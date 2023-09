Bárbara Hernández es psicóloga, magíster en investigación, pero ahora, con 37 años, se dedica tiempo completo a su gran pasión: el nado en aguas gélidas y las maratones en aguas abiertas; “Pasaron 10 años desde que todo esto era un sueño hasta llegar a donde estoy hoy”

Se define como “súper friolenta”. “Mi estrategia es no pasar frío por más tiempo del que sea necesario”, dice. En los últimos videos se la ve llegar al Mar Antártico en una lancha semirrígida envuelta en una gran campera inflada. Pero de pronto el buque se detiene frente a un glaciar, ella se despoja de todo el abrigo y se zambulle en el agua helada.

–Las personas siempre me preguntan: ¿Cómo evitás la hipotermia? Y yo lo que contesto es: “Jamás la evitamos, aprendemos a nadar con ella”. O sea, tenemos todo el rato hipotermia, que es una pérdida de temperatura corporal, que puede ser leve, moderada o severa, como en mi nado en el Antártico. Aprendemos a nadar en estas condiciones y preparamos muy bien la aclimatación, el cómo entramos al agua, cómo nos conectamos con la respiración y con el lugar.

Hernández nada con una fluidez que hace difícil imaginar que en verdad su cuerpo, solo protegido por un traje de baño clásico -como exige la disciplina-, tiene hipotermia.

Bárbara Hernández es chilena y tiene 37 años. Además de medallista de oro es psicóloga, magíster en investigación, pero en las redes, donde cultiva más de 130 mil seguidores, se la conoce como “la Sirena de Hielo”. El apodo, dice, se lo regalaron los habitantes del sur de Chile, cuando ella entrenaba en sus glaciares, y ahora los nadadores de todo el mundo la conocen así.

Ella es especialista en aguas gélidas -categoría que incluye aguas de 0 a 5 grados- y nados de ultra distancia -su máximo fueron 97 kilómetros, 20 horas de nado continuo, en Manhattan-. Tiene dos récords Guinness, el último por ser la persona que mayor distancia haya nadado en aguas polares (2.5 kilómetros). También cruzó el Canal de la Mancha, el Canal de Catalinas, el Estrecho de Gibraltar, entre otros, y se consagró campeona en siete competiciones mundiales. Pero a diferencia de la mayoría de sus contrincantes, nacidas en países nórdicos y criadas junto al mar, su infancia no pudo estar más lejos del lugar donde se encuentra hoy.

La Sirena de Hielo en Tierra del Fuego.

Hernández nació en Santiago de Chile, en una comuna, según ella, de muchas limitaciones económicas y sociales, y en el seno de una familia con acceso limitado a la playa y el mar. Aprendió a nadar a los seis en un club y nunca dejó el agua. “En piscina nunca fui la mejor nadadora. A los 17 empecé a soñar con estos otros nados, mucho más extremos y complejos. Pasar a competir en aguas abiertas no fue una decisión, sino un llamado. Es mi hogar, es lo que siempre quise hacer: nadar con las olas, con el viento, de noche. Era un sueño para mí -dice-. En aguas abiertas me di cuenta de que en condiciones que nadadoras mucho más rápidas que yo no disfrutaban tanto, no se adaptaban, yo era muy feliz. Porque no depende de qué tan rápido seas, sino de cómo te adaptes a esa adversidad”.

Uno de sus primeros nados en aguas abiertas fue en el sur de Chile. Allí, la entonces desconocida nadadora obtuvo el primer puesto en la categoría general. “Fue la primera vez que ganaba una mujer. Estaba muy sorprendida. Había ganado una mujer, una nadadora chilena. Me acuerdo de todas las sensaciones . Fue un cruce que se llama Niebla Corral, con mucho oleaje y en agua que va cambiando de temperatura, una sensación muy bonita”, recuerda.

“Más allá de la foto bonita al lado del glaciar, esta es mi forma de invitar a las personas a soñar en grande, a cuidar nuestra naturaleza”, dice.

Hernández empezó a destacar en distintas competencias alrededor del mundo, pero al tiempo tuvo que dejar por un tiempo su pasión para poder dedicarse de lleno a sus estudios universitarios. Pero los 28, ya con una carrera de grado, un máster y años de dedicarse a la psicología, fue por más: decidió empezar a nadar en aguas gélidas.

-¿Qué tienen de especial para vos las aguas gélidas? ¿Por qué elegís esas aguas y no las temperaturas más moderadas?

