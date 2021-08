En Ferrara: Una pareja ítalo-argentina nos muestra su hogar, lleno de ideas sencillas para refrescar los ambientes

En el mundo de Lorena y Paolo conviven lo de acá y lo de allá y, sobre todo, lo hecho a mano entre flores (muchas flores) que cultivan ellos mismos.

Hace más de 20 años, Lorena Oviedo dejó la Argentina para radicarse en Italia. Como en aquellos tiempos el equipaje no estaba tan reglamentado, armó dos valijas gigantes, tres de mano, se colgó una mochila al hombro y voló. “Cuando pensaba en emigrar, me imaginaba a mis abuelos; recién me di cuenta de lo que había hecho varios años más tarde”, recuerda. En esta tierra, encontró su lugar en el mundo junto a Paolo, con quien comparte el sueño de vivir en medio de la naturaleza.

Lorena y Paolo en su living que muta según la estación con distintas flores, textiles y hasta la rotación de cuadros. Lorena Oviedo

Como no habían podido realizar muchas modificaciones sobre el diseño original, decidieron pintar los muros de blanco para que fueran lienzos para colorear a través de los objetos. “Cuando llega el otoño, cambio las fundas de los almohadones, los accesorios por otros en tonos naranjas y tierra. Así, la casa no se queda quieta, está viva como nosotros”, cuenta Lorena.

El objeto favorito del living es el sillón vintage de cuero que perteneció a la abuela de Paolo. Lorena Oviedo

Como si fuese un diario, ella registra la evolución permanente de su hogar en una cuenta de Instagram (@simplyamate) que con mucho amor lleva adelante cada día.

El living en el altillo

Originalmente, el living se encontraba en la planta baja pero, después de unos años, amueblaron el altillo con grandes sillones para ver la TV y nunca más bajaron. Además, es el lugar desde donde Paolo hace home office.

Entre los cuadros hay algunas acuarelas de Lorena. Detrás de este biombo empapelado, hay desde valijas y cosas que no usan a diario, hasta la caldera y las máquinas de los paneles solares. Lorena Oviedo

"Puede parecer poco convencional tener el living en el altillo, pero a nosotros nos encanta. Y si la lluvia golpea en la ventana, más todavía." Lorena Oviedo

Dormitorio luminoso y relajante

Como el cabecero que habían comprado por internet no era del color que imaginaban, tomó la brocha, la cargó con pintura a la tiza y lo transformó por completo. Lorena Oviedo

Con casi todas las paredes blancas, en el dormitorio se permitieron la licencia de pintar de rosado. “Quería un color que fuese luminoso, relajante y, a la vez, un poco alegre. Nada estridente para poder conciliar el sueño y descansar”, explica Lorena.

El espejo duplica la luz del dormitorio. Lorena Oviedo

Lorena eligió una alfombra de propileno, porque son fáciles de mantener. Hay que aspirarlas regularmente y, de vez en cuando, se les puede pasar un paño humedecido con agua tibia y jabón neutro. Lorena Oviedo

“Aquí, las casas se viven de una manera bastante diferente. Por ejemplo, no se usa tanto el dormitorio en suite ni el lavadero como espacio independiente. ¡Cómo los extraño!”.

Planta baja

En un comienzo, la planta baja albergaba la cocina con comedor diario, el living y el garage. Pero, como para la pareja tener una isla era innegociable, ampliaron la cocina y mudaron el living al último piso.

Lorena ama las alfombras vinílicas; además de prácticas, le dan un toque distinto a cada ambiente con sus motivos tan variados. Lorena Oviedo

Mesada de piedra Okite blanca. Eligieron muebles de líneas simples en color blanco gastado, que deja ver las vetas de la madera. Lorena Oviedo

“Después de 20 años, puedo decir que soy una italiana con esencia argentina. Tomé lo bueno y lo no tan bueno de las culturas y lo mezclé. Hoy recibo a mucha gente, cosa que no es común acá. La casa se transformó en ese lugar de encuentro”.

Antes de que la casa estuviese lista, se enamoraron de esta mesa y la encargaron igual. Fue el primer mueble que llegó. Lorena Oviedo

Para aprovechar cada metro, y como son de recibir amigos seguido y tienen mucha vajilla, incorporaron un espacio de guardado bajo la escalera. Las sillas son de Ikea y la mesa es de Oliver B. El mueble azul era blanco, pero como a tantos otros Lorena lo transformó: en este caso, con pintura a la tiza y cambio de tiradores.

De garaje a estudio

Este es el estudio que Lorena armó en el antiguo garage. Es un espacio que adora porque tiene muchísima luz.

Un escritorio bajo, una mesa alta. Ninguno ocupa demasiado espacio, pero le da ritmo al ambiente y permite un bienvenido cambio de posición ante tareas distintas. Lorena Oviedo

“Nuestro hogar habla de nosotros, algo con enorme valor para mí. Eso se transmite a través de detalles que lo identifican y te hacen recordarlo”.

En el escritorio suele trabajar en su cuenta de Instagram, mientras que usa la mesa alta para pintar.

El sillón azul es de Ikea. Lorena Oviedo

El mueble verde almacena elementos de bricolage. En el mapa de Buenos Aires, regalo de Paolo, aparece Villa Urquiza, donde vive la hermana de Lorena y donde paran cuando vienen de visita.. Lorena Oviedo

Pequeño jardín

Fanáticos de las flores, poblaron el jardín de rosales, peonías y trepadoras. También montaron una pequeña huerta de aromáticas y, durante la pandemia, le hicieron un espacio a la parrilla. Lorena Oviedo

“Siento que estoy en la Argentina cada domingo al mediodía, cuando pongo esta mesa con los aguayos que uso como manteles y los platos de madera para el asado”.

Para huéspedes y trabajo

Durante la pandemia, Lorena transformó la habitación de huéspedes con un pequeño escritorio y una silla giratoria. Lorena Oviedo

“Adaptamos la casa a lo que nos sirve en este momento. Y no dudo que volveremos a hacer cambios cuando tengamos otras necesidades. No nos interesan las cosas dispuestas por convención, sino por nuestra comodidad”.

Azul, el elegido

El color azul destaca la sencilla mesa que sostiene la bacha del baño. Lorena Oviedo

“Tenemos varios muebles de Ikea, pero a todos los intervinimos de manera tal que no parecieran de catálogo”.

Uno de los rincones favoritos de Lorena es el recibidor, donde se pintó una pared también de azul para crear contraste con el mueble y el espejo. Lorena Oviedo