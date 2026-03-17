Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 17 de marzo

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Actualizaciones de Texas: todo lo que impacta en el Estado de la Estrella Solitaria
Actualizaciones de Texas: todo lo que impacta en el Estado de la Estrella SolitariaArchivo

En Texas: una mujer fue liberada tras estar un año bajo custodia del ICE

Leqaa Kordia obtuvo su libertad este lunes por la tarde tras pagar una fianza de US$100 mil después de pasar un año en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llamado Prairieland en Alvarado, Texas. Según FOX 4 KGFW, un juez de inmigración autorizó esta medida el viernes pasado, a pesar de los intentos previos del Departamento de Seguridad Nacional por mantenerla bajo custodia.

La mujer pagó una fianza de US$100 mil por su liberación
La mujer pagó una fianza de US$100 mil por su liberaciónYuki Iwamura - FR171758 AP

Kordia atribuyó su detención a represalias tras su participación en protestas a favor de Palestina en la Universidad de Columbia. Sus abogados y familiares celebraron la salida de la mujer, quien enfrentó problemas de salud y la pérdida de seres queridos durante su tiempo en prisión.

El NWS emite avisos de helada con mínimas de 31°F en Houston y alerta por riesgo crítico de incendios en Hill Country

Para el martes 17 de marzo, Texas espera un día soleado tras una mañana con avisos de heladas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), también se mantiene un riesgo crítico de incendios en zonas como Hill Country y la meseta de Edwards. Este peligro forestal surge por la baja humedad y los vientos del sur.

  • Dallas y Fort Worth registrarán mínimas de 32°F (0°C) y máximas de 68°F (20°C).
  • En Houston, el termómetro caerá a 31°F (-0,5°C) al amanecer con un tope de 61°F (16°C). San Antonio y Austin marcarán 68°F (20°C) tras heladas de 30°F (-1°C) por la mañana.
  • En el Panhandle, Amarillo reportará 75°F (23,8°C) con ráfagas del suroeste de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros).
Luego del descenso térmico del martes, se espera que las temperaturas en Texas vuelvan a subir durante la semana
Luego del descenso térmico del martes, se espera que las temperaturas en Texas vuelvan a subir durante la semanaNWS

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