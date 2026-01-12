Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 12 de enero de 2026

El lunes 12 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, fría y mayormente nublada. Para Manhattan y el resto de la ciudad se prevé una máxima de 41–43°F (5–6°C) y una mínima cerca de 27°F (-3°C), valores alineados con lo habitual para enero.

La sensación térmica puede bajar más durante la mañana y la noche por efecto del viento, por lo que conviene vestirse en capas y sumar gorro, guantes y bufanda.

