El día del soltero: al 66% de los encuestados le da lo mismo estar o no en pareja

Hasta no hace mucho tiempo ser soltero era una condición estigmatizante: te miraban raro en cualquier reunión social (o no te invitaban a ninguna) y eras la vergüenza de la familia. Estar sin pareja significada que nadie nos había elegido, que estábamos en la mesa de saldos esperando la última oportunidad. Esa percepción cambió radicalmente en la última década, cuando de pronto descubrimos los grandes beneficios de estar solos por elección y vivir libres de ataduras, o al menos de relaciones por conveniencia. Tanto cambió el mundo desde que las madres esperaban con ansiedad que algún candidato se dignara a “pedirnos la mano” que ahora cada 11 de noviembre festejamos el Día del Soltero.

La fecha es “importada”, como su opuesta San Valentín – y surgió en 1993 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, con la intención de honrar el orgullo de ser singles en un país donde la presión por casarse agobia a miles de personas, especialmente a los hombres que allá son mayoría (se estima que hay 20 millones de esperando cambiar de estatus) y no encuentran candidatas disponibles.

Es que en cualquier rincón del planeta, y habiéndole tomado el gusto a la independencia, las relaciones de largo plazo se consideran una inversión emocional de alto riesgo. Una investigación reciente realizada por la aplicación de citas Inner Circle – que promueve encuentros reales entre sus miembros- demostró que el 40% de los usuarios en Argentina ya lo festeja, mientras que el 60% restante quiere empezar a celebrarlo este año. Si bien el 66% de los encuestados afirmó que para ellos es lo mismo estar o no en pareja, ya que ambos casos tienen sus beneficios y contras, todos explicaron cuales consideran que son las mayores ventajas de cada uno y por cuáles motivos podrían cambiar de condición.

Lo que extrañarías si estuvieras en pareja

Una de las preguntas principales era saber qué extrañarían si supiesen que teniendo citas de calidad y fuera de la plataforma, es decir face to face, podrían encontrar una persona a la medida de sus aspiraciones. El 33% afirmó que extrañaría el no tener la obligación de explicarle a nadie en dónde está o qué está haciendo, mientras que el 17% dijo que dejaría de conocer gente nueva; el 13% va a extrañar poder flirtear libremente y el resto se divide entre pasar más tiempo con amigos solteros, tener distintas parejas sexuales o pasar tiempo scrolleando en las aplicaciones de citas.

Frente a la situación opuesta, es decir porqué dejarían todo eso para entrar en una relación estable y monógama, el 51% considera que nada se compara con tener con quien compartir tiempo de calidad, hacer programas divertidos como viajar, cenar o ir al cine (21%), poder entablar una relación sana y saber dónde uno está parado y hacia dónde va en la vida (20%). Practicar sexo de forma regular y no cada tanto es otra gran razón para encontrar pareja, coincidieron.

Idénticas apreciaciones obtuvieron los sociólogos Menelaos Apostolou y Cristoforos Christoforou en su ensayo publicado este año en la revista Ciencia Psicológica Evolutiva, sobre el impactante crecimiento de la población soltera en el mundo. Tener “más tiempo para mí”, “enfocarme en mis metas” y “nadie dicta mis acciones” fueron las virtudes más destacadas por los participantes del estudio. Los hombres mencionaron también la “libertad para coquetear” mientras que las mujeres consideraron importante poder enfocarse en sus objetivos sin tener que padecer tensiones ni peleas.

A pesar de los esfuerzos del marketing y del diccionario de frases hechas, sigue habiendo millones de personas que sufren de soledad al punto de haber desarrollado lo que la psicología describe como anuptafobia o miedo irracional a no estar en constante compañía. Los que padecen este trastorno, dice la ciencia, caen en estados de tristeza, melancolía y sienten un gran vacío emocional que no pueden afrontar y, en consecuencia, no saben ni quieren estar solas. “Tener al lado a una persona es muy bonito, pero hay quienes van a un punto extremo, es decir, se convierte en una fobia y son capaces de aferrarse a cualquier tipo de relación con tal de no estar solteros. Eso puede ser muy tóxico para uno mismo”, alertaba la psicóloga Lara Ferreiro.

Este viernes 11 de noviembre quienes no tengan un compromiso sentimental y sean usuarios de la app pueden participar en la fiesta que organiza la plataforma en un bar del Hipódromo de Palermo. Nunca se sabe, quizá entre los invitados está ese match por el que vale la pena apostar...

