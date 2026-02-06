Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Los puntos clave del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina
Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves un acuerdo comercial que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión.
El anuncio realizado por la Casa Blanca se enmarca en una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.
El entendimiento fue gestado entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y abarca diversos puntos cruciales que aspiran a reconfigurar el panorama económico entre ambas naciones.
El acuerdo incluye números ejes, como reducción de aranceles para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco.
La curiosa reacción de Bullrich cuando le preguntaron por “Nodio”
Tras la creación de una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones de los medios”, la senadora Patricia Bullrich explicó que se tratará de un organismo conformado por funcionarios que ya forman parte del Gobierno y no tendrá financiamiento aparte. En este sentido, también le consultaron si encuentra algún paralelismo entre la nueva entidad y Nodio-el observatorio estatal creado por el kirchnerismo- y tuvo una curiosa reacción.
“No me acuerdo cuál era”, dijo Bullrich en LN+, al ser consultada por Nodio, el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales fundado durante la gestión de Alberto Fernández que dependía de la Defensoría del Público y tenía como objetivo monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas.
“Sí me acuerdo del Defensor del Público, que eso sí era una barbaridad porque defendía la ideología kirchnerista”, señaló después.
La senadora afirmó que esta nueva oficina estará integrada por funcionarios que ya están trabajando en el Poder Ejecutivo. “La creamos porque es una manera de que las respuestas no sean en tono personal y no tengan nombre, ni siquiera del Presidente, y que sean objetivas”, dijo.
En su momento, Nodio generó un fuerte rechazó en la entonces oposición: el exmacrista Fernando Iglesias, que ahora fue nombrado por el Gobierno como embajador en Bélgica, y el legislador porteño Waldo Wolff (Pro) firmaron una denuncia contra la entonces titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y sostuvieron que se trataba de una “comisaría del pensamiento”. Además, alertaron sobre "el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa" y la vulneración de los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos".
La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que elimina aranceles clave para el intercambio
WASHINGTON.- A casi tres meses del anuncio del acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, el Gobierno concretó este jueves una de sus mayores apuestas en la alianza estratégica con la administración de Donald Trump al rubricar en Washington la versión final de ese amplio pacto, que ahora pasará a un nuevo proceso para su entrada en vigor. La Casa Rosada informó que será remitido al Congreso para su tratamiento.
Luego de una reunión en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, el funcionario norteamericano firmó junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo de comercio e inversiones recíproco, un hito para la gestión del presidente Javier Milei en la relación con su principal aliado internacional.
Antes de la publicación del documento final -tiene 37 paginas más los anexos-, la Cancillería publicó los primeros detalles claves, entre ellos lo relativo a los aranceles y la carne, y una postergación de la decisión sobre el aluminio y el acero.
