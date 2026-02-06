LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier MileiNicolás Suárez - LA NACION

Los puntos clave del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina

Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves un acuerdo comercial que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión.

El anuncio realizado por la Casa Blanca se enmarca en una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

La curiosa reacción de Bullrich cuando le preguntaron por “Nodio”

Tras la creación de una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones de los medios”, la senadora Patricia Bullrich explicó que se tratará de un organismo conformado por funcionarios que ya forman parte del Gobierno y no tendrá financiamiento aparte. En este sentido, también le consultaron si encuentra algún paralelismo entre la nueva entidad y Nodio-el observatorio estatal creado por el kirchnerismo- y tuvo una curiosa reacción.

No me acuerdo cuál era”, dijo Bullrich en LN+, al ser consultada por Nodio, el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales fundado durante la gestión de Alberto Fernández que dependía de la Defensoría del Público y tenía como objetivo monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas.

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que elimina aranceles clave para el intercambio

Guillermo Idiart

WASHINGTON.- A casi tres meses del anuncio del acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, el Gobierno concretó este jueves una de sus mayores apuestas en la alianza estratégica con la administración de Donald Trump al rubricar en Washington la versión final de ese amplio pacto, que ahora pasará a un nuevo proceso para su entrada en vigor. La Casa Rosada informó que será remitido al Congreso para su tratamiento.

Luego de una reunión en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, el funcionario norteamericano firmó junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo de comercio e inversiones recíproco, un hito para la gestión del presidente Javier Milei en la relación con su principal aliado internacional.

