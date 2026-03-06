Noticias de Texas, en vivo: viernes con tormentas severas y últimas actualizaciones de hoy, 6 de marzo

Para este viernes 6 de marzo, se espera un clima cálido en gran parte de Texas. La temperatura máxima puede ascender hasta los 84°F (29°C) en ciudades como Austin o San Antonio, según el pronóstico de AccuWeather.

Sin embargo, además de una jornada mayormente nublada, el día estará marcado por tormentas eléctricas que se pueden intensificar en algunas zonas y persistir desde la tarde hasta la noche.