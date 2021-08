Mañana ñoquis: 10 Lugares para elegir 10 platos diferentes con mucho sabor

Llega el 29 y la tradición de colocar un billete debajo del plato de ñoquis vuelve a estar presente en las mesas argentinas para atraer suerte y prosperidad. Una guía de lugares con platos que no defraudan mientras la fortuna llega

De papa gratinados

Una de las propuestas clásicas: los ñoquis de papa gratinados, servidos con crema y queso parmesano, elaborados a base de papas cocidas con su piel para luego formar la clásica masa con harina y huevos que le dará la forma a los ñoquis que se pasan por abundante agua hirviendo y luego, se bañan en crema blanca y en su tope se coloca parmesano fresco. Para el toque final, se llevan al horno a gratinar a una temperatura fuerte hasta que se forme una costra en la parte de encima que se conjuga perfectamente con la suavidad de los ñoquis en el interior del plato.

Los clásicos de papa gratinados de Cosi mi Piace

Así se los puede degustar en la cantina italiana Cosi Mi Piace, especializada en pizzas romanas de característico cuerpo y bordes delgados y crocantes, que ofrece una completa propuesta con platos de espíritu italiano. Su carta presenta un recorrido por clásicos antipastos, seguido por pastas donde figuran los clásicos ñoquis elaborados de forma artesanal en el local con productos italianos y de calidad. Dirección: El Salvador 4618, Palermo

De palta

Los Avocado Gnocchi ñoquis de palta y ricota con salsa de leche de coco, cebolla morada, dátiles y almendras tostadas son una de las buenas ideas de Hierbabuena. La masa es elaborada a base de palta, harina, ricota, ralladura de limón y huevos, mientras que la salsa que los acompaña está compuesta por una mixtura de leche de coco, crema de leche, cebolla morada, dátiles y almendras tostadas.

Una versión vegana y con palta al estilo de Hierbabuena

Ubicado en el Boulevard Caseros de San Telmo, este restaurante invita a disfrutar de su propuesta con originales recetas hechas a base de plantas e ingredientes orgánicos incentivando el consumo sustentable y saludable. Desde sus inicios trabajan con harinas limpias y vegetales orgánicos, sin conservantes artificiales ni aditivos, y su menú es casi íntegramente plant-based con opciones veganas, vegetarianas y libres de gluten, además de algunas preparaciones que suman salmón y pollo orgánico. Dirección: Av. Caseros 454, San Telmo.

Estilo al teléfono

Para este 29, ¿por qué no probar unos ñoquis al teléfono?. Se llaman así por que al comerlos se forma un hilo por lo elástico de la mozzarella que se asemeja a un cable. Están hechos a base de papa, semolín y parmesano y salteados en una salsa de pomodoro a la que se le añade la mozzarella y albahaca. Se pueden pedir en Jornal de Saavedra para consumir en el salón o para take away. También todos los 29 se pueden adquirir sus clásicos ñoquis de papa para cocinar en casa.

Como cables de teléfono en Jornal

El restaurante Jornal, reconocido por su exquisita cocina hogareña cuenta con pastas frescas boutique para cocinar en casa o para disfrutar en su renovado salón. Esta tentadora propuesta incluye pastas rellenas con sabores de autor, pastas frescas cortas y largas elaboradas al huevo o veganas, y opciones para los más chicos de la casa. Se pueden acompañar con sus salsas y cremas caseras, listas para calentar al momento de comer. Dirección: García del Río 2802, Saavedra

Con ragú de ternera

Los infalibles ñoquis de papa con ragú de ternera son un plato muy típico argentino, tienen una base de papa, nuez moscada, parmesano y huevos. En La Dorita se acompañan con un ragú con cebolla, pimientos y zanahoria cocinados junto con la carne y su caldo, para luego agregar el tomate maduro y cocinar a fuego bien bajo hasta obtener la salsa.

Con ragú de ternera al estilo de La Dorita

Además, la Dorita ofrece los platos más reconocidos de la parrilla argentina, con base en sus clásicos y en productos de temporada, se lucen carnes, milanesas, empanadas y pastas. Para comer en sus veredas calefaccionadas o para llevar a casa por delivery o take away. Dirección: Humboldt 1892 / Bulnes 2593, Palermo

De provoleta

¿Un sabor diferente? Los de Ñoquis de Provoleta, preparados con queso 100% provolone, harina, leche y manteca. La consistencia final de estos ñoquis es crocante por fuera -ya que los grillan en la plancha- y suave por dentro, dando como resultado una combinación perfecta junto a una salsa pomodoro de origen italiano, láminas de ajo frito y hojas frescas de albahaca.

