Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 12 de enero de 2026

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana

El lunes 12 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, fría y mayormente nublada
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 12 de enero de 2026

El lunes 12 de enero de 2026, la ciudad de Nueva York tendrá una jornada plenamente invernal, fría y mayormente nublada. Para Manhattan y el resto de la ciudad se prevé una máxima de 41–43°F (5–6°C) y una mínima cerca de 27°F (-3°C), valores alineados con lo habitual para enero.

La sensación térmica puede bajar más durante la mañana y la noche por efecto del viento, por lo que conviene vestirse en capas y sumar gorro, guantes y bufanda.

La sensación térmica puede bajar más durante la mañana y la noche por efecto del viento
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

