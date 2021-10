Nonagenarios: a sus espléndidos “90 y pico” viajan al espacio, brillan en tevé, dirigen en Hollywood y reinan

La esperanza de vida a nivel global es, en promedio, de 72 años. Sin embargo, hay desigualdad entre clases sociales, sexos y categorías laborales. También entre países: Japón lidera el ranking, con una expectativa de 83,98 años y le lleva más de tres décadas al último, Sierra Leona, que apenas alcanza el 51,84. Se han escrito infinidad de textos que pretenden revelar los secretos de la longevidad. Internet está llena de consejos para llegar a los 90 años “de forma saludable”. Los protagonistas de esta nota son nonagenarios que se mantienen activos, con niveles de exigencia altísimos. Pertenecen a la Generación Grandiosa, que reúne a los que nacieron entre 1907 y 1927, pero aún compiten a “mano a mano” con baby boomers (nacidos en la post guerra), integrantes de la generación X (nacidos entre 1965 y 1982), millennials ( que crecieron con Internet) y centennials (interactúan con medios digitales desde la más temprana infancia). Cada uno desarrolló su propia teoría para justificar semejante vitalidad. Mirtha Legrand lo explica en pocas palabras: “Si me jubilo, me muero”.

CUATRO TRAGOS CADA DÍA

La última imagen de Isabel II montando a caballo por los jardines de Windsor fue tomada en noviembre de 2020. Los británicos ya no se sorprenden: para ellos es común ver a su reina nonagenaria tomando el tren, bebiendo una copa o manejando su propio auto (es la única persona en Inglaterra que puede hacerlo sin licencia, ya que es ella quien firma la de los conductores de Gran Bretaña). Hoy, a sus fantásticos 95 años, Lilibeth es reina en 16 naciones a la vez. Su imagen es la más reproducida en monedas y billetes del mundo: aparece, de alguna manera, en el dinero oficial de 35 países. Le quedan pocos récords por romper. Es la Reina más longeva del planeta, un título que heredó del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al Salud, de Arabia Saudita cuando tenía 88 años, y que aún hoy nadie pudo superar.

El 2 de octubre pasado, la Reina Isabel II inició las sesiones parlamentarias en Escocia

En su libro Larga vida a la Reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña, el periodista Bryan Kozlowski revela algunos hábitos que permiten que se mantenga en excelente forma física. Dice que cada día realiza “caminatas rápidas” junto a sus corgis. Además, periódicamente pasea a caballo (cría fell ponies) por los jardines de Windsor. Además, huye del sol, usa muy poco make up y prefiere las cremas populares antes que las de las grandes cosméticas francesas. Prefiere las comidas sencillas, come muy pocos dulces, pero jamás abandona sus bebidas preferidas.

Tal como reveló Darren McGradi -antiguo cocinero de Buckingham- en 2017, Isabel II toma cuatro bebidas con alcohol cada día. Gin con Dubonnet, rodaja de limón y mucho hielo antes del almuerzo. Un dry Martini para acompañar sus comidas (que terminan casi siempre con una onza de chocolate y una copa de vino). Y, cuando ya se siente agotada por la sobremesa, se despide con una copa de champagne.

La reina con las tres generaciones de herederos al trono que le siguen: el príncipe Carlos, el duque de Cambridge y el pequeño George

Además, sostiene Kozlowski, la Reina jamás deja de ejercitar su mente: pasa gran parte de sus días leyendo y estudiando documentos de Estado. Pero la clave de su vitalidad, aseguran en Buckingham, es su actitud positiva frente a la vida: Queen Elizabeth II jamás permite que los malos momentos la afecten demasiado, siempre ve el vaso medio lleno.

“No dejo que la vejez se apodere de mí”

A sus 91 años, Clint Eastwood acaba de estrenar su última película: “Cry Macho”. Se trata de un film que él mismo produjo, protagonizó y dirigió, que compite con los tanques de Hollywood. Celoso de su intimidad, rara vez responde sobre su vida privada. Es sabido, sí, que se casó dos veces... pero tuvo ocho hijos con seis mujeres diferentes. En los últimos años, a través de distintas entrevistas, a cuentagotas, reveló algunas de las claves de su preciosa longevidad.

Clint Eastwood en Cry Macho, su nueva película Warner media

* “Creo que dormir bien es muy importante. Si alguna vez me levanto a las cuatro o las cinco de la mañana es porque hay una razón muy importante para que lo haga, pero en líneas generales no sigo una rutina determinada”

”Yo era algo lento: todos experimentaban con drogas y yo bebía un vaso de cerveza”

”No sigo una rutina, si no tengo nada que me apasione, siempre busco algo para hacer. Mi secreto es no dejar que la vejez se apodere de mí.”

“Me mantengo activo y eso es lo que siempre he hecho. Lo he hecho desde Rawhide (una serie conocida como Látigo o Cuero Crudo en español) en 1959 y eso me ayudó a tener una carrera muy disfrutable”.

