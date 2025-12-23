Regalos de Navidad para la casa: 12 ideas de diseño para acertar con buen gusto

Objetos con diseño, piezas de autor y clásicos contemporáneos que suman carácter y funcionalidad a los espacios. Una selección curada de regalos para la casa —de la mesa a la iluminación, de la cocina a la tecnología— pensada para quienes valoran el buen gusto y los interiores bien resueltos

Escuchar Nota

Hay regalos que se usan, otros que se miran, y algunos —los mejores— que se integran a la vida cotidiana con naturalidad, elevando la experiencia del habitar. En Navidad, cuando la casa vuelve a ser escenario de encuentros largos y mesas compartidas, elegir objetos para regalar implica algo más que acertar con el gusto del otro: se trata de proponer piezas que dialoguen con los espacios, que tengan materialidad, historia y un diseño capaz de atravesar el tiempo.

Desde piezas artesanales hasta objetos de diseño contemporáneo, pasando por piezas funcionales que resuelven la vida diaria con inteligencia, esta selección recorre distintas escalas y usos, pero con un hilo conductor claro: regalos pensados para quedarse. Objetos con criterio, que suman carácter sin saturar y que hablan un lenguaje común entre estética y función.

* Florero Cactus de cerámica blanca

Con una silueta escultórica y una presencia serena, este florero de cerámica blanca funciona casi como un pequeño objeto arquitectónico dentro del espacio. Su forma orgánica, inspirada en geometrías naturales, permite que se luzca tanto con flores como vacío, algo que no todos los floreros logran. La textura y el acabado artesanal le aportan profundidad y una belleza silenciosa, ideal para interiores donde menos es más.

Forma parte del universo de Janeiro Casa, la nueva marca de Vanesa Monis y Eli Romano —creadores de Minimissura—, donde el diseño contemporáneo se apoya en materiales nobles, terminaciones a mano y una clara inspiración carioca: calidez, refugio y una estética pensada para evolucionar con el tiempo.

$69.000, Janeiro Casa

* Juego de platos de postre de porcelana decorada

Estos platos combinan la sobriedad del diseño escandinavo con la delicadeza del espíritu japonés, dando como resultado una vajilla que suma carácter sin imponerse. Funcionan muy bien en mesas informales, pero también acompañan celebraciones más cuidadas, aportando textura y calidez.

Es uno de esos regalos que no quedan guardados: se usan, se mezclan y se integran a la vida cotidiana, algo que siempre se agradece cuando se trata de objetos para la casa.

$35.690, juego de 6 platos, Tramontina

* Set de bowls y accesorios de cocina

Diseño inteligente aplicado a la vida diaria. Este set de Joseph Joseph reúne ocho piezas que se apilan de manera compacta y ordenada, resolviendo uno de los grandes desafíos de cualquier cocina: el espacio. Incluye bowls de distintos tamaños, escurridor, cuencos con mediciones internas y vasos medidores, todos pensados para un uso cómodo y seguro.

Fabricado en plástico sin BPA y apto para lavavajillas, es ideal para quienes disfrutan cocinar, pero también para quienes valoran los objetos bien pensados, donde cada detalle tiene una razón de ser.

$99.000, Joseph Joseph en CasaButik

* Jarra térmica

Un verdadero clásico del diseño danés. Diseñada por Erik Magnussen y producida en Dinamarca desde 1977, la jarra EM77 de 1 litro es una pieza que atraviesa generaciones sin perder vigencia. Su icónico tapón basculante y su interior de vidrio aislante permiten mantener bebidas calientes o frías durante horas, combinando funcionalidad y diseño en partes iguales.

Funciona igual de bien en una mesa cotidiana que en un picnic, gracias a su tapón de rosca adicional. Es un regalo que habla de buen gusto, historia del diseño y uso real.

$136.000, Stelton en CasaButik

* Lámpara Stockholm

Vidrio coloreado y mármol se encuentran en esta lámpara de diseño minimalista que suma textura y sofisticación al ambiente. Su presencia es fuerte pero equilibrada, ideal para quienes buscan una pieza protagonista sin caer en lo estridente.

Con proporciones generosas y materiales nobles, funciona muy bien en livings, dormitorios o escritorios, aportando una luz envolvente y un carácter contemporáneo.

U$S 2.099, BoConcept

* Gasificador de agua Brus Carbonator

Este gasificador permite preparar agua con gas en casa, reduciendo el uso de botellas plásticas, pero lo hace con una estética tan cuidada que merece estar a la vista. Diseñado por Søren Refsgaard, su forma cilíndrica en acero inoxidable retoma el ADN clásico de Stelton con un lenguaje actual.

El sistema es intuitivo, permite regular el nivel de carbonatación e incluye botella reutilizable y cilindro de gas. Un regalo funcional, elegante y con conciencia ambiental.

$355.000, Stelton en CasaButik

* Vela aromática Bothânica Nobilis Antique

Natura traslada su concepto de bienestar al hogar con esta línea donde la aromaterapia y el diseño se encuentran. La fragancia Nobilis Antique combina notas amaderadas intensas y envolventes, con ingredientes naturales de origen latinoamericano como gálbano, pachulí, cacao, poleo y cumarú.

Con cera 100% vegetal, mecha de algodón y frasco de vidrio, es un objeto que suma aroma, clima y una presencia decorativa sutil. Ideal para regalar una experiencia sensorial, más que un simple objeto.

Desde $42.000, Natura

* Jarrón Amass

Diseñado por Helena Christensen, este jarrón de vidrio soplado a mano tiene una presencia escultórica que no necesita acompañamiento. La luz se refleja en sus superficies irregulares, dejando ver el trabajo artesanal detrás de cada pieza.

De gran tamaño y peso, es ideal para quienes entienden el objeto decorativo como una obra en sí misma, capaz de transformar un espacio con solo estar.

U$S 789, BoConcept

* Escultura Flora

Inspirada en las líneas suaves de la amapola amarilla, la escultura Flora diseñada por Helena Christensen traduce la naturaleza en una forma minimalista y moderna. Fabricada en aluminio, aporta profundidad visual y una impronta artística sutil, ya sea sola o combinada con otras piezas.

Es ideal para sumar carácter a bibliotecas, mesas bajas o recibidores sin sobrecargar el espacio.

U$S 449, BoConcept

* Lámpara LED Pier

Inspirada en las clásicas lámparas de barco, Pier es una reinterpretación contemporánea pensada para acompañar largas noches en terrazas, balcones o interiores. Es portátil, inalámbrica y permite regular la intensidad de la luz en tres niveles, adaptándose a distintos climas y momentos.

Su diseño atemporal y su batería de larga duración la convierten en un regalo tan práctico como estético.

$229.000, Stelton en CasaButik

* Proyector inteligente portátil The Freestyle

Compacto, liviano y versátil, este proyector permite disfrutar contenidos en una pantalla de hasta 100 pulgadas en resolución Full HD. Su soporte rotativo posibilita proyectar sobre cualquier superficie, incluso el techo, adaptándose a distintos espacios y situaciones.

Pensado para quienes valoran la experiencia por sobre el objeto, es ideal tanto para el hogar como para escapadas o encuentros improvisados.

$1.279.999, Samsung

*Robot de cocina Rein

El primer robot de cocina de Essen forma parte de un sistema pensado para acercar el placer de cocinar a la vida cotidiana. Con jarra de gran capacidad, pantalla táctil y recetas guiadas paso a paso, propone una experiencia intuitiva y versátil.

Incluye vaporera y accesorios, y se presenta como una solución integral para quienes disfrutan cocinar con tecnología aplicada al día a día.