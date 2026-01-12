Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 12 de enero de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 12 de enero de 2026
El lunes 12 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, fría y mayormente nublada. Para Manhattan y el resto de la ciudad se prevé una máxima de 41–43°F (5–6°C) y una mínima cerca de 27°F (-3°C), valores alineados con lo habitual para enero.
La sensación térmica puede bajar más durante la mañana y la noche por efecto del viento, por lo que conviene vestirse en capas y sumar gorro, guantes y bufanda.
Para este lunes no se esperan nevadas ni lluvias, sino tiempo seco. En el contexto del mes, enero suele alternar rachas frías con episodios de nieve, pero el 12 se perfila como un día “normal” de invierno.
En clave de servicio, lo mejor es planificar los traslados con margen extra, sobre todo temprano y por la noche. También ayuda revisar el pronóstico por zona, en especial cerca del Hudson o del East River, donde el viento suele intensificar el frío, y salir atentos a posibles veredas resbaladizas si la temperatura se mueve cerca del punto de congelación.
