Tiempo presente: Se mudó al Delta, donde construyó una casa que refleja su forma de vida

El fin de una etapa personal y la necesidad de vivir en contacto con la naturaleza llevaron a la protagonista de esta historia a mudarse al Delta, donde su vida cambió por completo.

Arq. Eugenia Cides PARA LA NACION

Aunque siempre vivió en Tigre, después de la pandemia y en medio de una separación, Anabela Iogna sintió la necesidad de adentrarse aún más en el río. Se animó a alquilar una casa en la que pasó cinco meses, y confirmó que era el lugar en el que quería estar. Luego de esa experiencia, tomó la decisión de construir un nuevo hogar y mudarse definitivamente a la sección de islas de Escobar, donde además tiene accesos cómodos para llegar a su trabajo diario en el Microcentro.

El Delta es una presencia constante para Anabela Iogna, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Antropología, tan amante y estudiosa de la India que todos la conocen como Manjula.

El proyecto fue realizado por la empresa Multipod, de Damián Picech, con el sistema SIP de construcción sustentable en seco, que utiliza paneles de madera con relleno de espuma poliuretánica. Eso la hace resistente y favorece el ahorro de energía.

La casa apoya sobre una estructura de perfiles de hierro y usaron pilotes de lapacho de dos metros para elevarla. La fachada está revestida con eucalipto y chapa prepintada.

Unida al paisaje

Anabela cubrió con calcáreos la placa cementicia que está debajo de la salamandra (Ñuke). Banqueta amarilla de su casa anterior. Kali, el gato que apareció de la nada, es otro amigo fiel.

“No creo que construir aquí fuera más estresante que en cualquier lado, pero hay algo que a mí me hizo una enorme diferencia: estar muy presente, escuchar a la gente que trabajó en la obra y aprender mucho sobre las particularidades de la vida diaria iba a tener”, cuenta sobre la experiencia de mudarse a un lugar único.

"Quería que mi casa hablara de mí. Por ejemplo, soy una apasionada de la cultura de México, Bolivia y, sobre todo, de India, adonde viajé varias veces. En casa hay objetos y una presencia cromática de esos tres países" Anabela Iogna

Mesa y sillón vintage (Soy Mi Casa). Sillas ‘Thonet’, compradas a un coleccionista. Aguayos traídos de viajes. En uno de los estantes, obra ‘Las Cholas’ de Eugenia Mendoza, que también vive en el Delta.

“La salamandra fue una de las primeras cosas que compré. Ocupa un lugar central y, a la vez, marca el paso hacia el sector privado”, cuenta. Para una clara referencia a la naturaleza, la pared del living se revistió en guatambú.

Pisos de PVC símil madera. Zapatero (Ikomo). Macetas (Curadoras). Perchero ‘Hang It All’, estilo Eames (Mercado Libre)

“Traje muy pocas cosas de mi casa anterior. Quería que este fuera un nuevo comienzo, pero con muebles que tuvieran historia, por eso la mayoría son vintage”

Una cocina de hoy

Muebles (Vimar Construcciones). Piezas artesanales de barro traídas de Jujuy. Aberturas de aluminio con DVH.

“Quise una isla en la cocina porque, cuando vienen amigos de visita, el momento de preparar la comida es parte fundamental de la reunión”. Con estantes a la vista, la mayor parte del espacio de guardado está en el bajomesada y en la isla.

Afuera, todo es verde

Para disfrutar del exterior sin perder privacidad, la casa tiene un deck amplio que se une con la espesa arboleda.

Sillón BKF (Calma Chicha).

“Cada temporada trae un nuevo descubrimiento. Este año voy a incursionar en el cultivo de plantas nativas”

El retiro

Manta (Elementos Argentinos). Espejos (Rapsodia Home). Daniel Karp

«Si voy a vivir en la naturaleza, quiero seguir sus ritmos», me dije. Pero lo cierto es que acá no hace falta aplicar la voluntad. ¡Al principio me dormía cuando se iba a luz del día!”, recuerda Anabela

Mesas de luz vintage pintadas de azul.

En uno de sus viajes a India, Anabela conoció una antigua danza clásica del sur de ese país, llamada Kuchipudi. Comenzó a aprenderla, a buscar maestras y a hacer una investigación profunda que se convirtió en un libro. Para difundir esa danza en el universo infantil, luego hizo una versión para colorear. Además, creó un mazo de cartas de Tarot con representaciones de diosas indias dibujadas por ella misma

En la página opuesta, biblioteca y escritorio (Paraná Muebles). Lámpara de pie y aplique (Muta).

“Vivo como quiero, en el lugar que elegí y respondiendo a mis necesidades espirituales y existenciales”