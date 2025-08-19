en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Elecciones 2025 | Javier Milei se mete en la campaña bonaerense y proyecta más visitas al conurbano
Después de su desembarco en La Plata el jueves pasado para inaugurar la campaña bonaerense, el presidente Javier Milei volverá a meterse de lleno en los próximos días en la contienda rumbo a las elecciones del domingo 7 de septiembre. En paralelo, en la Casa Rosada se registraron este lunes tres reuniones. Dos vinculadas a la campaña y una, a la política y la gestión. En la sede de PRO también se registró un encuentro de corte electoral.
