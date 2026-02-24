Noticias de California hoy, en vivo: fallo beneficia al ICE en medida impulsada por Newsom y cobertura del martes 24 de febrero

Recientemente, un panel de jueces federales suspendió temporalmente una normativa en California que obligaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias a portar una identificación visible, de acuerdo con documentos judiciales a los que hace referencia ABC 7.

El medio señala que la ley, conocida como “No Vigilantes Act”, busca garantizar la transparencia al exigir que los agentes muestren su nombre o número de placa junto a su agencia correspondiente. No obstante, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una orden para detener la implementación de estos requisitos mientras se revisa el caso a fondo.