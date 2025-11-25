Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (4)
El Gobierno paraliza el Congreso y deja caer proyectos claves: desde la privatización de Aerolíneas al presupuesto 2026
El Gobierno se recuesta en la modorra parlamentaria y desactiva cualquier intento opositor de tomar la iniciativa. Hasta ahora, la táctica funcionó: a una semana del final de las sesiones ordinarias, ninguna de las Cámaras abrió sus puertas y todo indica que en los próximos cuatro días se repetirá el patrón. La actividad formal será marginal y los debates de fondo quedarán diferidos.
Pero la estrategia oficial tendrá costos: volverán a fojas cero las propuestas para privatizar Aerolíneas Argentinas y para reformar el régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero también el dictamen del presupuesto 2026, por el que batalló contra los opositores, que verán caer también la iniciativa para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN).
Caso Vialidad: la fiscalía analiza pedir que se incluya el departamento donde vive Cristina Kirchner en los bienes a decomisar
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan incluir en un nuevo pedido de bienes a decomisar en la causa Vialidad al departamento donde Cristina Kirchner cumple su pena de seis años de prisión, en San José 1111, Constitución.
La decisión final es del Tribunal Oral Federal 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que el martes pasado ordenó decomisar 80 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner.
El Presupuesto 2026 no prevé una reforma previsional e ignora las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad
CÓRDOBA.- A días del inicio del debate del presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, con foco en el gasto social -que representa tres cuartas partes de las erogaciones públicas nacionales- subraya que no se prevé en el presupuesto un cambio en el sistema previsional ni se contempla cumplir con las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. Tan es así que el gasto en esas áreas aparece en mínimos históricos.
En las reuniones que viene manteniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores (mañana martes estará en Misiones), los mandatarios plantearon la necesidad de cumplir con esas leyes, que fueron apoyadas por los legisladores que les responden.
Crisis en la UCR: los principales dirigentes del radicalismo se muestran esquivos a asumir la conducción del partido
El 15 de diciembre, el senador nacional Martín Lousteau dejará la presidencia de la Unión Cívica Radical (UCR) y el partido renovará sus autoridades. La convocatoria al Comité Nacional está fijada para el 12 de diciembre. Sin embargo, a menos de un mes del recambio en la cúpula, la carrera por la sucesión engloba una única definición: la próxima conducción deberá surgir de una lista de unidad que aplaque las diferencias internas y permita definir un rumbo común para el espacio. Es un desafío para el que la mayoría de sus dirigentes se muestran esquivos: prefieren cuidar el pago chico antes que asumir los costos de pilotear un partido en retroceso.
En las distintas vertientes de la UCR reconocen que las negociaciones para alcanzar un consenso todavía están en ciernes. Con una convocatoria al Comité Nacional oficializada este viernes, la discusión apenas comenzaría a activarse esta semana. “Estamos en un proceso interno de unidad, pero vamos a tener que elegir quiénes nos van a representar”, indicaron fuentes del radicalismo a LA NACION.
Seguí leyendo
"Militante incansable" y "peronista de verdad". Las repercusiones del arco político tras la muerte de Mussi
Apuesta con riesgos. Milei y la búsqueda de un desarrollo sin desarrollismo
Expiran las sesiones ordinarias. El Gobierno deberá renegociar de cero el presupuesto 2026 y aprobarlo en tiempo récord
- 1
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio
- 2
Juan José Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ
- 3
Javier Cardini, otro funcionario separado de su cargo en medio del escándalo de presuntas coimas en Andis
- 4
César Milani respaldó la designación de un militar en Defensa y se diferenció de Agustín Rossi y Jorge Taiana