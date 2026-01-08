LA NACION
Verano 2026: Ford despliega su temporada de verano con experiencias off-road, exhibiciones y actividades en los principales destinos turísticos
Verano 2026: Ford despliega su temporada de verano con experiencias off-road, exhibiciones y actividades en los principales destinos turísticos

Con propuestas que combinan manejo, tecnología y lifestyle, la automotriz refuerza su presencia en la costa atlántica y en Uruguay. Pinamar, Cariló, Mar del Plata, Chapadmalal y Punta del Este concentran una agenda pensada para acercar sus modelos y servicios a los usuarios durante la temporada estival.

Con el inicio del verano 2026, Ford Argentina vuelve a apostar por una propuesta integral que busca acompañar a sus clientes más allá del producto. Bajo el concepto Ford Summer 2026, la marca despliega una agenda de actividades que combina exhibición de vehículos, experiencias de manejo y encuentros vinculados al deporte, la música y la gastronomía en algunos de los destinos más elegidos de la temporada.

La iniciativa tiene como eje estar más cerca de los usuarios, ofreciendo espacios donde conocer de primera mano la gama de pick-ups y SUVs, participar de test drives y acceder a servicios pensados para quienes viajan en auto durante el verano.

Experiencias exclusivas para clientes Ford.
Cariló y Pinamar, el corazón de la propuesta

Una vez más, Cariló y Pinamar Norte se consolidan como los puntos centrales de la experiencia. En Cariló, el espacio de Ford abre sus puertas desde fines de diciembre hasta el 1° de marzo, con exhibición de toda su oferta de vehículos. Allí, la familia Raza Fuerte vuelve a ser protagonista, con modelos como Ranger, Maverick, F-150 Tremor y Ranger Raptor, junto con SUVs orientadas a la aventura y el confort.

Stand de Ford en Botavara, Pinamar Norte.
En Pinamar Norte, el Off-Road Campus funciona como un verdadero centro de experiencias. Además de la exhibición completa de pick-ups y SUVs, el predio es sede de travesías nocturnas, clínicas de manejo para distintos niveles, test drives y eventos especiales como el Ford Raptor Day y el Sunset Drive, una propuesta abierta a usuarios de distintas marcas que invita a disfrutar del manejo al atardecer.

Lelé Cristobal todas las temporadas acompaña a Ford en estas increíbles experiencias
Actividades, servicios y tecnología al servicio del usuario

La agenda se completa con eventos especiales junto a marcas como Corona y Red Bull, que suman música en vivo y propuestas pensadas para los momentos de cierre del día. A esto se agregan servicios prácticos, como la calibración de neumáticos sin cargo para quienes se dirigen a la zona de médanos, y espacios de cowork al aire libre con conectividad, pensados para quienes combinan descanso y trabajo.

En los distintos espacios, los visitantes también pueden interactuar con FORDi, el asistente virtual de la marca, que brinda información técnica, cotizaciones y permite gestionar pruebas de manejo de manera ágil, además de acceder a beneficios a través de la aplicación FordPass.

Travesías sobre los medanos.
Presencia regional y vínculo con el deporte

La propuesta de verano se extiende más allá de la costa atlántica. En Punta del Este, Ford participa de encuentros vinculados a su historia y a la experiencia de marca, como el Herencia Mustang Day Trip, además de acciones gastronómicas y espacios exclusivos para clientes.

En Mar del Plata y Chapadmalal, el deporte ocupa un rol central. Golf, surf y skate forman parte de una agenda que refuerza el vínculo de la automotriz con distintas comunidades y estilos de vida, acompañando competencias y eventos que ya son clásicos del verano argentino.

Raptor Day.
