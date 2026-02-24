LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: fallo beneficia al ICE en medida impulsada por Newsom y cobertura del martes 24 de febrero

Información al momento y reportes en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Gavin Newsom apuntó contra la administración Trump y compartió un sitio para denunciar malas prácticas del ICE en California
La justicia falló en contra de una medida impulsada contra el ICE por Gavin Newsom; ahora los agentes no tendrán que mostrar sus placas en CaliforniaAP

Revés para Newsom: jueces dicen que los agentes del ICE en California no tienen que mostrar sus placas a la vista

Recientemente, un panel de jueces federales suspendió temporalmente una normativa en California que obligaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias a portar una identificación visible, de acuerdo con documentos judiciales a los que hace referencia ABC 7.

El medio señala que la ley, conocida como “No Vigilantes Act”, busca garantizar la transparencia al exigir que los agentes muestren su nombre o número de placa junto a su agencia correspondiente. No obstante, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden para detener la implementación de estos requisitos mientras se revisa el caso a fondo.

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley en septiembre del 2025
El gobernador Gavin Newsom firmó la ley en septiembre del 2025Facebook Governor Gavin Newsom / Flickr ICE

La curiosa forma en Los Ángeles para reducir el riesgo de incendio en esta zona

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dio a conocer el proyecto piloto, junto con la Sociedad Audubon del Valle de San Fernando y otros socios locales, por el que se desplegaron 500 cabras para limpiar la vegetación excesiva, en su mayoría invasiva, en la Reserva de Vida Silvestre de Sepulveda Basin.

El proyecto cubrirá alrededor de 14 hectáreas de un campo que se ha quemado repetidamente, con el objetivo de mitigar el riesgo de incendio y dar a la vegetación nativa la oportunidad de emerger. “Es solo una parte de nuestra estrategia integral y coordinada para abordar los desafíos de larga data en Sepulveda Basin“, indicó Bass.

La curiosa forma en Los Ángeles para reducir el riesgo de incendio
La curiosa forma en Los Ángeles para reducir el riesgo de incendio

Newsom señala que no habrá elecciones libres en noviembre si no se recupera la Cámara de Representantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, estuvo en Carolina del Sur para promocionar su libro. En una charla, en la ciudad de Rock Hill, indicó: “No habrá una elección libre y justa en Estados Unidos tal como la conocemos a menos que recuperemos la Cámara de Representantes este noviembre".

El demócrata también criticó al presidente Donald Trump, y explicó que el mandatario no bromea cuando se trata de intentar nacionalizar la elección. Newsom hizo un llamado a la acción ciudadana: “Él está tratando de arruinar este país. Y es uno de los grandes fraudes que jamás hayamos visto en la historia de la humanidad. Denunciemos eso".

El fenómeno del clima que llega a California

Se pronostica que un “Pineapple Express”, un corredor de humedad atmosférica proveniente del Pacífico tropical, traerá temperaturas superiores a lo normal y lluvias al norte de California durante esta semana.

El riesgo principal se concentra en la Sierra Nevada, donde la lluvia caerá sobre la nieve, lo que podría provocar un derretimiento rápido e inundaciones repentinas este martes, informó San Francisco Chronicle.

El fenómeno Pineapple express se sentirá en California
El fenómeno Pineapple express se sentirá en CaliforniaArchivo

Noticias en California hoy en vivo

Más leídas
  1. A los 48 años, la periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico
    1

    La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y permanece internada

  2. Hay candidatos: quiénes son los posibles entrenadores con chances de suceder al histórico DT
    2

    Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River

  3. La reforma laboral aceleró la fractura del peronismo en el Congreso
    3

    La reforma laboral aceleró la fractura del PJ en el Congreso: se fueron tres senadores con críticas a la conducción de Cristina Kirchner

  4. El santuario escondido entre árboles y casas al que todos quieren volver
    4

    El santuario escondido entre las casas de Belgrano R al que todos quieren volver