Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 8 de enero de 2026
La cobertura en tiempo real de los últimos reportes en la costa este de EE.UU., minuto a minuto
Cómo estará el clima en Nueva York este jueves 8 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este jueves 8 de enero de 2026 una jornada fría, pero bastante tranquila y con buen tiempo en general. El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. prevé cielo mayormente soleado y una máxima cercana a 46/48°F (8/9°C), un cambio marcado frente a los días más grises y húmedos del arranque de la semana.
Por la mañana el ambiente seguirá bien invernal: el amanecer podría moverse cerca del punto de congelación, con mínimas en torno a 30/37°F (-1 a 3°C) según el sector, así que un buen abrigo seguirá siendo clave para quienes salgan temprano.
Durante la tarde, el sol y un viento moderado deberían ayudar a que la sensación térmica se acerque más a lo que marque el termómetro.
No se esperan lluvias ni nieve en la ciudad, aunque el frío puede volver a sentirse con fuerza hacia el cierre de la jornada y en el arranque del viernes.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
