“Carlos Alcaraz hizo mi sueño realidad”, miraba a los grandes del tenis por TV y su tenacidad lo llevó donde jamás había imaginado

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Eran entonces sus ídolos y disfrutaba cada minuto que podía verlos de cerca. En ese momento sentía que el tiempo se detenía y que él se convertía en un espectador privilegiado de lo que sucedía en esa cancha de tenis del legendario Lawn Tennis Club. José Luis Clerc y Guillermo Vilas eran entonces los máximos referentes del tenis nacional y él tenía la posibilidad de mirar cada uno de los movimientos que realizaban para pasar la pelota al otro lado de la red.

Criado en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, Nicolás Carri estuvo desde temprana edad vinculado a diferentes tipos de deportes. Al tenis, desde luego -que practicó de forma sostenida, aunque no profesional y tanto en el país como en el exterior- pero también al rugby, el windsurf y el esquí en la temporada de invierno. Egresado de la carrera de Marketing de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), fue parte de la tercera camada que obtuvo el título. Con esa formación, decidió que viajaría a los Estados Unidos. Allí buscaría alguna oportunidad laboral y académica quizás, que le abriera puertas hacia otros horizontes.

Con Juan Martín del Potro.

“Vi el potencial y adquirí varios dominios”

Hacia 1994, mientras residía en los Estados Unidos, tuvo la posibilidad de conocer de primera mano lo que luego se transformaría en lo que hoy todo el mundo conoce como internet. “Vi el potencial y, al regresar a la Argentina adquirí varios dominios, entre ellos uno dedicado exclusivamente al tenis, mi pasión desde chico. Así con esa idea en mente pude dar forma a un portal de tenis con toda la información relacionada al deporte y las noticias vinculadas”.

Comenzó de a poco, con la cobertura de un torneo de exhibición en el Lawn Tennis Club y luego el Circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) de Buenos Aires. Ese mismo año aplicó para la acreditación de Roland Garros en Francia y, para su sorpresa, le concedieron la acreditación. “En 2006 también solicité la acreditación para el US Open y me la concedieron”.

Acreditación para el US Open.

Asistencia perfecta

Ese fue el comienzo de años de arduo trabajo. Desde 2006 a 2019 Carri cubrió todos los US Open sin faltar un solo día del main draw del torneo. Quizás no lo confesaba abiertamente, quizás solo era algo que su círculo más íntimo sabía. Pero desde su regreso a la Argentina, el sueño de Nicolás Carri había sido estar presente en un torneo de tenis y poder cubrirlo para su propio portal de tenis, un sitio independiente, hecho a pulmón por un argentino pero que podía estar a la altura de las coberturas de los más prestigiosos medios internacionales dedicados al deporte blanco.

“La primera vez que tuve la posibilidad de estar en el US Open fue en 2006. Ese año Roger Federer era rey en las canchas y por esos días asomaban jugadores argentinos como el caso de Juan Martín del Potro. A lo largo de los años también experimenté los cambios de tecnología, los cambios de los celulares y, por supuesto, los cambios de la manera de jugar al tenis. En ese sentido, 2009 representó un hito histórico ya que Juan Martín del Potro derrotó a Roger Federer en una final épica para convertirse así en el nuevo campeón del US Open de ese año”.

Jornadas de trabajo

Como el Coliseo romano, pero de tenis

Justamente era lo que él llamaba nuevo tenis lo que le dio la idea de no bajar los brazos e ir por un objetivo más ambicioso. Ahora Nicolás Carri quería ser parte de las conferencias de prensa que organiza la USTA, una entidad muy estricta que evalúa y fiscaliza a todos los periodistas durante el torneo. Se evalúan varios aspectos: la trayectoria profesional, el contenido que genera, su presencia. la calidad de ese contenido, la actualización de la información para los medios digitales, las coberturas en otros torneos y durante el mismo torneo. Es decir, hay que haber recorrido un largo camino para llegar a ese lugar.

