda la vida de no haberla dirigido, especialmente porque las series de HBO se repiten mucho”, contó el director. “Si hubiera sido el director de la serie, hubiera sido un mal director para esa serie. En ese momento me parecía una cosa muy banal, muy superficial”, se sinceró.