De provoleta, la propuesta tentadora de Enero

Este manjar se encuentra en Enero, el restaurante de la Costanera de la ciudad que elevó la apuesta gastronómica de la zona con una propuesta de alto vuelo, en un imponente local. Ofrecen su carta durante mediodías, tardes y noches con sofisticadas preparaciones de su apasionado chef, Diego Hernández Oláve. Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera

Mini de papa con goulash

En una pintoresca casona en Nordelta se encuentra Canta el Gallo, una parrilla que evoca el encanto del campo con su carta especializada en carnes de novillos seleccionados. Pero por más que su apuesta fuerte sean las carnes rojas, su carta se completa con variedad de pastas, minutas y pescados.

Mini ñoquis con goulash en Canta El Gallo

Para esta temporada cuentan con variedad de platos que calientan el espíritu y de entre ellos se destacan los mini ñoquis de papa con goulash. Los ñoquis son realizados de la misma manera que los tradicionales, pero de menor tamaño para lograr una deliciosa y más proporcionada combinación junto al goulash de roast beef, ajo y pimentón. Dirección: Av. de los Lagos 7010. Centro Comercial Nordelta, Tigre

Alla Sorrentina

El chef italiano Leonardo Fumarola ofrece en su carta de L´adesso Ristorante un plato clásico de sus raíces: gnocchi alla sorrentina. Hechos a partir de papa con cáscara que se hierve y se mezcla con una pequeña cantidad de harina y huevo amasados a mano de forma rápida y luego hervidos por solo un minuto.

Ñoquis con salsa de Tomate y albahaca de L´adesso

La salsa que los acompaña está hecha con tomates italianos, ajo, albahaca y aceite de oliva, se le agrega mozzarella y parmesano rallado y se llevan al horno muy fuerte por 2 a 3 minutos, dando como resultado unos ñoquis gratinados con salsa pomodoro. Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo

De Calabaza con pesto

Los ñoquis soufflé de calabaza, del restaurante Blossom de Zona Norte, están realizados con una masa de suave textura gracias a la mezcla del puré de calabaza, la leche y la manteca, coronados con una salsa pesto hecha a base de albahaca fresca, ajo, queso parmesano y aceite de oliva.

Blossom

Como dato extra, todos los domingos ofrecen una promoción de 2x1 en sus ñoquis de todos los colores y sabores acompañados de salsas a elección. Esta promoción ofrece a los clientes la posibilidad de adquirir dos platos de ñoquis de papa, espinaca o calabaza, acompañados con tres salsas a elección (fileto, blanca, mixta, pesto), por tan sólo el precio de uno. Direcciones: Edison 10 esquina Av. Santa Fe, Martínez / Olivos, Av. Maipú 2501 / San Isidro, Av. Libertador 16246, San Isidro (frente a la Catedral)

De remolacha

Los gnocchi de papas a base de sémola de grano duro con jugo natural de remolacha, caracterizados por la suavidad y la cremosidad de la remolacha y la receta tradicional con el sello “Made in Italy” son la propuesta de Fresca, el primer laboratorio de pasta que llegó a la capital porteña para presentar los platos autóctonos de la gastronomía italiana elaborados con pastas hechas a base de sémola de trigo candeal e ingredientes importados directamente desde Italia.

De remolachas de Fresca

Se pueden pedir a través de su página de e-commerce o en su local. Son ricos en vitamina C y polifenoles o antibacterianos que fortalecen el sistema inmunológico. Además, su forma, tamaño y suavidad fueron meticulosamente estudiados para que fueran ideales en la preparación de platos de cada día. Se pueden acompañar con cualquiera de sus salsas caseras como Pomodoro italiano, bolognesa, pesto y varias opciones más. Dirección: Migueletes 921, zona Imprenta

Con pesto y tomate

Un clásico de la cocina italiana y mediterránea en Buenos Aires al hablar de pastas es La Parolaccia. En su propuesta gastronómica las pastas son protagonistas por excelencia, la carta luce 19 variedades con opciones aptas para veganos, vegetarianos y celíacos.

Un clásico de las pastas: ñoquis en La Parolaccia, estos de espinaca

Proponen pastas frescas elaboradas de forma artesanal en el local, y también, pasta seca italiana. Dentro de este abanico de opciones, sus ñoquis caseros elaborados con la receta tradicional de la “nona” son un must. Proponen gnocchi di patate Uso Nostro, de papa amasados a mano y pasados por rizador para formar las canaletas y que la salsa se adhiera mejor. Los hacen gratinados con mozzarella, pesto y pomodoro fresco. Dirección: Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta.

