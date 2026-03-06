Noticias de Texas, en vivo: viernes con tormentas severas y últimas actualizaciones de hoy, 6 de marzo

LA NACION
Se prevén tormentas severas en Texas para este viernes 6 de marzo y el fin de semana
Clima en Texas: el pronóstico del viernes 6 de marzo

Para este viernes 6 de marzo, se espera un clima cálido en gran parte de Texas. La temperatura máxima puede ascender hasta los 84°F (29°C) en ciudades como Austin o San Antonio, según el pronóstico de AccuWeather.

Sin embargo, además de una jornada mayormente nublada, el día estará marcado por tormentas eléctricas que se pueden intensificar en algunas zonas y persistir desde la tarde hasta la noche.

La lluvia será protagonista en Texas durante el viernes 6 de marzo
Greg Abbott celebró el liderazgo de Texas en un ranking de EE.UU.: “Nos enorgullece”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, destacó que el estado ocupe primer puesto del país en cantidad de empleados que trabajan en el sector financiero. Lo hizo durante la ceremonia de cierre virtual de Nasdaq para conmemorar el 190º aniversario de la Batalla del Álamo.

“Nos enorgullece que Nasdaq opere y tenga una sede aquí, en Texas”, puntualizó. El mandatario resaltó también la inversión de capital en el estado, y aseguró que su administración “liderará la protección del capitalismo”.

Greg Abbott destacó un aspecto de Texas a nivel nacional
Greg Abbott destacó un aspecto de Texas a nivel nacionaltexas.gov

