Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 17 de marzo

Leqaa Kordia obtuvo su libertad este lunes por la tarde tras pagar una fianza de US$100 mil después de pasar un año en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llamado Prairieland en Alvarado, Texas. Según FOX 4 KGFW, un juez de inmigración autorizó esta medida el viernes pasado, a pesar de los intentos previos del Departamento de Seguridad Nacional por mantenerla bajo custodia.

La mujer pagó una fianza de US$100 mil por su liberación Yuki Iwamura - FR171758 AP

Kordia atribuyó su detención a represalias tras su participación en protestas a favor de Palestina en la Universidad de Columbia. Sus abogados y familiares celebraron la salida de la mujer, quien enfrentó problemas de salud y la pérdida de seres queridos durante su tiempo en prisión.