Noticias de California hoy, en vivo: la nueva ley de Newsom que impacta en el transporte y cobertura del viernes 20 de febrero
Información al momento y reportes en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Newsom firma una ley que beneficia el transporte en el Área de la Bahía
Newsom firmó la ley AB/SB 117, que autoriza a la Agencia Estatal de Transporte de California (CalSTA) a prestar 590 millones de dólares a la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC, por sus siglas en inglés). Con los fondos, California busca estabilizar el servicio del Área de la Bahía.
“Con más de 3 millones de pasajeros que dependen del transporte público en el Área de la Bahía cada mes, nos aseguramos de que este sistema integral siga siendo sólido mientras los líderes del área promueven soluciones a largo plazo”, señaló el gobernador en una publicación de redes sociales.
Clima en California: el pronóstico para este viernes 20 de febrero de 2026
En Sacramento, pronostican las temperaturas más bajas de la semana. Por ello, se ha emitido una advertencia de helada y un aviso de clima frío que estarán vigentes hasta las 9 hs (hora del Pacífico). Tras el paso de la tormenta invernal, el tiempo seco regresará, aunque podrían persistir algunos chubascos aislados sobre las montañas del norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) espera que la lluvia y la nieve persistan en algunas áreas montañosas de Los Ángeles hasta las primeras horas del día. Advierte que se mantendrá un fuerte oleaje hasta las 22 hs.
- Para el Área de la Bahía, la agencia prevé condiciones peligrosas en las playas de la costa del Pacífico por la mañana. También pronostican que será un día frío y seco, con temperaturas significativamente por debajo de lo normal.
- En San Diego, es probable que haya escarcha dispersa y niebla en el Inland Empire, así como en partes de los valles interiores y áreas costeras, a primera hora de la mañana.
Noticias en vivo de California
