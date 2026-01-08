Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 8 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este jueves 8 de enero de 2026 una jornada fría, pero bastante tranquila y con buen tiempo en general. El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. prevé cielo mayormente soleado y una máxima cercana a 46/48°F (8/9°C), un cambio marcado frente a los días más grises y húmedos del arranque de la semana.

No se esperan lluvias ni nieve para este jueves en la ciudad de NY Foto de Andre Tan en Unsplash

Por la mañana el ambiente seguirá bien invernal: el amanecer podría moverse cerca del punto de congelación, con mínimas en torno a 30/37°F (-1 a 3°C) según el sector, así que un buen abrigo seguirá siendo clave para quienes salgan temprano.