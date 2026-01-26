Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó a Fernando Herrmann al frente de Transporte
El Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y designó en su lugar a Fernando Herrmann, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero de 2026. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida oficializó un cambio que ya había sido anticipado la semana pasada, cuando se conoció la salida de Pierrini mediante un comunicado oficial del Gobierno. La norma dispuso la aceptación de la renuncia presentada por el funcionario y expresó el agradecimiento del Poder Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión, al tiempo que confirmó la designación de su reemplazante en la Secretaría de Transporte, un área clave dentro de la estructura económica del Gobierno.
Los elogios de Scott Bessent hacia Milei y por qué la Argentina es una "pieza clave" para Estados Unidos
Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que la Argentina se convirtió en la “pieza clave” de la estrategia estadounidense para América Latina. Además, celebró la “gran victoria” electoral que obtuvo Javier Milei en 2025 y halagó la evolución del mandatario argentino: “Está pasando de ser un gran candidato, un gran pensador, a convertirse en un político maduro y genial”.
El funcionario norteamericano defendió el respaldo económico que brindó el actual gobierno estadounidense al subrayar que se trató de un préstamo que permitió “fortalecer a Argentina, apoyar al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo argentino”, según señaló. A la vez, rechazó versiones que señalaban que Estados Unidos había simplemente entregado US$20.000 millones. Según explicó, se trató de una operación crediticia. “Terminamos ganando dinero, creo que ha sido grandioso para todos”, agregó.
Reforma laboral: el oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado
La mira sigue puesta en la segunda semana de febrero, meta que se propuso la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital), para que el Senado apruebe el proyecto de reforma laboral que obtuvo dictamen en diciembre último.
Para lograrlo, la Casa Rosada deberá aceptar cambios en la iniciativa que tendrá que negociar con la oposición dialoguista y, sobre todo, con los gobernadores con representación en la Cámara alta que manejan un puñado de votos clave que, en el caso de conseguirlos, le garantizarían a la administración libertaria poder vencer la resistencia de la CGT a la reforma.
Así, la suerte del proyecto se definirá en las próximas tres semanas. Bullrich lo sabe y, tras tomarse unos días de descanso, esta semana reanudará las negociaciones en persona para tratar de conseguir los votos que le permitan poder aprobar la reforma y girarla para su tratamiento a la Cámara de Diputados.
El Gobierno oficializó una suba de 2,85% en las jubilaciones desde febrero
El Gobierno fijó una suba de 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026. También estableció en $359.254,35 el haber mínimo del sistema previsional. La actualización también ajustó otros parámetros clave, como la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. La medida quedó formalizada a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión se enmarca en el esquema de movilidad previsional vigente, que dispone actualizaciones mensuales de los haberes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Indec. En este caso, el incremento corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025 y alcanza a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Embarcado en el “tour de la gratitud”, Milei llega este lunes a Mar del Plata
La gira de verano de baño popular que la semana pasada emprendió el presidente Javier Milei en Córdoba, con escala e incluso canto sobre el escenario del Festival de Folklore de Jesús María, tendrá continuidad este lunes y en estas playas con una actividad de dos jornadas que incluirá una presencia en un centro comercial muy concurrido y una posterior participación en un evento organizado por sector militante de La Libertad Avanza que fue bautizado como “La Derecha Fest”.
No se quedará con esa única ovación de tribuna cautiva. También han confirmado desde el entorno del Ejecutivo como de la productora del espectáculo que, antes de abandonar la ciudad, por la noche del martes será uno de los espectadores de la obra teatral de Fátima Flórez, que fue su novia durante el inicio de su gestión y durante esta temporada presenta su propuesta artística de imitaciones y humor titulada “Fátima Universal”.