-Nada, absolutamente nada se compara con nadar al lado de un glaciar de 70 metros de altura. No tendría cómo describirlo. Lo que disfruto es esa conexión con la naturaleza, es un aquí y ahora muy potente. Creo que tengo esa conexión y esa capacidad de adaptarme. Amo el mar, el agua, y me gusta el agua caliente cuando me voy de vacaciones. Pero no me veo en otras condiciones, es como si necesitara esa adrenalina. Soy una deportista extrema, por eso me he ido especializando en nados cada vez más complejos, más fríos, con más hielo, en altura, o por la distancia. Dejar un legado o hacer historia. Es saber que eres capaz de hacer algo que muy pocas personas pueden, y disfrutarlo.

Además del goce personal, sus mayores desafíos suelen estar vinculados a causas ambientales y con la comunicación de mensajes motivadores. En el caso del récord en el mar antártico, Hernández no solo contó con el apoyo de la Armada de Chile y de sus sponsors, sino también de la Antarctic and Southern Ocean Coalition. La intención de su nado era visibilizar la zona para abogar por la creación de una área marítima protegida.

Junto al Antarctic and Southern Ocean Coalition y al Banco de Chile actualmente está grabando un documental que saldrá en los próximos meses. (crédito: Shawn Heinrichs)

Hernández hace yoga, mantiene una dieta vegetariana y visita con regularidad a su cardiólogo. “El cardiólogo es el que me entrena para la hipotermia y me hace los chequeos médicos que hay que hacer”, explica. Cuando habla de su entrenamiento, no se refiere a sumergirse cada día en una bañera con hielo. Eso no lo hace. Se despierta todos los días a las cinco. A las seis ya está dentro de la pileta de natación de la Universidad Católica de Chile. A las 8:30 sale y tres veces por semana va al gimnasio. La aclimatación con hielo solo la hace en la previa de una competencia.

-También entreno en Portillo, en la laguna, que es en altura y hago aclimatación ahí, en aguas muy frías. Voy mucho a la Patagonia. También buscamos glaciares. Tengo un equipo; con mi entrenador trabajo hace 30 años, es como un papá. Con él preparamos estas dos modalidades: los nados en hielo, que son mucho más complejos y mucho más cortos, y estas maratones de 15, 30, 40 o 100 kilómetros”.

“Ganarle a las rusas, a las finlandesas, a las suecas era super extraño", cuenta, sobre sus primeras experiencias en mundiales.

-Dijiste que empezar a nadar en aguas gélidas es complicado para todos. ¿Cómo fue tu experiencia?

-Creo que fue una buena experiencia porque empecé en Argentina, en el Perito Moreno, en un encuentro de nadadores del mundo. Yo era la única que literalmente no era nadie, la mayoría eran entrenadores, algunos ganadores de largas distancias. Todos hacían este mix entre nados extensos y nados muy fríos. Con ellos aprendí la importancia de conectarse con el lugar donde estábamos, aprendí a respirar en el agua de una forma distinta para poder controlar el nerviosismo. Fue una linda experiencia, muy linda. Me di cuenta de que podía nadar muy fuerte en esas condiciones súper raras. Creo que eso me abrió la puerta para poder ir Chile y pedir estos permisos, ir a mi primer Mundial.

Hernández es la primera nadadora sudamericana de aguas gélidas en consagrarse ganadora del mundo. Ganó oros en los mundiales de 2016, 2018, 2019 y 2023. En el medio, hizo maratones y nados en aguas heladas.

La Sirena de Hielo junto a su segundo premio Guinness; es la persona que mayor distancia nadó en aguas polares.

-Decís que sos friolenta. Entonces me imagino que es difícil, cuando llegás a una competencia, sacarte el abrigo y lanzarte al agua.

-Hay que ver cuál es el precio que pagaste por tu desafío, o sea, yo lo pagué 10 años antes. Pasaron 10 años desde que todo esto era un sueño hasta llegar a donde estoy hoy. Literalmente moví Cancillería, Ministerio del Deporte, hice un estudio de impacto ambiental, levanté los recursos para poder hacer el documental. Es una tremenda logística. Ya contar con el apoyo de la Armada es súper complejo. Entonces el frío es la parte más fácil. Todo lo demás me angustiaba mucho: que mi equipo estuviera preparado para tomar las decisiones, la cantidad de recursos económicos, emocionales que se invirtieron. O sea hay un precio súper alto que se paga mucho antes de entrar al agua.

Hernández también trabaja con marcas, da charlas y trabaja con regiones haciendo promoción turística.

Todavía tiene un récord pendiente. Quiere ser la primera persona sudamericana en hacer el Reto de los Siete Mares. Ya ha nadado seis de estos: el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Canal Molokai, el Canal del Norte y las aguas antárticas. El año que viene planea hacer el último: el temido Estrecho de Tsugaru, en Japón. “Creo que siempre tiene que haber algo que te impulse, un deseo y también algo que quieras compartir a través de eso, que en mi caso es la invitación a soñar en grande y a cuidar nuestros océanos”, sintetiza.

