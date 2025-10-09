Tendencia, inspiración y datos precisos para elegir una lámpara colgante de comedor

Potencia adaptada a cada situación y diseño a la vista para ver bien y sentirse bien

Escuchar Nota

¿Por qué colgar una lámpara sobre la mesa del comedor si, finalmente, todo se puede resolver con rieles o artefactos embutidos? Simplemente, por una cuestión de gusto. Aunque muchos casos, como el que vemos abajo en un trabajo de interiorismo de Mariana Flombaum, porque la altura de los techos parece “pedir” una mayor definición. Y aprovechar el espacio aéreo para crear una nueva escena estética, además de funcional.

Mesa con base de madera y tapa de Caesarstone y sillas con respaldo de cordón de papel (Estudio Mariana Flombaum). Lámparas colgantes ‘Kute’ (Atmosphère d’Ailleurs) Santiago Ciuffo

La tendencia trae luminarias que la vista puede atravesar en mayor o menor medida, hechas en fibras naturales, cuero y hasta en malla metálica.

La malla metálica de las lámparas dialoga con el yeso de las seis piezas que componen la obra de Luis Terán Santiago Ciuffo

Para mesas rectangulares, lo más lógico es elegir luminarias lineales o colgantes en serie, mientras que para las mesas redondas, una única lámpara central suele ser suficiente.

Bajo estas líneas vemos el comedor de una obra realizada por el estudio MMO Arquitectas. Nos pareció una imagen tan linda y actual que la elegimos como tapa de la edición de octubre de Living. Un gran ejemplo de cuánto puede influir una luminaria para cerrar una ambientación.

Lámparas de techo (Lämmin), sillas (Lobo), piezas de papel maché (Mamá Elefanta), cuadros (Lola Pérez Studio) Magali Saberian

Regular la luz

Ya es casi una obviedad regular las luces de los ambientes sociales, y en proyectos de cero, elemental. Si nos estamos renovando, no hay que postergar el proyecto pensando que es complicado (salvo lograr que venga el electricista), porque se trata simplemente de instalar un dimmer en reemplazo del interruptor. En algunos casos, puede pasar que se requiera una caja de empalmes más profunda para alojarlo, pero no más que eso. Después, será cuestión de estar atentos a comprar las bombitas con la leyenda “dimerizable” en su presentación.

Paprika Estudio bajó el techo del comedor con placa de yeso para sectorizar, crear clima, embutir artefactos y también colgar más armoniosamente la lámpara 'Copo' (Colección Aldacour) Maia Croizet

Tener reguladores de luz va más allá de propiciar una velada íntima, porque es muy común que los comedores también se usen para trabajar o para estudiar. Entonces, es importante tener el mayor espectro posible de potencia.

Espacios mínimos y multifunción en una obra del estudio parisino Mersi Cassandre Charpentier

“Después del Covid, en cada proyecto, reflexionamos sobre qué espacio puede funcionar como escritorio. Acá, el asiento amurado permite comer, recibir amigos y trabajar. Pero nada de eso sería posible sin una luz adecuada”, nos dijeron los responsables del estudio Mersi, defensores de lo agradable en pocos metros.

Lo que se mueve

Una frase que siempre nos gusta citar es la que nos dijo el arquitecto Tomás Magrane sobre la casa que comparte con la diseñadora Martina Correa, que vemos bajo estas líneas. “No me gusta la idea del comedor solo como comedor, porque no se usa. La biblioteca y el sillón lo integran al living y hacen que la mesa se aproveche para trabajar o estudiar”. Algo que contribuye con esa flexibilidad son las dos grandes ‘Tolomeo’ con brazo móvil.

“Las lámparas ‘Tolomeo’ son nuestras favoritas por lejos. Están por todo el departamento”, dice Martina Correa Javier Picerno

Una elección muy similar es la que hizo María José Rojas, socia de Edición Particular, en el comedor de su casa. Esta vez, con una ‘Tolomeo’ colgante.

Siguiendo el estilo europeo, la biblioteca está en el comedor. “La traje de la oficina que dejé durante la pandemia. Esta fue la única pared donde cabía y quedó bien”, dijo María José. Mantel (Edición Particular). Sillas (Solsken) Santiago Ciuffo

Colgar las lámparas entre 75 y 90cm sobre la tapa de la mesa evita el deslumbramientos (lo más importante) y asegura una distribución homogénea de la luz.

En un dos ambientes ambientado por Sara Plazibat, lámpara de pared (Lumishop para Par en Par) amurada que puede girarse para iluminar lecturas sobre el sillón del living Maia Croizet

Fondo y forma

Sobre la mesa ‘Cruce’ con sillas ‘Torek’ (todo de Urbano Estudio), lámpara colgante cónica (Iluminación Agüero) Javier Picerno

Desde ya, las bombitas elegidas deben estar dentro del espectro cálido, que ofrecen una experiencia sensorial más placentera en todos los ambientes, excepto en la cocina. ¡Tal vez!

En su comedor, la fotógrafa Paula Vara de interiores puso sobre mesa con sillas Jeanneret una lámpara de Tyvek, un textil no tejido hecho de fibras de polietileno de alta densidad (Hábito). Tradición y tecnología de punta Daniel Karp

Lámpara colgante (KOLOR Iluminación). Mesa (diseño de Camila Monge por Taller Ferro). Federico German Paul - Federico Paul

La lámpara era de los abuelos de la arquitecta Cielo Pipkin, dueña de casa. Su papá se la dio al ver que iba a quedar perfecta en ese espacio: “Me hace acordar a tu casa”, le dijo. Santiago Ciuffo

Lás lámparas de papel no son solo esféricas. Estas modelo ‘Formakami’ son un diseño del español Jaime Hayón que produce la firma danesa &Tradition.