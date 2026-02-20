Noticias de California hoy, en vivo: la nueva ley de Newsom que impacta en el transporte y cobertura del viernes 20 de febrero

Newsom firmó la ley AB/SB 117, que autoriza a la Agencia Estatal de Transporte de California (CalSTA) a prestar 590 millones de dólares a la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC, por sus siglas en inglés). Con los fondos, California busca estabilizar el servicio del Área de la Bahía.

“Con más de 3 millones de pasajeros que dependen del transporte público en el Área de la Bahía cada mes, nos aseguramos de que este sistema integral siga siendo sólido mientras los líderes del área promueven soluciones a largo plazo”, señaló el gobernador en una publicación de redes sociales.