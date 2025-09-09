Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Decepción, bronca y preocupación en Pro por el castigo que sufrió Milei en las urnas bonaerenses
El castigo que sufrió Javier Milei en la elección bonaerense también arrastra a Pro, el principal socio político de La Libertad Avanza (LLA). En la cúspide del partido que conduce Mauricio Macri a nivel nacional hay desde anoche una mezcla de sensaciones. Por un lado, sienten decepción y bronca por los errores en el diseño de la campaña. Y, a su vez, existe una fuerte preocupación por el devenir del Gobierno.
Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que vendía tortas”
El diputado nacional Emilio Monzó se refirió a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires y consideró que el Gobierno deberá rearmarse internamente si quiere torcer el rumbo camino a las nacionales de octubre. “La destrucción está adentro”, definió el referente de Encuentro Federal, quien apunto contra Karina Milei como uno de los puntos débiles del Ejecutivo: “El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 meses, vendía tortas”.
