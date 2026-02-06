Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

“Sí me acuerdo del Defensor del Público, que eso sí era una barbaridad porque defendía la ideología kirchnerista”, señaló después.

La senadora afirmó que esta nueva oficina estará integrada por funcionarios que ya están trabajando en el Poder Ejecutivo. “La creamos porque es una manera de que las respuestas no sean en tono personal y no tengan nombre, ni siquiera del Presidente, y que sean objetivas”, dijo.

En su momento, Nodio generó un fuerte rechazó en la entonces oposición: el exmacrista Fernando Iglesias, que ahora fue nombrado por el Gobierno como embajador en Bélgica, y el legislador porteño Waldo Wolff (Pro) firmaron una denuncia contra la entonces titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y sostuvieron que se trataba de una “comisaría del pensamiento”. Además, alertaron sobre "el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa" y la vulneración de los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos".