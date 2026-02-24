Noticias de California hoy, en vivo: fallo beneficia al ICE en medida impulsada por Newsom y cobertura del martes 24 de febrero
Revés para Newsom: jueces dicen que los agentes del ICE en California no tienen que mostrar sus placas a la vista
Recientemente, un panel de jueces federales suspendió temporalmente una normativa en California que obligaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias a portar una identificación visible, de acuerdo con documentos judiciales a los que hace referencia ABC 7.
El medio señala que la ley, conocida como “No Vigilantes Act”, busca garantizar la transparencia al exigir que los agentes muestren su nombre o número de placa junto a su agencia correspondiente. No obstante, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden para detener la implementación de estos requisitos mientras se revisa el caso a fondo.
La curiosa forma en Los Ángeles para reducir el riesgo de incendio en esta zona
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dio a conocer el proyecto piloto, junto con la Sociedad Audubon del Valle de San Fernando y otros socios locales, por el que se desplegaron 500 cabras para limpiar la vegetación excesiva, en su mayoría invasiva, en la Reserva de Vida Silvestre de Sepulveda Basin.
El proyecto cubrirá alrededor de 14 hectáreas de un campo que se ha quemado repetidamente, con el objetivo de mitigar el riesgo de incendio y dar a la vegetación nativa la oportunidad de emerger. “Es solo una parte de nuestra estrategia integral y coordinada para abordar los desafíos de larga data en Sepulveda Basin“, indicó Bass.
Newsom señala que no habrá elecciones libres en noviembre si no se recupera la Cámara de Representantes
El gobernador de California, Gavin Newsom, estuvo en Carolina del Sur para promocionar su libro. En una charla, en la ciudad de Rock Hill, indicó: “No habrá una elección libre y justa en Estados Unidos tal como la conocemos a menos que recuperemos la Cámara de Representantes este noviembre".
El demócrata también criticó al presidente Donald Trump, y explicó que el mandatario no bromea cuando se trata de intentar nacionalizar la elección. Newsom hizo un llamado a la acción ciudadana: “Él está tratando de arruinar este país. Y es uno de los grandes fraudes que jamás hayamos visto en la historia de la humanidad. Denunciemos eso".
There will not be a fair and free election in the US as we know it unless we win back the House. Donald Trump isn’t screwing around. pic.twitter.com/fVXjfnCyl9— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 24, 2026
El fenómeno del clima que llega a California
Se pronostica que un “Pineapple Express”, un corredor de humedad atmosférica proveniente del Pacífico tropical, traerá temperaturas superiores a lo normal y lluvias al norte de California durante esta semana.
El riesgo principal se concentra en la Sierra Nevada, donde la lluvia caerá sobre la nieve, lo que podría provocar un derretimiento rápido e inundaciones repentinas este martes, informó San Francisco Chronicle.
El efecto más notable será el ascenso de las temperaturas, que podrían alcanzar los 70 grados Fahrenheit en algunas zonas para el jueves (21° C), tras el paso de las nubes. A pesar del clima más cálido, se mantiene una advertencia por peligro de avalanchas en la zona de Lake Tahoe.