“Las salas de conferencia de prensa de estos torneos son como el Coliseo romano en la época de los gladiadores: en este caso, los participantes pelean por hacer las preguntas en primer lugar y en diferentes idiomas. Las preguntas que se realizan en inglés entran en el récord oficial del torneo y de cada plataforma de social media. Eso da un enorme prestigio al periodista y le abre puertas para nuevas oportunidades laborales”.

No lo hubiera pensado, pero a él “la” oportunidad le llegó después de la pandemia cuando, en 2022, cubrió en forma extensiva y hasta altas horas de la noche todas las conferencias de prensa de los favoritos. El español Carlos Alcaraz era uno de ellos. Oriundo de la región de Murcia, iba a convertirse en una revelación en el torneo. “El tenis que juega Alcaraz es a lo que yo personalmente llamó el nuevo tenis. Un tenis súper rápido, súper ágil, con una velocidad totalmente superior a los que jugaban diez años atrás y con una mentalidad ganadora en las edades más jóvenes que no había visto en los últimos veinte años”.

Héroes de las noticias

Sin revelar algunos secretos acordes al trabajo, Carri asegura que estuvo presente hasta altas horas de la noche en todas las conferencias de prensa y especialmente en los primeros asientos en las conferencias de Carlos Alcaraz. Había estudiado de forma exhaustiva la vida del joven jugador y conocía la zona de Murcia, de donde era originario Alcaraz. “Me atraía su historia. Era un chico del interior de España de una ciudad pequeña descubierto por un exnúmero uno del mundo, Juan Carlos Ferrero y que ya mostraba un ascenso astronómico en el ranking. Todo muy rápido. Además su cambio físico era espectacular: de ser muy flaquito pasó a ganar musculatura para jugar con más potencia”. No había dejado ni un detalle fuera de consideración. Y eso le daría una clara ventaja para conseguir lo que buscaba.

“El partido semifinal en el que Carlos Alcaraz estuvo a punto de perder pero luego ganó, fue extensísimo. Tal es así que los periodistas que nos quedamos hasta el final fuimos considerados héroes por la organización ya que recién pasada la medianoche se realizó la conferencia de prensa con los jugadores”.

En ese ámbito no hay lugar para los débiles. Allí se dan cita medios de todo el mundo y, sobre todo, medios americanos. ESPN, CBS Sports. NBC Sports. ABC Sports. Washington Post. New York Post, New York Times, Amazon (que compró los derechos de tenis para el Reino Unido), Warner, USA Today, entre otros gigantes.

“A los periodistas de habla hispana es prácticamente imposible que les den la primera palabra en la conferencia de prensa en inglés. Eso no es todo, el personal de la organización que realiza el torneo USTA tiene profesionales muy capaces. Y es un moderador de ese equipo quien designa al periodista que realiza esas preguntas en inglés, tan valiosas para el prestigio profesional. Este moderador, al igual que la mayoría de los periodistas de estos medios, son los mismo por años con lo que se crea una afinidad lógica entre ellos y es muy difícil poder romper esta barrera. No son trabas, son las reglas del juego”.

Pero esa madrugada las cosas estaban por cambiar. Cuando llegó el momento de la rueda de prensa con el flamante ganador más joven número uno del mundo, Nicolás Carri levantó rápido la mano y en lo que fueron unos instantes mágicos vio cómo el moderador le otorgaba la primera pregunta. Sentía que tocaba el cielo con las manos. “Nervioso y en un perfecto inglés gracias a una ayuda del más allá, pude hacer la primera pregunta en inglés a Carlos Alcaraz.

— ¿Qué pensás sobre estar en la final del US Open a tu edad? ¿Y qué le dirías al joven Carlos que soñaba con convertirse en número uno del mundo?, le preguntó.

“Carlos sonrío. Creo que por unos segundos lo llevé a ese lugar niño jugando en las calles de Murcia y de haber soñado con la posibilidad lejana de jugar un torneo grande. Ese día estaba haciendo historia para él, para su familia y para su país. Para mí también ese día era uno especial. Mi sitio de tenis había empezado de la mano de mis sueños. Con trabajo y constancia hoy esos sueños son mi realidad”.

