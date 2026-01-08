Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 8 de enero de 2026

LA NACION
El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. prevé cielo mayormente soleado y una máxima cercana a 46/48°F (Unsplash)
Cómo estará el clima en Nueva York este jueves 8 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este jueves 8 de enero de 2026 una jornada fría, pero bastante tranquila y con buen tiempo en general. El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. prevé cielo mayormente soleado y una máxima cercana a 46/48°F (8/9°C), un cambio marcado frente a los días más grises y húmedos del arranque de la semana.

No se esperan lluvias ni nieve para este jueves en la ciudad de NY
Por la mañana el ambiente seguirá bien invernal: el amanecer podría moverse cerca del punto de congelación, con mínimas en torno a 30/37°F (-1 a 3°C) según el sector, así que un buen abrigo seguirá siendo clave para quienes salgan temprano.