“Diría que la familia y los amigos, en ese orden, pero también disfruto de trabajar, y he sido bendecido por las circunstancias y la capacidad, o como le quieras llamar, de poder trabajar en lo que más me gusta”

“Soy un milagro, señores”

Con años 94, Mirtha Legrand posee un récord mundial que ella misma sigue rompiendo cada año: es la persona viva con mayor cantidad de años conduciendo un programa televisivo. La ex actriz y presentadora argentina conduce Almorzando con Mirtha Legrand hace 53 años. Sus “mesazas” se emiten de manera casi ininterrumpida desde 1968, el mismo año en el que, en Estados Unidos, se inventó la primera fotocopiadora y un año antes de que Neil Armstrong pisara la luna.

El 29 de agosto pasado, Mitha volvió a La Noche de Mirtha, pasado poco más de ocho meses desde su última aparción, en diciembre de 2020

Hasta inicios de 2020, ya con 92 años, “La Chiqui” siguió conduciendo sus famosos almuerzos y cenas con personajes de todo tipo y mantuvo sus clásicas temporadas de verano en el Hotel Costa Galana, de Mar del Plata. Solo la pandemia logró que frenara por un tiempo su ritmo de trabajo. En ese lapso fue reemplazada como presentadora su nieta Juana Viale.

Pero su ausencia no fue definitiva. El “paréntesis” duró un año y medio: el mes pasado volvió a conducir su programa. “¡Ay, qué emoción! (...) Tanto me pedían, aquí estoy”, dijo Mirtha luego de ingresar a su set de grabación acompañada del brazo por dos hombres. Dicen que pensaba alternar la conducción de los almuerzos con su nieta: algunos días iba a estar ella, otros días le tocaría a Juana. Sin embargo, hace dos semanas volvió a alejarse de las cámaras por razones “de fuerza mayor”: debió internarse por un problema coronario .

“¡Ay, qué emoción! (...) Tanto me pedían, aquí estoy", dijo Mirtha al ingresar al set de grabación Malcolm MacGibbon

“Soy un milagro, señores”, dijo durante una entrevista con ¡HOLA! Argentina el día de su cumpleaños número 90. “No tengo necesidad de trabajar, y lo hago porque me gusta, me da placer, me sana en el buen sentido, me hace pensar cosas positivas y trabaja mi cerebro”, contó. En esa ocasión, la presentadora también dijo que leía muchos diarios y que tenía más de 10 libros en su mesa de luz, todos sobre política. “Soy inquieta y quiero estar informada”, sumó.

A los 90, el capitán del espacio viajó al espacio

Luego de años de simular ser un pasajero estelar en el set de grabación de la serie de televisión Viaje a las estrellas (Star Trek), el actor William Shatner finalmente conoció el espacio. Con 90 años, el intérprete, director y productor canadiense, afamado mundialmente por su papel como Capitán James T. Kirk, hizo un viaje suborbital de 10 minutos a bordo de la nave New Shepard, de la compañía Blue Origin, propiedad del empresario Jeff Bezos. De esta manera, Shatner se convirtió en la persona más longeva en viajar fuera de la Línea de Kármán, la frontera que separa a la atmósfera terrestre del espacio.

William Shatner cumplió uno de sus mayores sueños a los 90 JOSE ROMERO - BLUE ORIGIN

“Uno mira hacia arriba y observa la oscuridad plena y mira hacia abajo y ve luz. Nos has dado la experiencia más profunda. Estoy desbordado de emoción y espero nunca recuperarme de esto. Espero poder mantener lo que siento en este momento y no perderlo nunca”, le manifestó el actor a Bezos y su familia al descender de la nave. “Todas las personas del mundo tienen que hacer esto. Es increíble”, agregó.

Pese al paso del tiempo, Shatner no ha abandonado su profesión. En 2019, con 88 años, protagonizó la película de terror Devil ‘s Revenge y presentó y produjo el programa de televisión The UnXplained. Ni pandemia logró frenarlo: el año pasado, protagonizó la película romántica Senior Moment, que todavía no estrenó.

Estos cuatro casos son solo una pequeña muestra de los cientos de nanogenarios que se mantienen inusualmente activos. El aumento progresivo de la expectativa de vida a nivel mundial produce que cada vez se puedan encontrar mayor cantidad de casos parecidos . Hasta el año pasado, en Malasia, el cargo de primer ministro era ocupado por un hombre de 95 años, el doctor Mahathir bin Mohamad, que había sido electo por última vez en 2018, a sus 93. En ese lapso, el médico se convirtió en el primer ministro más longevo del mundo.

También en el escenario político, pero a nivel local, se puede destacar a Graciela Fernández Meijide, que a sus 90 años todavía preside el Club Político Argentino, donde también es vocal; conduce un programa de radio cada domingo, llamado ¿Por qué?, en AM 1110, y continúa levantándole el teléfono de su casa a todos los periodistas, que le preguntan su opinión sobre distintos temas de la coyuntura política nacional.

En el plano del cine, no se puede dejar de destacar a Betty White, de 99 años, conocida por ser una de las pioneras de los programas de televisión y la primera mujer en producir una comedia de situación, Life with Elizabeth, en 1955. Según el libro Guiness, la actriz y productora tiene la carrera más larga en televisión: 80 años. Hoy, se mantiene activa en las redes, especialmente enfocada en el proteccionismo animal, como guardabosques honorario, puesto que le otorgó el Servicio Forestal de los Estados Unidos.