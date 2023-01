“Te necesitamos”. La conmovedora carta de Elena Moreno Vivot, la madre que perdió a un hijo y teme que la Justicia le arrebate otro chico

En medio de su lucha para adoptar al chico que crió durante más de tres años, escribió una carta conmovedora para su hijo Santi: “Te necesitamos. Necesitamos de tu alegría. Ayudanos a caminar juntos”

LA NACION

escuchar

Hace poco más de una semana, el lunes 9 último, Pablo Lanús y Elena Moreno Vivot enterraron a su hijo Santiago. Una rama de eucaliptus lo golpeó en la cabeza mientras almorzaba en familia. Tenía apenas 6 años. En medio de su duelo, con el dolor en carne viva, recibieron a LA NACION para hacer una denuncia urgente: la Justicia quiere arrebatarles a un chico que recibieron como “familia en tránsito” y criaron por más de tres años. Hay una orden de restitución que puede ser ejecutada en cualquier momento.

No hay una familia esperando a “José” (así decidieron llamarlo en la entrevista). Su restitución a un hogar de menores es un trámite, una formalidad que solo pretende cumplir con una norma que muchas veces fue declarada inconstitucional . La ley dice que las familias “en trámite” no pueden adoptar. Pero esta regla no contempla las fallas del sistema.

Pablo Lanús y Elena Moreno Vivot junto a sus hijos y el retrato de Santi. Falta "José" en la imagen, a quien no pueden mostrar ni identificar con su verdadero nombre. Fabián Marelli - LA NACION

Los Lanús-Moreno Vivot, como familia “en tránsito”, recibieron a José por tiempo determinado. Un período de seis meses, como estipula la ley. Sin embargo, ellos sabían que lo plazos podían extenderse: “Nos dijeron que suelen demorar un año en encontrarles familia”, recuerda Pablo. Pero la Justicia dejó a José en su nuevo hogar por más de tres años. En ese tiempo, lo criaron como a un hijo. Lo alimentaron, lo vistieron, le dieron amor. Lo mandaron al mismo colegio que a sus otros cinco hijos. Comenzaron un tratamiento neurológico para aliviar su retraso madurativo. La extensión en los tiempos mucho más allá de lo establecido afectó todo el proceso. Los vínculos “de tránsito” se convirtieron en lazos de sangre. José llama “papá” y “mamá” a Pablo y Elena. A través de ellos, fue recibido por una “familia grande”, con hermanos, primos, tíos y abuelos.

Su entrevista en LA NACION se viralizó. El caso conmovió a la sociedad. En el sitio change.org, la plataforma de peticiones más grande del mundo, más de 150 mil personas firmaron “para que José se quede con Pablo y Ele”. Expertos en Justicia de familia coinciden en que no son pocos los casos en que se declaró la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe a los padres “en tránsito” adoptar. Sobre todo cuando el proceso se encuentra viciado por irregularidades. “La excepción no es tan excepcional”, reconocen. Aunque destacan la arbitrariedad del sistema: todo depende del juez que tenga el caso en sus manos. Ahora, durante la feria judicial, el juez de turno que atiende el caso de los Lanús-Moreno Vivot es el doctor Hernán García Lázaro.

El sábado 13, cuando se cumplió una semana de la tragedia, Elena Moreno Vivot escribió una conmovedora carta para su hijo Santiago María. Circuló entre sus íntimos y llegó a LA NACIÓN. Con su permiso, la reproducimos a continuación.

“Querido Santi:

Hoy hace ya una semana que estás en el cielo.

A veces pareciera que fue ayer, a veces que fue hace un mes y otras, la mayoría de las veces, sentimos que no pasó nunca. Y que un día se va a abrir la puerta y vas a volver a casa con esa sonrisa tan pura y esos ojitos celestes llenos de alegría, a darnos el abrazo que tanto extrañamos.

El dolor de saber que eso no va a pasar es inmenso, y difícil de llevar, pero gracias al regalo de la fe sabemos y creemos que estás vivo. Que nos seguís acompañando cada día, que ese amor grande que tenías por tu familia hoy está transformado y es muchísimo mayor. Sabemos que no nos vas a dejar nunca.

Cuando te decía ‘Santi te quiero tanto’ vos siempre respondías ‘y yo te quiero más’. Y para mí era imposible. Pero hoy me doy cuenta que con vos en el cielo tu amor está unido al de Dios y es infinito.

Enseñanos a sentir ese amor de esta manera distinta que nos toca vivir hoy. Pedile a la Virgen la gracia de que podamos sentir tu presencia. Te necesitamos. Necesitamos de tu alegría. Ayudanos a caminar juntos, tus papás y hermanos y toda la familia hacia el cielo, donde nos vamos a reencontrar y nos vamos a dar ese abrazo que esperamos tanto hoy. Contagianos tu alegría para poder llevar esta cruz. Danos fe para tener la mirada fija en Jesús y no hundirnos en el mar de la tristeza. Danos esperanza para preparar la fiesta del rencuentro. Danos amor para vivir cada día en la tierra dándonos al otro y no nos encerremos en nuestro propio sufrimiento.

Gracias Señor por la familia que nos diste: Padres, hermanos, sobrinos, primos, tíos. Sus brazos son los tuyos sosteniéndonos en TODO.

Gracias por nuestros amigos, que nos hacen tanto más liviana nuestra pena.

Gracias por toda la gente que no nos conoce y reza por nosotros. Cireneos anónimos que nos ayudan a llevar la cruz.

María, vos que estuviste al pie de la cruz recibilo a Santi, te lo entregamos con todo nuestro amor seguros de que su felicidad es plena ahora.

Santi fuiste un regalo del cielo.

Gracias Señor por la vida de Santi, gracias Santi por tanta alegría”.

Pablo y Elena están atravesando el duelo por la muerte de Santi. José está atravesando el duelo por la muerte de su hermano. Juntos, los Lanús-Moreno Vivot esperan una reacción de la Justicia.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project